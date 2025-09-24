تفاقم مصاعب "جاغوار لاندروفر" مع استمرار تداعيات الهجوم الإلكتروني

- تعرضت شركة جاغوار لاندروفر لهجوم إلكتروني أدى إلى توقف الإنتاج والمبيعات، مما كبدها خسائر تقدر بـ70 مليون دولار أسبوعياً، وأجبرها على دفع المستحقات يدوياً. - حذر سياسيون ونقابيون من عواقب كارثية على سلسلة التوريد، خاصة للشركات الصغيرة، وطالبت نقابة "يونايت" ببرنامج دعم الأجور للعاملين لدى الموردين. - قامت الشركة بتسديد مستحقات متأخرة بقيمة 405 ملايين دولار لصغار الموردين، وتسعى لضمان السيولة لاستئناف الإنتاج بسرعة عند عودة العمل.

تتفاقم مصاعب شركة جاغوار لاندروفر (JLR) البريطانية للسيارات، بمرور الوقت إثر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف نظامها الحاسوبي، الشهر الماضي، وأدى إلى توقف الإنتاج والمبيعات في كل فروع الشركة، منذ حوالى ثلاثة أسابيع. وأعلنت الشركة، في بيان، أمس الثلاثاء، تمديد إغلاق عملياتها في بريطانيا وحول العالم، فيما استبعدت مصادر مالية في تصريحات لهيئة البث البريطانية "بي بي سي"، ووكالة بلومبيرغ الأميركية، استئناف عمل الشركة قبل بداية الشهر المقبل على الأقل، بينما رجحت مصادر أخرى أن يتواصل التوقف حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتتكبد الشركة حوالى 70 مليون دولار أسبوعياً، جراء الهجوم الإلكتروني، وقد أعلنت أنها تركز الآن على دفع المستحقات المتأخرة لمورديها، حيث ذكرت "بلومبيرغ" أنّ الشركة تصرف هذه المستحقات يدوياً بسبب تعطيل النظام الإلكتروني بكامله. ولم تتمكن "جاغوار لاندروفر" من إنتاج السيارات منذ الهجوم الذي وقع نهاية أغسطس/ آب، وأجبرها على إيقاف شبكات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وسط مخاوف متزايدة من أنّ بعض مورديها قد يعلنون إفلاسهم إذا لم يحصلوا على دعم. وقال بيان للشركة إنها تركّز في الوقت الراهن "على دعم عملائنا وموردينا وزملائنا وتجارنا الذين يواصلون عملهم".

وحذر سياسيون وقادة نقابيون في بريطانيا من عواقب كارثية محتملة لبعض الشركات في سلسلة التوريد، ولا سيما الشركات الصغيرة، التي قد تضطر إلى تسريح عمالها في حال استمرار توقف التصنيع والمبيعات. وقالت النائبة عن حزب العمال، أنطونيا بانس، إنّ هناك خطراً يتمثل في "تفكك سلسلة التوريد الكاملة الخاصة بالشركة"، مضيفة: "عندما تعود جاغوار لاندروفر للعمل وتكون جاهزة للإنتاج، قد لا تكون بعض أجزاء سلسلة التوريد جاهزة، إذا فقدت العمالة الماهرة التي تعتمد عليها، أو إذا كانت بعض الشركات قد أفلست".

وتأتي هذه التحذيرات رغم الزيارة التي قام بها وزير الصناعة البريطاني كريس ماكدونالد، برفقة وزير الأعمال بيتر كايل، إلى مصانع الشركة، أمس الثلاثاء، وتأكيده اهتمام الحكومة بمساعدة الشركة والموردين الذين يعملون معها في استئناف الإنتاج، والعودة إلى المسار الصحيح.

كذلك، طالبت نقابة "يونايت"، إحدى أكبر النقابات العمالية في بريطانيا، ببرنامج دعم الأجور للعاملين لدى موردي الشركة، بعد أن أفادت بأنّ بعض العمال طُلب منهم التقدم للحصول على إعانة البطالة. وأشارت النقابة إلى أن العمال يُسرَّحون برواتب "مخفضة أو دون راتب" بعد الهجوم الإلكتروني.

"جاغوار لاندروفر" تسوّي المتأخرات

في غضون ذلك، نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر من داخل الشركة، قولها إنّ شركة جاغوار لاندروفر قد سددت خلال الأيام الماضية مستحقات متأخرة لصغار الموردين بلغت 405 ملايين دولار، وإنها تهدف إلى سداد بقية المتأخرات مع نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري. وأوضحت المصادر أنّ الشركة المصنعة لسيارات "رانج روفر"، أولت الأولوية في التعويض للموردين الأكثر تعرضاً للضغوط، حيث أوقف بعضهم بالفعل إنتاجه وأرسل العمال إلى منازلهم. ونشرت الشركة نحو 50 موظفاً لمعالجة المدفوعات يدوياً في الأيام الأخيرة، بعد توقف الأنظمة المعتادة.

وتهدف الشركة من وراء هذا الإجراء إلى ضمان توفر السيولة النقدية لدى الموردين وتمكينهم من الاحتفاظ بعمالهم، حتى يتمكّنوا من استئناف الإنتاج بسرعة عند عودة الشركة إلى العمل. وهناك مخاوف من أن شركات سيارات أخرى قد تتضرر إذا انهار الموردون نتيجة الهجوم الإلكتروني. وتمتلك مجموعة تاتا موتورز الهندية "جاغوار لاندروفر"، وكانت الشركة تنتج حوالى ألف سيارة يومياً من مصانعها الثلاثة في بريطانيا.