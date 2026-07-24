تعطل المصافي يهدد بإطالة أزمة نقص الوقود حتى نهاية العام

- تأثير الحرب على مصافي النفط: تجدد الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى تعطيل جهود إعادة تشغيل المصافي المتضررة، حيث تأثرت مصافٍ بطاقة 4.5 ملايين برميل يومياً، مما يعادل 40% من طاقة التكرير في المنطقة، مع توقف مصافٍ بطاقة 3.52 ملايين برميل يومياً حتى مايو. - التحديات والفرص في استعادة النشاط: تعافي المصافي يتطلب إصلاح الأضرار واستعادة إمدادات النفط الخام وانتظام الكهرباء. سلطنة عُمان والعراق في وضع أفضل، بينما تملك السعودية والإمارات قدرة أكبر على التعافي. - التداعيات على الأسواق العالمية: انخفاض صادرات المنتجات النفطية من الخليج أدى إلى تقلب الأسعار وارتفاع هوامش التكرير. يعتمد التعافي على انتظام حركة السفن عبر مضيق هرمز، مع توقع استمرار نقص الإمدادات حتى نهاية العام.

يشكل تجدد الحرب في المنطقة انتكاسة لجهود شركات تكرير النفط في الشرق الأوسط لإعادة تشغيل المصافي التي تعطلت منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط، بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت واضطراب حركة السفن عبر مضيق هرمز. وتمثل مصافي الشرق الأوسط نحو 12% من طاقة تكرير النفط العالمية، ما يجعل أي تراجع في إنتاجها مؤثراً في أسواق البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وكانت وحدة أبحاث الطاقة التابعة لوكالة بلومبيرغ تتوقع عودة معدلات تشغيل المصافي في المنطقة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية العام الحالي. إلا أن انهيار التفاهم المؤقت وعودة الهجمات جعلا هذا السيناريو أكثر صعوبة، خاصة أن إصلاح المنشآت المتضررة يحتاج إلى وقت أطول من إعادة تشغيل الوحدات التي توقفت لأسباب احترازية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي تؤثر على تعافي المصافي بخلاف إصلاح الأضرار المادية؟ ما هي الدول التي تواجه تحديات أكبر في استعادة إنتاجها النفطي ولماذا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووفق تقديرات "بلومبيرغ"، أثرت الحرب في مصاف تبلغ طاقتها نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، أي 40% من طاقة التكرير في المنطقة. وكانت بيانات سابقة قد أظهرت توقف مصاف بطاقة 3.52 ملايين برميل يومياً حتى مطلع مايو/أيار.

الأكثر تضرراً

تعرضت منشآت الطاقة في البحرين والكويت وقطر لأضرار مادية وتعطل في العمليات نتيجة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية والغازية منذ بداية الحرب.

وكانت الكويت قد خفضت إنتاج النفط وعمليات التكرير بسبب تراجع حركة السفن ونقص القدرة على تصدير الإنتاج عبر الخليج. ووصلت طاقة التكرير المتوقفة في دول الخليج إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأولى من الحرب، حسب "رويترز"، وشملت الاضطرابات مصافي في البحرين والعراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات.

طاقة السلطات الصينية تطالب مصافي النفط بزيادة معدلات التشغيل

ولا يرتبط تعافي المصافي بإصلاح الأضرار وحده، إذ تحتاج المنشآت إلى عودة إمدادات النفط الخام وانتظام الكهرباء وتوفير قطع الغيار وتأمين الطواقم الفنية وفتح طرق التصدير أمام ناقلات المنتجات النفطية.

وتحتاج البحرين والكويت وقطر إلى فترة أطول للتعافي مقارنة بدول أخرى، بسبب حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها ومحدودية مسارات التصدير البديلة. وكانت تقديرات سابقة تشير إلى قدرة الكويت على استعادة 70% من إنتاجها النفطي خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع من إعادة فتح مضيق هرمز، مع حاجة عمليات التكرير إلى فترة أقصر إذا لم تكن الوحدات قد تعرضت لأضرار مباشرة.

الصادرات عند نصف مستويات ما قبل الحرب

ظل تدفق المنتجات النفطية المكررة من الشرق الأوسط ضعيفاً، إذ بلغ متوسط الصادرات خلال يونيو/حزيران الماضي نحو 3.7 ملايين برميل يومياً، ما يعادل نصف مستويات ما قبل الحرب.

ورغم أن صادرات يونيو/حزيران تجاوزت مستويات مايو/أيار بنحو مليون برميل يومياً، فإن التحسن جاء خلال فترة التهدئة التي سمحت بزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز. وأدى انهيار التفاهم وعودة الهجمات خلال يوليو/تموز إلى تدهور أداء قطاعي النفط والتكرير مجدداً.

وبلغ متوسط عدد ناقلات المنتجات النفطية التي عبرت المضيق خمس سفن يومياً فقط خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو/تموز، بانخفاض 23% عن المعدل المسجل في النصف الثاني من يونيو/حزيران، وبنحو 85% مقارنة بمستويات فبراير/شباط السابقة للحرب، وفق بيانات تتبع السفن التي نقلتها "بلومبيرغ".

ويظهر هذا التراجع أن انتعاش صادرات المشتقات النفطية من الخليج لا يزال هشاً، وأن تشغيل المصافي لا يكفي وحده لإعادة الإمدادات إلى الأسواق إذا ظلت الناقلات غير قادرة على المرور بانتظام.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن اضطراب حركة النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز أدى إلى زيادة تقلب الأسعار ودفع المشترين الدوليين إلى البحث عن مصادر بديلة، كما ساهم في ارتفاع هوامش التكرير والإنتاج والصادرات الأميركية.

تفاوت فرص التعافي بين دول المنطقة

وتبدو سلطنة عُمان والعراق في وضع أفضل لاستعادة نشاط التكرير، لأن الأضرار التي تعرضت لها منشآتهما كانت محدودة مقارنة بالبحرين والكويت وقطر. إلا أن استمرار الهجمات واضطراب حركة الشحن يبقيان هذه المنشآت معرضة لخطر التوقف.

ولجأ العراق إلى نقل الوقود بالشاحنات والشحن عبر سورية، في محاولة لتجاوز القيود التي تعطل التصدير البحري. ويشير ذلك إلى أن تعافي القطاع يعتمد على إيجاد مسارات لوجستية بديلة، إلى جانب إصلاح المنشآت وإعادة تشغيل وحدات التكرير.

وتملك السعودية والإمارات قدرة أكبر على التعافي، بسبب محدودية الأضرار التي لحقت بمصافيهما وامتلاكهما أنظمة متكاملة للتكرير والتخزين والنقل والتصدير. كما تتيح خطوط الأنابيب الممتدة إلى البحر الأحمر وخليج عُمان خيارات لتقليص الاعتماد على مضيق هرمز.

وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية الطاقة المتاحة في خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية القادرة على تجاوز المضيق بنحو 2.6 مليون برميل يومياً. ومع ذلك، لا تكفي هذه المسارات لنقل جميع كميات النفط والمنتجات التي تعبر هرمز في الظروف الطبيعية.

نقص المشتقات مرشح للاستمرار

يعتمد التعافي الفعلي لتجارة الطاقة في الخليج على انتظام حركة السفن، وتوافر التغطية التأمينية، وإزالة الألغام وتأمين المرور عبر مضيق هرمز الذي يعد أهم ممر نفطي في العالم من حيث حجم التدفقات.

وكان نحو 21 مليون برميل يومياً من النفط يعبر المضيق، بما يعادل قرابة 21% من استهلاك السوائل النفطية عالمياً، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

طاقة أسواق الطاقة تحت ضغط هرمز وتوقف المصافي وتذبذب الطلب العالمي

ويؤدي انخفاض صادرات الخليج من المشتقات إلى زيادة الضغوط الناتجة عن تعطل أجزاء من قطاع التكرير الروسي، وتراجع المخزونات العالمية، واقتراب موسم الصيانة الدورية للمصافي خلال الخريف.

وتتركز المخاطر بصورة خاصة في سوق المشتقات الوسيطة، وفي مقدمتها الديزل ووقود الطائرات. ولا يمكن تعويض النقص فيها سريعاً عن طريق زيادة إنتاج النفط الخام، لأن الأزمة ترتبط بقدرة المصافي على تحويل الخام إلى وقود ونقله إلى الأسواق.

وتشير المعطيات الحالية إلى احتمال استمرار شح إمدادات المنتجات النفطية حتى نهاية العام، خاصة إذا طال أمد القتال أو استمرت القيود على الملاحة. وسيبقى مسار التعافي متفاوتاً بين دول المنطقة، تبعاً لحجم الأضرار وسرعة الإصلاح وتوافر طرق التصدير البديلة.