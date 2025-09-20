تعديل حكومي عميق يعيد رسم ملامح الإدارة الاقتصادية في موريتانيا

- شهدت موريتانيا تعديلًا حكوميًا واسعًا شمل الحقائب الاقتصادية الرئيسية، في خطوة وُصفت بأنها الأعمق منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مستهدفة وزارات المالية والزراعة والموارد البحرية والتنمية الحيوانية والإسكان والإصلاح العقاري. - جاء التعديل وسط ضغوط اقتصادية وتحديات مالية، حيث أشار تقرير البنك الدولي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في 2024 إلى 5.2%، مع استمرار الجهود الحكومية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. - رغم التحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن مخاطر النمو، أظهر الاقتصاد الموريتاني مرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية وتأخر استغلال مشروع حقل الغاز "أحميم الكبير".

التعديل الحكومي الذي أعلنت عنه الرئاسة الموريتانية يوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول شمل غالبية الحقائب ذات الطابع الاقتصادي، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر عمقًا منذ بداية عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ومست التغييرات وزارات اقتصادية محورية تتصل مباشرة بالمالية العامة والسياسات الزراعية والموارد البحرية والتنمية الحيوانية، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بالإسكان والإصلاح العقاري والوظيفة العمومية.

دوافع التغيير

وتزامن هذا التعديل مع ضغوط اقتصادية متنامية وتحديات مالية جسيمة تواجه موريتانيا. فحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 19 يونيو/حزيران 2025، هناك جهود متواصلة تبذلها الحكومة الموريتانية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، على الرغم من التباطؤ المعتدل في النمو الاقتصادي في عام 2024. ووفقًا للتقرير، فقد بلغ النمو الاقتصادي في موريتانيا 5.2% في عام 2024، منخفضًا من 6.4% في عام 2023. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى تراجع الإنتاج الاستخراجي وضعف الاستهلاك العام. ومع ذلك، لا يزال الأداء الاقتصادي للبلاد أعلى من المتوسط الإقليمي.

لكن رئيس المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية صبحي ودادي يرى عكس ذلك، وقال لـ"العربي الجديد" إن التعديل الحكومي وإن مسّ حقائب اقتصادية، لكنه لا يعطي انطباعًا بأنه من أجل الفاعلية الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزراء الذين أُقيلوا لم يكونوا من أضعف الوزراء فاعلية، ومنوهًا بأن حتى الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار لم يشتهروا بأدوار كبيرة في العمل الحكومي فضًلا عن الجدد ممن لا يملكون خبرة. وخلص ودادي إلى الجزم بأن فلسفة التوزير لم تحمل أي جديد، والتعديل الذي حدث في موريتانيا كان معياره سياسيًا "مبنيًا على الخرائط القبلية والمجموعات السياسية المحلية التي يقودها أطر إداريون ذوو نفوذ أو وجهاء".

مخاطر ثم مرونة

من جهة أخرى، حذر صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الثاني 2024 من وجود مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط، وأوعز ذلك لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأخر استغلال مشروع حقل الغاز "أحميم الكبير" آنذاك، ثم في يوليو /تموز الماضي، أكد صندوق النقد أن الاقتصاد الموريتاني أثبت مرونته، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وتزايد المخاطر الأمنية الإقليمية.