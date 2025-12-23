تعديل جديد لأسعار المحروقات في سورية والحكومة تؤكد توافرها دون قيود

- أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، استناداً إلى سعر صرف 11500 ليرة للدولار، تشمل البنزين والمازوت والغاز، مع بدء التطبيق فوراً في محطات الوقود. - الأسعار الجديدة قريبة من السابقة رغم تغير سعر الصرف، مما يعكس استقرار الكلفة بالدولار، ويهدف القرار إلى ضمان توفر المشتقات النفطية دون فرض أعباء إضافية. - التعديل في الأسعار يؤثر على قطاع النقل وتكاليف المعيشة، حيث يتوقع ارتفاع كلفة تشغيل وسائل النقل وزيادة أسعار السلع، مما يضغط على القدرة الشرائية للأسر السورية.

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية اعتماد تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية أو المحروقات اعتباراً من الاثنين، استناداً إلى سعر صرف بلغ 11500 ليرة سورية للدولار الواحد، في إطار سياسة التسعير المعتمدة التي تربط أسعار المحروقات بتغيرات سعر الصرف. وشمل القرار أسعار البنزين بنوعيه والمازوت، إضافة إلى الغاز المنزلي والصناعي، على أن يبدأ تطبيقه فور صدوره في محطات المحروقات وعبر المعتمدين.

وبحسب التسعيرة المحدّثة، بلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 90 نحو 9775 ليرة سورية، أي ما يعادل 0.85 دولار، فيما وصل سعر ليتر المازوت إلى 8625 ليرة سورية، بما يقارب 0.75 دولار. كما حُدد سعر ليتر البنزين أوكتان 95 عند 10465 ليرة سورية، أي نحو 0.91 دولار. وفي ما يخص الغاز، سُعّرت أسطوانة الغاز المنزلي بـ120750 ليرة سورية، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 193200 ليرة.

وجاءت الأسعار الجديدة متقاربة مع التسعيرة السابقة، رغم أن سعر الصرف الجديد أصبح 11500 ليرة للدولار مقارنة بسابقه 12000 ليرة، ما يعكس إعادة مواءمة الأسعار مع تغيرات التكلفة وضمان استمرارية توفر المشتقات النفطية. وفي الوقت نفسه، بقي السعر مقارباً لمستوياته بالدولار، مما يدل على استقرار الكلفة الفعلية للمستهلك عند التحويل للعملة الأجنبية.

وفي السياق، قال أحمد سليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، إن "التسعيرة الجديدة تأتي في إطار المواءمة الدورية للأسعار مع سعر الصرف المعتمد، ولا تهدف إلى فرض أعباء إضافية، بقدر ما تسعى إلى ضمان استقرار تأمين المشتقات النفطية ومنع حدوث اختناقات". وأضاف سليمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "المواد متوفرة حالياً، ويمكن للمواطنين الحصول على البنزين والمازوت من محطات الوقود بالكميات غير المحدودة، ووفق السعر الرسمي المعتمد". كما أكد أن الوزارة تتابع آليات التنفيذ في مختلف المحافظات، مشدداً على ضرورة التزام جميع محطات المحروقات والمعتمدين بالتسعيرة المحددة، ومشيراً إلى أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها عبر الجهات الرقابية المختصة.

ومع كل تعديل في أسعار المحروقات، يبرز الأثر المباشر على قطاع النقل، إذ يتوقع عاملون في هذا القطاع ارتفاع كلفة تشغيل وسائل النقل العامة والخاصة، ولا سيما على خطوط النقل الطويلة وبين المحافظات، ما قد يفتح الباب أمام زيادات جديدة في أجور الركوب. ويؤكد سائقون أن أي تعديل في سعر المازوت ينعكس مباشرة على تسعيرة الركوب، في ظل محدودية القدرة على امتصاص الزيادة.

كما يُتوقع أن يمتد أثر التسعيرة الجديدة إلى تكاليف المعيشة عموماً، مع اعتماد عدد كبير من الأنشطة الخدمية والتجارية على المحروقات في النقل والتشغيل، الأمر الذي قد يترجم بارتفاع أسعار بعض السلع، في وقت تعاني الأسر السورية من تراجع مستمر في القدرة الشرائية، ما يجعل أي زيادة في أسعار الطاقة عامل ضغط إضافياً على مستويات المعيشة.