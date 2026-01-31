تعثر خطة إنفيديا لاستثمار 100 مليار دولار في أوبن إيه.آي

- تعثرت خطة إنفيديا لاستثمار 100 مليار دولار في أوبن إيه.آي بسبب شكوك داخلية، مما أدى إلى إعادة النظر في الشراكة ومناقشة استثمار جديد بقيمة عشرات المليارات. - انتقد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، نهج أوبن إيه.آي في الأعمال وأعرب عن قلقه من المنافسة مع شركات مثل غوغل وأنثروبيك، بينما تواصل إنفيديا دعمها لأوبن إيه.آي. - تتسابق شركات كبرى مثل أمازون وسوفت بنك للاستثمار في أوبن إيه.آي، التي تسعى لجمع 100 مليار دولار وطرح عام أولي، وسط ارتفاع تكاليف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن خطة إنفيديا (NVIDIA) لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في أوبن إيه.آي (OpenAI) لمساعدتها على تدريب وتشغيل أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي تعثرت بعد أن أبدى البعض في شركة الرقائق العملاقة شكوكاً بشأن الصفقة. وأعلنت إنفيديا خطط الاستثمار في سبتمبر/ أيلول، في صفقة كانت ستمنح أوبن إيه.آي، المطورة لشات جي.بي.تي (ChatGPT) ، الأموال اللازمة لشراء رقائق متطورة تعد أساسية للحفاظ على هيمنتها في سوق شديدة التنافسية.

وذكرت المصادر أمس الجمعة، أن الشركتين تعيدان النظر في مستقبل شراكتهما وأن آخر المناقشات تضمنت استثماراً في رأس المال بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في إطار جولة التمويل الحالية التي تجريها أوبن إيه.آي. وأشار التقرير إلى أن جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أكد في نقاشات خاصة مع شركاء في القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية، أن الاتفاقية الأصلية البالغة 100 مليار دولار غير ملزمة ولم يتم إبرامها بشكل نهائي.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال أن هوانغ انتقد أيضاً ما وصفه بنقص الانضباط في نهج أعمال أوبن إيه.آي وعبر عن قلقه إزاء المنافسة التي تواجهها من شركات مثل غوغل، التابعة لألفابت، وأنثروبيك. وقال متحدث باسم إنفيديا في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز: "كنا الشريك المفضل لأوبن إيه.آي على مدار السنوات العشر الماضية. ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً". ولم ترد أوبن إيه.آي بعد على طلب الوكالة للتعليق.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة إدارة الأصول بلاك ستون أول من أمس الخميس، إن الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي هو أكبر محرك للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. وقال مدير العمليات جون جراي في مؤتمر عبر الهاتف "بناء الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات خاصة ضخمة من أجل إنشاء" مرافق تشمل مصانع إنتاج أشباه الموصلات ومراكز البيانات.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى والمستثمرون، مثل مجموعة سوفت بنك، لعقد شراكات مع أوبن إيه.آي، التي تستثمر بكثافة في مراكز البيانات، مراهنين على أن توثيق العلاقات مع الشركة الناشئة سيمنحهم ميزة تنافسية في قطاع الذكاء الاصطناعي. وذكرت رويترز يوم الخميس أن شركة أمازون تجري محادثات لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في أوبن إيه.آي، وقد يصل المبلغ إلى 50 مليار دولار.

كما تسابق "أوبن إيه آي" (OpenAI) الزمن لوضع اللمسات الأولى لطرح عام أولي في الربع الرابع من هذا العام، في خطوة تعكس رغبة الشركة في حجز مقعد مبكر في موجة اكتتابات يتوقع لها أن تنعش الأسواق بعد فترة فتور امتدت أشهراً. وقالت رويترز في وقت سابق إن أوبن إيه.آي تسعى لجمع تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، ما يرفع قيمتها السوقية إلى نحو 830 مليار دولار. وتبلغ القيمة السوقية لشركة إنفيديا نحو 4.65 تريليونات دولار. وتواجه أوبن إيه.آي ارتفاعاً في تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مع اشتداد المنافسة من غوغل التابعة لشركة ألفابت.

(رويترز، العربي الجديد)