تفاصيل زيادة رواتب العسكريين في ليبيا

- أقرّ مجلس النواب الليبي تعديلات على رواتب الجيش، مع زيادة 150% لرواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات، وتحديد الحدّ الأعلى للراتب عند رتبة مشير بين 11,350 و12,850 ديناراً، والحدّ الأدنى للمستجدّين بنحو 800 دينار. - الزيادات ستضيف حوالي أربعة مليارات دينار للإنفاق العسكري، مما يضاعف الإنفاق الذي بلغ 3.88 مليارات دينار حتى نوفمبر 2024، رغم أن الجيش يحتل المرتبة 76 عالمياً. - تواجه ليبيا تحديات اقتصادية مثل التضخم وانخفاض الإيرادات، مع تساؤلات حول تمويل الزيادات في ظل غياب موازنة موحّدة وشفافية مالية.

أقرّ مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الأخيرة، تعديل جدول رواتب منتسبي الجيش، في خطوة حدّدت بوضوح الحدّين الأعلى والأدنى للأجور داخل المؤسسة العسكرية، إلى جانب زيادة بنسبة 150% في رواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية. وبحسب جدول المرتبات الجديد، الذي اطّلعت عليه "العربي الجديد"، يبلغ الحدّ الأعلى للراتب عند رتبة مشير ما بين 11,350 ديناراً عند أول الفئة ويصل إلى 12,850 ديناراً في نهايتها، مع زيادة سنوية قدرها 150 ديناراً. (الدولار = 5.4 دنانير).

في المقابل، حُدّد الحدّ الأدنى للراتب عند فئة المستجدّين بمراكز التدريب بنحو 800 دينار، فيما يبلغ مرتب طالب الثانوية العسكرية ألف دينار، وطالب الكلية العسكرية 1,500 دينار. وفي الرُتَب الدنيا، يبدأ مرتّب الجندي من 1,620 ديناراً ويصل إلى 2,020 ديناراً، مع زيادات سنوية لا تتجاوز 40 و50 ديناراً، بما يعكس الفجوة بين أعلى وأدنى الأجور داخل سلم الرواتب العسكرية.

وفي السياق، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليجق، لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة في الرواتب ستشمل منتسبي الجيش في الشرق والغرب من دون استثناء، مؤكداً أن التعديل يهدف إلى توحيد المرتبات وتحسين أوضاع العسكريين بمختلف رتبهم. ويبرز التعديل الجديد فارقاً واسعاً بين الحد الأعلى والحد الأدنى للرواتب، إذ يتجاوز أعلى مرتب عسكري الحد الأدنى بنحو 16 ضعفاً، وفق الجدول المعتمد.

ولا تتوافر أرقام رسمية وموحدة لعدد العاملين في الجيش الليبي بسبب الانقسام العسكري المستمر في البلاد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر: "في الشرق يتراوح قوامها بين 30 و45 ألف مقاتل. ويبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية فرب البلاد حوالي 205 آلاف. تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في الدولة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2025 يبلغ ألف دينار، وهو ما ينعكس كقاعدة أدنى لكافة القطاعات، بما فيها العسكرية.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادات الأخيرة في رواتب العسكريين تمثل زيادة إضافية بقيمة حوالي أربعة مليارات دينار، بما يضاعف حجم الالتزامات المالية للقطاع العسكري على الدولة، وفقاً لما أكدت مصادر مجلس النواب الليبي لـ"العربي الجديد".

وأظهرت إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2025 ترتيب الدول العربية في مجالي الإنفاق العسكري وعدد القوات المسلحة. ووفقاً للبيانات المنشورة، تحتل ليبيا المرتبة التاسعة عربياً والستين عالمياً، من حيث حجم الإنفاق العسكري بميزانية تقدّر بنحو 3.06 مليارات دولار، إلا أن جيشها جاء في المرتبة 76 عالمياً، ما يسلّط الضوء على التفاوت بين حجم الإنفاق وفاعلية القوات أو جاهزيتها التقنية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بلغت المصروفات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 3.88 مليارات دينار، منها 3.6 مليارات للرواتب فقط، بما يعكس حجم الإنفاق الكبير على التعويضات الشخصية مقارنة بالموازنة التشغيلية الأُخرى.

وقال المحلل المالي صبري ضوء لـ"العربي الجديد" إن الزيادات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مصدر التغطية المالية، خاصة بعد أن رفع مجلس النواب رواتب المتقاعدين وتعديل الفروقات بقيمة ستة مليارات دينار لم يتم تفعيلها، كما تم رفع رواتب الهيئات القضائية. وأوضح ضوء أن سقف الرواتب وصل إلى 61.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر، مع تساؤلات حول الجهة التي ستتولى تمويل هذه الالتزامات المالية الضخمة.

ويرى المحلل الاقتصادي بشير مصلح أن هذه الزيادة الكبيرة في رواتب العسكريين تأتي في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات اقتصادية حادة، بما في ذلك التضخم المرتفع وانخفاض الإيرادات العامة. وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الضخ الكبير للرواتب قد يؤدي إلى "فوارق غير عادلة" بين القطاعات المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود خطة واضحة لضمان استدامة هذه النفقات. كما أشار إلى أن غياب الشفافية في بيانات الرواتب والموازنات يضعف قدرة الدولة على محاسبة الجهات المسؤولة ويزيد من مخاطر الفساد المالي.

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو/ حزيران 2024، بما يمثل 31% من إجمالي السكان وتشكل الرواتب 56% من حجم الإنفاق العام خلال عام 2025. ودخلت ليبيا نهاية العام الجاري دون إقرار موازنة موحّدة للدولة، في ظل استمرار الخلاف بين الحكومتَين المتنازعتَين على السلطة، وهو ما يعكس أزمة هيكلية في إدارة المالية العامة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن غياب موازنة عامة للعام الجاري يفتح الباب أمام صيغ إنفاق غير خاضعة للرقابة، ويزيد من الضغوط على مصرف ليبيا المركزي، الذي يجد نفسه مضطراً لإدارة التمويل في بيئة من عدم اليقين والانقسام المؤسّسي.