تعطل مفاجئ للدفع الإلكتروني يربك أسواق ليبيا

- شهدت ليبيا توقفًا في نظام الدفع الإلكتروني لشركة "معاملات"، مما أدى إلى شلل مؤقت في التعاملات وأثار مخاوف بشأن استقرار البنية التحتية المالية. أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي على أهمية النظام الموزع الوطني كعمود فقري لخدمات الدفع الإلكتروني وضرورة ضمان استمراريته. - عبر المواطنون والتجار عن استيائهم من الانقطاع، مشيرين إلى أهمية التحول التدريجي نحو الدفع الإلكتروني ببنية تقنية قوية. أكد المحلل الاقتصادي محمد معيوف على ضرورة التنسيق بين المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني. - أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي زيادة في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، لكن المحلل المالي عبد الناصر الميلودي أشار إلى هشاشة البنية المالية وضرورة وجود ثقة وبنية تنظيمية واضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

توقف نظام الدفع الإلكتروني التابع لشركة "معاملات"، المشغل الحصري لمنظومة الدفع عبر المصارف التجارية في ليبيا، بشكل مفاجئ أول أمس الأحد، ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة التعاملات اليومية وأثار مخاوف واسعة بشأن استقرار البنية التحتية المالية في البلاد. وخلال اجتماع طارئ عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع إدارة شركة "معاملات" والإدارة التنفيذية للمصرف، أكد أن النظام الموزع الوطني يشكل العمود الفقري لخدمات الدفع الإلكتروني، مشددا على ضرورة ضمان استمراريته دون أي خلل، لافتا إلى أن أي انقطاع يؤثر مباشرة على ثقة المواطنين والتجار في النظام المالي. ويواجه السوق الليبي تحديات مزدوجة، إذ يشترط أغلب التجار التعامل النقدي المباشر لتغطية تكاليفهم بالدولار، في وقت تفرض الحكومة المكلفة من مجلس النواب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني على أصحاب المحال التجارية تحت طائلة الإغلاق.

استياء شعبي

وعبر المواطنون عن استيائهم من الانقطاع المفاجئ. يقول عبد السلام العروسي لـ"العربي الجديد": "النظام توقف فجأة واضطررت للعودة إلى المنزل لجلب النقود النقدية. هذه الانقطاعات تجعلنا نفقد الثقة في الدفع الإلكتروني". بينما أوضحت نجاة الصيد، صاحبة صيدلية في طرابلس، أن "التحول إلى الدفع الإلكتروني ضروري، لكن تطبيقه يجب أن يكون تدريجيا ومدعوما ببنية تقنية قوية". أما التاجر إبراهيم الجبالي، فقال لـ"العربي الجديد": "الانقطاع يضر بأعمالنا ويجبرنا على العودة للتعامل النقدي لتجنب خسارة الزبائن". ويشير المحلل الاقتصادي محمد معيوف إلى أن نجاح خطط المصرف المركزي لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني مرتبط بقدرة الشركات على تأمين خدمات مستقرة دون انقطاع، مع ضرورة تنسيق أوثق بين المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني. ويضيف أن ذلك يحتاج إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية تعزز الثقة في النظام المالي وتضمن انسيابية التعاملات في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتكررة. ويؤكد معيوف لـ"العربي الجديد"، أن الانقطاع الأخير في نظام "معاملات" يعكس استمرار التحديات التقنية والتنظيمية في القطاع المصرفي الليبي، موضحا أن أي خطة لتحويل الاقتصاد نحو التعاملات الرقمية تتطلب استقرارا فنيا وقانونيا طويل الأمد قبل أن يلمس المواطنون والفواعل الاقتصادية فوائدها الفعلية.

طفرة لافتة

وفي المقابل، أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي طفرة لافتة في استخدام خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني خلال الفترة الماضية، في بلد يعاني منذ سنوات من نقص السيولة النقدية وتذبذب أسعار الصرف. وعلى صعيد التحويلات الفورية (LYPAY وONEPAY)، قفز عدد المشتركين الأفراد إلى 5.7 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين من التجار أكثر من 131 ألفا، وسجلت الخدمة 5.5 ملايين عملية تحويل مالي بقيمة إجمالية قاربت 36 مليار دينار ليبي. كما ارتفع عدد مستخدمي تطبيقات المصارف إلى 3.49 ملايين مشترك، نفذوا أكثر من 111 مليون عملية إلكترونية بقيمة 188.2 مليار دينار. أما المحافظ الإلكترونية فقد بلغت 177 ألف محفظة مدعومة بـ 5893 نقطة قبول، مع تنفيذ نحو نصف مليون عملية بقيمة إجمالية وصلت إلى 68 مليون دينار، علما أن سعر الصرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار الواحد.

ويقول المحلل المالي عبد الناصر الميلودي إن ما حدث ليس مجرد خلل تقني عابر، بل مؤشر على هشاشة البنية المالية وغياب الاستقرار المؤسسي في ليبيا. ويضيف لـ"العربي الجديد": "المواطنون والتجار يدفعون ثمن هذا الانقطاع مباشرة، إذ تتزايد الضغوط المعيشية ويزداد اعتماد السوق على النقد. النجاح في التحول نحو الدفع الإلكتروني لا يقتصر على التقنية فقط، بل يحتاج إلى ثقة المواطنين والتجار، وبنية تنظيمية واضحة، ودعم مستمر من الدولة". ويخلص الميلودي إلى أن ليبيا أمام فرصة لإصلاح النظام المالي، لكنها محفوفة بالتحديات، مؤكدا أن كل خطوة نحو الدفع الإلكتروني المستدام تتطلب توازنا بين السياسة والتقنية والقدرة الشرائية للمواطن، لضمان أن تصبح هذه المنظومة أداة للنمو والاستقرار لا عبئا إضافيا على الاقتصاد والمجتمع.