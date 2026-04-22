تعيين عمر رضوان رئيساً للبورصة المصرية... ماذا نعرف عنه؟

- عيّن مجلس الوزراء المصري عمر رضوان رئيساً للبورصة المصرية لتعزيز جاذبية الاستثمار، خلفاً لإسلام عزام الذي تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، في ظل تحديات تتعلق بتذبذب السيولة وخروج الاستثمارات الأجنبية. - يمتلك رضوان خبرة تقارب ثلاثة عقود في إدارة الأصول والاستثمار، حيث شغل مناصب قيادية في شركات بارزة مثل بلتون القابضة وسي آي كابيتال، وساهم في تطوير الأنشطة الاستثمارية والتحول الرقمي. - فاز إسلام عزام برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة في IOSCO، مما يعزز دور مصر في صياغة المعايير الدولية لأسواق المال.

عيّن مجلس الوزراء المصري خبير التمويل والاستثمار عمر محمد صادق رضوان رئيساً جديداً للبورصة المصرية لمدة عام، في خطوة تأتي بعد أيام من نقل سلفه إسلام عزام لتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إعادة ترتيب لقيادة سوق المال بالتزامن مع مساعٍ رسمية لتعزيز جاذبية الاستثمار. وذكر مجلس الوزراء في بيان، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرار التعيين، ليخلف رضوان عزام الذي تولى أخيراً رئاسة الهيئة الرقابية المشرفة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال. وفقاً للبيان، يأتي التغيير في وقت تسعى فيه الحكومة لضخ زخم جديد في البورصة المصرية، التي تواجه تحديات تتعلق بتذبذب السيولة وخروج جزئي للاستثمارات الأجنبية، وسط ضغوط اقتصادية أوسع.

يمتلك رضوان خبرة تمتد لقرابة ثلاثة عقود في مجالات إدارة الأصول والاستثمار وإدارة المخاطر، إذ يشغل منذ يونيو 2025 منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة بلتون القابضة، بعد أن قاد قطاع النمو بالشركة بين إبريل/ نيسان 2024 ويونيو/ حزيران 2025، وأشرف على مبادرات توسع وتحول رقمي استهدفت زيادة قاعدة العملاء وتعزيز المنتجات الاستثمارية. وشغل رضوان سابقاً منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة في سي آي كابيتال القابضة بين أكتوبر 2022 ومارس 2024، إضافة إلى مناصب قيادية في الأذرع الاستثمارية التابعة لبنك مصر، حيث ساهم في تطوير أنشطة إدارة الأصول وتوسيع قنوات توزيع صناديق الاستثمار.

وتشمل خبرات رئيس البورصة الجديدة، العمل في مؤسسات مالية بارزة مثل المجموعة المالية هيرميس، والبنك العربي، وإتش سي للأوراق المالية، وأراب فاينانس، ما يعكس خبرة متنوعة في أسواق المال الإقليمية. ويحمل رضوان شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة مدير المخاطر المالية (FRM)، إلى جانب مؤهلات في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فوز رئيسها إسلام عزام برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) للفترة من 2026 إلى 2028، وهي اللجنة التي تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة. ويشغل عزام بموجب هذا المنصب دور نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية خلال العامين المقبلين، في خطوة قالت الهيئة إنها تعكس تنامي دور مصر في صياغة المعايير الدولية لأسواق المال، وتعزز من حضورها التنظيمي على الساحة العالمية. وشغل عزام منصب رئيس البورصة لعدة أسابيع فقط، قبل تصعيده في منصبه الجديد بقرار رئاسي.