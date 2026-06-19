تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يربك الأسهم الآسيوية والأوروبية

- شهدت الأسهم الآسيوية تراجعًا، حيث انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6% والمؤشر الكوري الجنوبي بنسبة 1.8%، بينما أغلقت أسواق الصين وهونغ كونغ وتايوان بسبب عطلة مهرجان قوارب التنين. - تحركت الأسهم الأوروبية في نطاق محدود بعد إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.1% وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية وناسداك. - ارتفع سهم "إنتين" بنسبة 1.7% بينما انخفض سهم "إيه إس إم إل" بنسبة 1.8%، وتعثرت الأسهم الأوروبية بعد إعلان سويسرا عن عدم عقد المحادثات الأميركية الإيرانية.

عكست الأسهم الآسيوية اتجاهها وهبطت بعدما سجلت مكاسب في وقت سابق من الجلسة، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح بعد موجة صعود قياسية في اليابان وكوريا الجنوبية، بينما ساهمت مؤشرات إلى تعثر مبكر في المحادثات الأميركية الإيرانية في دعم أسعار النفط وتعزيز الدولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد مكاسبها السابقة، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني 0.6% بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً للمرة الخامسة على التوالي خلال التعاملات الصباحية، ما قلّص مكاسبه الأسبوعية إلى 7%. كما هبط المؤشر الكوري الجنوبي 1.8%، لكنه لا يزال متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 9.5%.

وأغلقت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ أبوابها بمناسبة عطلة مهرجان قوارب التنين، كما كانت الأسواق في تايوان مغلقة أيضاً. وفي المنطقة، بدأت ناقلات النفط الإبحار عبر مضيق هرمز بعد أن رفعت الولايات المتحدة حصارها على إيران يوم الخميس.

وقال محللو بنك "آر بي سي كابيتال ماركتس" في مذكرة للعملاء: "نقرّ بأن عدداً من السفن سيكون متحمساً لمغادرة مياه الخليج، ونعتقد أن أسعار الخام ستواجه صعوبة في إيجاد اتجاه واضح وسط سيل من العناوين التي تشير إلى العودة للأعمال، لكننا نتساءل بشأن مدى استدامة الاتفاق". وأضافوا: "إذا صمد الاتفاق، فإن مسار إعادة فتح مضيق هرمز قد يشبه إلى حد ما ما حدث في البحر الأحمر، حيث لا تزال حركة الشحن أقل بأكثر من 50% من مستويات ما قبل الأزمة رغم توقيع الحوثيين اتفاقاً في مايو/أيار 2025 لإنهاء الأعمال العدائية".

الأسهم الأوروبية

تحركت الأسهم الأوروبية في نطاق محدود، اليوم الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بعد إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط. وانخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.1% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، إذ بددت خسائر أسهم شركات التعدين والمرافق العامة مكاسب أسهم قطاعي الطاقة والدفاع.

وكان من المتوقع أن تفتتح البورصات الأوروبية على انخفاض، إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية 0.6%. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.9% بعدما ألغى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس رحلة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء مفاوضين إيرانيين، اليوم الجمعة. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات التي كان من المقرر عقدها لن تتم.

وتعثرت الأسهم الأوروبية بعدما أعلنت سويسرا أن المحادثات الأميركية مع المفاوضين الإيرانيين لن تُعقد اليوم، إثر إلغاء نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خططه للسفر إلى البلاد، ما زاد الضبابية بشأن فرص التوصل إلى وقف دائم للحرب. وكانت الأسهم قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بدعم مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، أحد الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وارتفع سهم شركة "إنتين" 1.7% بعد أن ذكرت "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الشركة المالكة لمنصة "لادبروكس" بدأت استكشاف خيارات لمشروعها المشترك في وسط وشرق أوروبا، بما في ذلك احتمال بيعه. في المقابل، انخفض سهم شركة "إيه إس إم إل" 1.8% بعدما أفادت "بلومبيرغ" بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أبلغ الشركة أن واشنطن تشعر بالقلق من احتمال وصول إحدى أحدث آلات تصنيع الرقائق التي تنتجها إلى الصين، في انتهاك للقيود الأميركية المفروضة على الصادرات.

(رويترز، العري الجديد)