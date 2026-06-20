- تظاهر آلاف الألبان في تيرانا احتجاجاً على مشروع منتجع سياحي مرتبط بعائلة ترامب، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، ورفعوا شعارات مثل "ألبانيا ليست للبيع" و"ارحل يا راما". - الاحتجاجات تعكس الإحباط من الفساد وتطالب بوقف البناء في المناطق المحمية، حيث تم تعليق المشروع بضغط من البرلمان الأوروبي، وأصبحت طيور النحام الوردي رمزاً للحركة الاحتجاجية. - الشرطة وجهت اتهامات لعدد من المتظاهرين بتقويض النظام العام، بينما أثارت الصدامات مع الأمن الخاص غضباً واسعاً وزادت من حشود المشاركين.

تظاهر آلاف الألبان في تيرانا لليوم العشرين توالياً احتجاجاً على مشروع منتجع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رافعين شعار "ألبانيا ليست للبيع". ويخرج متظاهرون منذ أواخر مايو/ أيار، كل مساء للاعتراض على مشروع بناء فندق فاخر مرتبط بابنة ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، والمُخطط إنشاؤه على أرض محمية طبيعية. وتعكس التظاهرات ضد المشروع التي تنادي باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، الإحباط الناجم عن الفساد في البلاد وتضمنت مطالب.

وتوجه المتظاهرون في مسيرة إلى مقرّ رئاسة الوزراء الواقع في جادة شهداء الأمة، حاملين لافتات وشعارات والأعلام الألبانية. وهتفوا بشعارات "أوقفوا المشروع" و"ارحل يا راما" و"راما غير مرغوب فيه" و"ألبانيا ليست للبيع". وحمل المشاركون مجسمات لطيور النحام الوردي (الفلامنغو) التي باتت رمز الحركة الاحتجاجية. واعتبرت الناشطة البيئية دنيزا كاسا أنّ الاحتجاجات حققت "بعض النتائج"، وأهمها تعليق عملية البناء الذي طالب به البرلمان الأوروبي.

وقالت كاسا لوكالة فرانس برس إنّ "التعليق في هذه الحالة يعني وقف جميع أعمال البناء والتشييد الجديدة في المناطق المحمية، وفي هذه الأثناء لا يتم منح أي تراخيص جديدة للتطوير". وقال عالم الأحياء جمال خيري "نحن هنا ليس لنرفع صوتنا فقط ضد هذا المشروع، بل أيضاً ضد القانون الحالي المتعلق بالمناطق المحمية والذي يفتح الباب أمام مشاريع أخرى في مناطق تعد محميات".

وقبل تظاهرة الجمعة، أعلنت الشرطة توجيه اتهامات إلى 27 شخصاً بارتكاب "أفعال تقوض النظام العام والأمن" وتوجيه المشاركين خلال مسيرة ليلية سابقة إلى سلوك طرق مختلفة عن تلك التي تمت الموافقة عليها.

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وجاء ذلك عقب إجراء مماثل للشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وُجهت اتهامات إلى 35 شخصاً بإغلاق طريق سريع خلال الاحتجاجات. واندلعت موجة التظاهرات بعد ظهور سياج من الأسلاك الشائكة حول شاطئ هادئ في منطقة زفيرنيتش الساحلية، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة تيرانا. وأثارت الصدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن الخاص في موقع مشروع الفندق غضباً واسعاً وجذبت حشوداً أكثر للمشاركة في المسيرات.

ويُخطط لإقامة مشروع المنتجع المدعوم من كوشنر، إلى جانب مشروع سياحي آخر في جزيرة سازان المجاورة، بالقرب من موقع رئيسي لتكاثر الطيور المهاجرة، بما في ذلك طيور النحام الوردي. واعتبر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الأربعاء الماضي، أن الاحتجاجات في بلاده ضد مشروع منتجع سياحي فاخر مخطط له في منطقة محمية على ساحل البحر الأدرياتيكي تستند إلى معلومات خاطئة. في المقابل، طلبت النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد في ألبانيا السبت الماضي، اعتقال 20 ألبانياً يشتبه بتورّطهم في قضايا غسل الأموال، مع احتمال ارتباط بعضهم بمشروع سياحي على صلة بعائلة ترامب.

(فرانس برس، العربي الجديد)