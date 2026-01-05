- أعلنت مصر للطيران عن تأخير رحلاتها لساعتين وتعديل مسار الطائرات المتجهة إلى أوروبا بسبب إغلاق المجال الجوي اليوناني نتيجة مشكلة تقنية في أنظمة الرقابة والملاحة. - تأثرت رحلات الطيران المتجهة إلى أوروبا وأمريكا بسبب اعتمادها على المجال الجوي اليوناني كمحور رئيسي، وتعمل مصر للطيران على تعديل مساراتها لتجنب المجال الجوي اليوناني. - استعادة بعض الخدمات بشكل محدود بعد استخدام ترددات احتياطية، مع استمرار متابعة الموقف والتواصل مع العملاء لإبلاغهم بالمستجدات.

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان لها مساء الأحد، عن تأخير لنحو ساعتين للطائرات العاملة على الخطوط المنتظمة بين مصر واليونان مع تعديل مسار بعض الطائرات المتجهة إلى أوروبا في ضوء ما طرأ لوجود مشكلة تقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة في المجال الجوي اليوناني، الأمر الذي ترتب عليه قيام السلطات اليونانية بالإغلاق الكامل للمجال الجوي اليوناني لحين إشعار آخر.

وأوضحت مصر للطيران في بيان صحافي أنه قد نتج عن هذا الإغلاق تأثر رحلات الشركة وشركات الطيران الأخرى العابرة والمتجهة إلى قارة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، نظرا لاعتماد هذه الرحلات بشكل أساسي على المجال الجوي اليوناني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للملاحة الجوية لهذه الخطوط الملاحية. وأشار البيان إلى أن مصر للطيران تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتعديل خط السير الملاحي لرحلاتها، بحيث يتم تجنب عبور المجال الجوي اليوناني، ومن المتوقع أن تستغرق هذه التعديلات بعض الوقت نتيجة لطبيعة المجال الجوي اليوناني وأهميته ممراً رئيسياً لرحلات الشركة المتجهة إلى أوروبا وأميركا.

وأكدت مصر للطيران أنها تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (IOCC)، وتأثير هذه التغيرات الطارئة على جداول الرحلات، وستقوم الشركة بالتواصل مع عملائها من خلال قنواتها البيعية المختلفة وقنوات خدمة العملاء في مصر وفي مكاتبها الخارجية لإبلاغهم بأي مستجدات في حينه. وتوقفت حركة الطيران في جميع أنحاء اليونان لعدة ساعات أمس الأحد، من جراء عطل في الترددات اللاسلكية تسبب في شلل منظومة الاتصالات الجوية، وتقطع السبل بآلاف المسافرين وتوقف عمليات المطارات.

ولم تتضح بعد أسباب الاضطراب الذي بدأ فجر اليوم الأحد واحتدم أثره بسرعة، ليلقي بظلاله على رحلات الآلاف قبل مطلع الأسبوع المزدحم. وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن بعض الرحلات التي تحلق في المجال الجوي اليوناني وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيودا فرضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة. وفي وقت لاحق، أكدت السلطات استعادة بعض الخدمات بشكل محدود بعدما لجأ الطيارون إلى استخدام ترددات احتياطية للتواصل مع وحدات المراقبة الجوية على الأرض.

وقال بانايوتيس بساروس، رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية اليونانية، لمحطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية (إي.آر.تي) "لسبب ما، انقطعت جميع الترددات فجأة.. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في الجو". وأكدت الرابطة وفقا لوكالة رويترز، أن المراقبين يستخدمون كل الوسائل المتاحة لضمان تسيير الرحلات بأمان، ووصفت حجم العطل اليوم بأنه "غير مسبوق ولا يمكن قبوله" بالنسبة لنظام مراقبة الحركة الجوية.

وقال بساروس إن المشكلة ناجمة على ما يبدو عن عطل في أنظمة الترددات اللاسلكية المركزية في نظام مراقبة منطقة أثينا ومقدونيا، وهو أكبر مركز لمراقبة الحركة الجوية في البلاد. ويُعنى هذا المركز بمراقبة منطقة معلومات الطيران في أثينا، وهي مساحة شاسعة من المجال الجوي. وأفاد مسؤول يوناني بأن السلطات تمكنت من رفع عدد الرحلات المغادرة من المطارات اليونانية إلى 45 رحلة في الساعة، وذلك في وقت لاحق من اليوم.