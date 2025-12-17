تعافٍ اقتصادي يترك الشركات الصغيرة خلفه

- تتزايد حالات إفلاس الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والسياسات التجارية المتقلبة، مما يؤدي إلى كبح التوظيف وتعطيل المبيعات، بينما تستمر الشركات الكبرى في تحقيق مكاسب قوية. - يعكس الاقتصاد على شكل حرف K التعافي غير المتكافئ، حيث تستفيد الشركات الكبرى وشرائح الدخل المرتفع من النمو، بينما تعاني الشركات الصغيرة والطبقات ذات الدخل الأدنى من الركود بسبب اعتمادها على القروض المصرفية قصيرة الأجل. - تواجه الشركات الصغيرة ضغوطًا من ارتفاع الأجور ونقص العمالة، بينما تستفيد الشركات الكبرى من الطلب العالمي والتقنيات الحديثة، مما يثير تساؤلات حول استدامة النمو الاقتصادي.

تتزايد حالات إفلاس الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، وترتفع نسب تعثر القروض، بالتوازي مع تصاعد وتيرة تسريح العمال، في مشهد يعكس بوضوح ما يُعرف بالاقتصاد على شكل حرف K، حيث تتباعد مسارات التعافي بين الكيانات الكبرى والصغرى. ففي حين تواصل وول ستريت تسجيل مكاسب قوية في الأرباح وأسواق الأسهم، يجد الشارع الرئيسي نفسه خارج دائرة الانتعاش، إذ تكافح أعداد متزايدة من الشركات الصغيرة لمواصلة العمل وسط ضغوط متراكمة.

وبسحب "بلومبيرغ"، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب سياسات التجارة المتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى كبح التوظيف وتعطيل المبيعات لدى نحو 36 مليون شركة صغيرة في البلاد. وعلى الرغم من شح البيانات المتاحة حول هذا القطاع مقارنة بالشركات المدرجة في البورصة، فإن مؤشرات الضيق تتكاثر، من ارتفاع الإفلاسات حتى وصول تعثر القروض إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات.

بدوره، يقول غابي هاغن؛ مالك شركة (Brick Road Community Corp) لتحميص القهوة في ولاية أريزونا، والذي يواجه ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع ثقة المستهلكين: "نحن مقبلون على موسم بالغ الحساسية، لا يسوده التفاؤل بل الخوف؛ الخوف من تراجع قدرة الزبائن على الإنفاق، والخوف من أن تفشل السياسات في دعم قدرتنا على المنافسة، والخوف من ألّا نتمكن من الصمود عامًا إضافيًا تحت هذا الضغط الاقتصادي".

ورغم أن الاقتصاد الأميركي ككل واصل إظهار قدر من المتانة في مواجهة ارتفاع تكاليف الائتمان والضبابية التي فرضتها الرسوم الجمركية، فإن سوق المستهلكين بات منقسمًا بشكل لافت. فوفق تحليل أجرته (Moody’s Analytics) لبيانات الربع الثاني، يتحمل أعلى 20% من أصحاب الدخل قرابة ثلثي الإنفاق الاستهلاكي، وهو مستوى قياسي، في حين لا تتجاوز حصة الـ80% الأدنى ثلث الإنفاق بقليل.

ويلاحظ اقتصاديون تباينًا مشابهًا بين أوضاع الشركات الصغيرة ونظيراتها الكبرى. فقد أظهر تقرير التوظيف الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني عن (ADP Research) أن الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 عاملًا فقدت نحو 120 ألف وظيفة، وهو أكبر تراجع شهري منذ مايو/أيار 2020، في حين أضافت الشركات التي تضم 500 موظف أو أكثر نحو 39 ألف وظيفة. وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في "ADP"، إن شركات الشارع الرئيسي والمؤسسات الصغيرة هي التي تتحمل العبء الأكبر في بيئة اقتصادية غير مؤكدة ومستهلك حذر، معتبرة أنها بمثابة طائر الكناري في منجم الفحم.

وكان مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) قد شهد ارتفاعًا عقب انتخاب ترامب، مدفوعًا بتوقعات خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. إلا أن هذه المعنويات تراجعت بعد إعلان رسوم يوم التحرير الجمركية في إبريل/ نيسان، ولم تستعد زخمها السابق. وتشير تقديرات اقتصاديين إلى أن هذه الرسوم، وما رافقها من تقلبات في السياسة التجارية، أثّرت على الشركات الصغيرة بشكل أكبر من الشركات الكبرى.

فمعظم الشركات العائلية لم تمتلك القدرة المالية لتخزين المخزون مسبقًا أو إعادة تنظيم سلاسل التوريد، كما تفتقر إلى النفوذ اللازم لإعادة التفاوض على العقود أو الحصول على إعفاءات، بخلاف شركات عملاقة مثل آبل وفورد وجنرال موتورز وإنفيديا، فضلًا عن محدودية قدرتها على تمرير التكاليف إلى المستهلكين. ففي تكساس، تواجه آمي لينباخ، مؤسسة شركة (Big Bee, Little Bee) التي تستورد منتجات أطفال من الصين، تحديات مماثلة. وتقول إن المنافسين الأكبر لم يرفعوا أسعارهم، ما يمنعها من القيام بالمثل، مضيفة: "نحن بالكاد نحافظ على بقائنا، بعدما كنا في مسار نمو".

وتكشف البيانات أن طلبات الإفلاس ضمن (Subchapter V)، وهو المسار القانوني المفضل للشركات الصغيرة، ارتفعت بنسبة 9% هذا العام حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، مقابل زيادة تقل عن 1% في طلبات الفصل 11، بحسب "إبيك بنكربتي انلتك". وفي جنوب فلوريدا، يشير مراقبون إلى أن لجوء العديد من الشركات الصغيرة إلى السلف النقدية التجارية ذات الفوائد المرتفعة ساهم في تعميق أزماتها المالية. وبحسب (Equifax)، فإن 3.2% من قروض الشركات الصغيرة متعثرة حاليًا، فيما بلغت نسبة القروض المتأخرة بين 91 و180 يومًا أعلى مستوياتها منذ عام 2010.

كما أظهرت بيانات (Bank of America Institute) أن أرباح الشركات الصغيرة تراجعت على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى منذ 18 شهرًا، ولو بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، ما يعكس الضغوط المتزايدة على هذا القطاع، في وقت تجاوزت فيه 82% من شركات مؤشر (S&P 500) توقعات الأرباح في الربع الثالث. ورغم ذلك، يرى اقتصاديون أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة دخول الشركات الصغيرة في أزمة حادة، إذ تشير بعض الاستطلاعات إلى استمرار قدر من التفاؤل الحذر. فقد سجل مؤشر (NFIB) أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعًا بتحسن توقعات المبيعات. ومن جانبها، تقول هولي ويد، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث في (NFIB)، إن البيئة لا تزال صعبة للغاية، لكنها لا تشير حتى الآن إلى تدهور واسع النطاق في قطاع الشركات الصغيرة.

أما في نيوجيرسي، يعبر جوي ديب بول، صاحب شركة (Medserv Healthcare Solutions)، عن خيبة أمله من غياب دفعة ترامب المنتظرة للشركات الصغيرة. ورغم الأداء المقبول لشركته، إلا أنه يرى في سيل العروض الائتمانية المحفوفة بالمخاطر مؤشرًا على تشدد بيئة التمويل، مضيفًا: "كنا نأمل في مناخ أعمال أكثر ودّية، لكن ما تغيّر فعليًا هو ارتفاع أسعار الفائدة فقط".

من ينتفع من النمو ومن يدفع كلفته؟

يعكس ما يُعرف بـالاقتصاد على شكل حرف K مرحلة من التعافي غير المتكافئ في الاقتصاد الأميركي، حيث تستفيد فئات وشركات بعينها من النمو، في حين تتخلف أخرى عن الركب. ويشير هذا المفهوم إلى مسارين متباعدين: صعود حاد في أداء الشركات الكبرى وشرائح الدخل المرتفع، مقابل ركود أو تراجع لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والطبقات ذات الدخل الأدنى. منذ بدء دورة التشديد النقدي التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم، ارتفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وقد أثّر ذلك بشكل غير متساوٍ على الفاعلين الاقتصاديين، إذ تمكنت الشركات الكبرى من امتصاص الصدمة بفضل احتياطياتها النقدية، وقدرتها على الاقتراض بشروط أفضل، أو الاستفادة من أسواق رأس المال. في المقابل، تعتمد الشركات الصغيرة بدرجة أكبر على القروض المصرفية قصيرة الأجل والائتمان التجاري، ما جعلها أكثر عرضة لتكاليف التمويل المرتفعة وتشدد شروط الإقراض. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق المالية الأميركية ازدهارًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع تقييمات الأسهم، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما عزز ثروات المستثمرين وكبار المساهمين. وأسهم هذا الارتفاع في تعميق الفجوة الاستهلاكية، حيث باتت شريحة محدودة من ذوي الدخل المرتفع تقود الجزء الأكبر من الإنفاق، بينما تواجه الأغلبية قيودًا متزايدة بفعل ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

إلى جانب ذلك، أعادت السياسات التجارية، ولا سيما الرسوم الجمركية المتقلبة، إدخال عنصر عدم اليقين إلى بيئة الأعمال. فعلى الرغم من أن هذه السياسات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، إلا أن تأثيرها العملي كان متفاوتًا. فالشركات الكبرى تمتلك سلاسل توريد أكثر تنوعًا، وقدرة تفاوضية أعلى، وإمكانية الحصول على إعفاءات أو تمرير التكاليف، بينما وجدت الشركات الصغيرة نفسها أمام زيادات مفاجئة في كلفة المدخلات دون هامش مناورة يُذكر. كما يواجه قطاع الشركات الصغيرة ضغوطًا إضافية مرتبطة بسوق العمل.

فارتفاع الأجور الاسمية، ونقص العمالة في بعض القطاعات، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، كلها عوامل تضغط على هوامش الربح. وفي ظل هذا الواقع، تلجأ بعض الشركات إلى تسريح العمال أو تجميد التوظيف، ما ينعكس بدوره على الاقتصادات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على نشاط الشارع الرئيسي. وتُظهر بيانات الإفلاس وتعثر القروض أن جزءًا من الشركات الصغيرة لجأ خلال السنوات الأخيرة إلى أدوات تمويل عالية الكلفة، مثل السلف النقدية التجارية، لتعويض شح السيولة. ومع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، تحولت هذه الأدوات إلى عبء ثقيل، أدى في حالات كثيرة إلى استنزاف التدفقات النقدية وتسريع الانزلاق نحو الإفلاس.

في المقابل، لا يزال الأداء القوي للشركات المدرجة في مؤشرات الأسهم الكبرى يعكس صورة مغايرة، حيث تستفيد هذه الشركات من الطلب العالمي، والتوسع في التقنيات الحديثة، ومرونة أعلى في إدارة التكاليف. ويُبرز هذا التباين عمق الانقسام داخل الاقتصاد الأميركي، ويطرح تساؤلات متزايدة حول استدامة النمو إذا استمر اعتمادُه على شريحة محدودة من الشركات والمستهلكين.

بذلك، تكشف التجربة الراهنة أن قوة المؤشرات الكلية، مثل نمو الناتج المحلي أو ارتفاع أسواق الأسهم، لا تعكس بالضرورة صحة القاعدة العريضة للاقتصاد. فالشركات الصغيرة، التي تشكل العمود الفقري للتوظيف والنشاط المحلي في الولايات المتحدة، تجد نفسها عالقة بين تشديد نقدي مطوّل، وبيئة تجارية غير مستقرة، وطلب استهلاكي منقسم، ما يجعل تعافيها أبطأ وأكثر هشاشة مقارنة بالشركات الكبرى.