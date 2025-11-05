- تطبيقات مثل TripIt وKlook وMoovit وWonderplan أحدثت ثورة في قطاع السفر والسياحة، حيث تسهل التخطيط والتنقل وتقديم صفقات مميزة للمسافرين. - TripIt ينظم تفاصيل الرحلات في جدول زمني متكامل، بينما يوفر Klook صفقات مخفضة للأنشطة السياحية مع تقييمات من الزوار. - Moovit يقدم معلومات دقيقة عن وسائل النقل العام، وWonderplan يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خطط سفر مخصصة بناءً على اهتمامات المستخدم.

التطوّر التكنولوجي والرقمي الحاصل في عالمنا اليوم، ينعكس مباشرةً على تفاصيل الحياة كافّة، ومعالم الاقتصاد، وكان قطاع السفر والسياحة واحداً من أهم القطاعات التي تأثرت خلال السنوات الماضية، بالتطور التكنولوجي الحاصل، وتحديداً في آليات الحجز رقمياً والدفع وغيرها من التطبيقات التي تساعد المسافر والسائح على حدّ سواء.

ومع حلول عام 2026 ومع دخول التكنولوجيا مرحلة أكثر نضجاً في قطاع السياحة، إذ تندمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز والبيانات التفاعلية في منظومة واحدة تهدف إلى جعل الرحلة أكثر سلاسة وذكاءً وفاعلية، تطورت الكثير من الأدوات الرقمية، والتطبيقات التي تساعد المسافر خلال الرحلة، وهذه أهم التطبيقات التي لا بدَّ من التعرف عليها خلال رحلاتكم المقبلة.

الاستعدادات الرئيسية

من المهم بالنسبة إلى السياح والمسافرين وخلال التخطيط للرحلة، تنظيم التفاصيل كافّة، خاصة وأن هذه المرحلة تعد الأكثر إرباكاً للمسافر، إذ تتعدّد الرسائل الإلكترونية بين حجوزات الطيران والفنادق وتأكيدات المواصلات، ويساعد تطبيق TripIt في حل هذه المشكلات.

بمجرد إنشاء الحساب، يقوم التطبيق بمزامنة البريد الإلكتروني للمستخدم تلقائياً. كل رسالة حجز جديدة، سواء كانت من شركة الطيران أو الفندق، يجري سحبها وتنظيمها داخل جدول زمني متكامل. في غضون دقائق، تحوّلت عشرات الرسائل إلى خطة سفر واحدة تحتوي على كل المواعيد، أرقام الرحلات، عناوين الإقامة، وحتى خرائط الوصول من المطار إلى الفندق. وما يميّز TripIt أيضاً أنه يُصدر تنبيهات فورية عند حدوث أي تغيير في مواعيد الرحلات أو البوابات في المطار، ما يجعل المسافر دائماً في موقع السيطرة على رحلته. كذلك، يوفر التطبيق إمكانية مشاركة خطة الرحلة مع الأصدقاء أو الزملاء، وهو ما يفيد المسافرين ضمن فريق أو العائلات.

التخطيط المرن

من ضمن التطبيقات التي يحتاجها كل مسافر، تطبيق يوفر المال من جهة، ويساعد في الحصول على صفقات رائعة خلال الرحلة. يعد تطبيق Klook أحد أبرز الأدوات التي تُحدث فعلاً فرقاً حقيقياً في تنظيم الرحلات. يُعدّ Klook منصة شاملة تتيح للمسافر حجز الأنشطة السياحية، والجولات الميدانية، وتذاكر المتاحف أو المدن الترفيهية، وكل ذلك بأسعار غالباً ما تكون أقل من الشراء المباشر في الموقع.

خلال دقائق، دون الحاجة إلى التوجه لأي مكتب سياحي محلي، يمكن للتطبيق البحث عن أفضل الوجهات لزيارتها، والمساعدة في حجزها، والحصول أيضاً على أفضل الأسعار، إذ يبحث عن الخصومات، ويقدمها للسائح. إلى جانب السعر، يوفّر Klook معلومات دقيقة عن كل نشاط: من توقيت الانطلاق ومكان التجمع، إلى التقييمات الحقيقية من الزوار السابقين، والصور التوضيحية، وحتى اقتراحات إضافية قريبة من الموقع.

المساعدة في وسائل النقل

يُعدّ التنقل داخل المدن الجديدة من أكثر التحديات التي تواجه المسافرين، خاصة في المدن التي تعتمد كثيراً على وسائل النقل العام. وهنا برز دور تطبيق Moovit بوصفه أداةً لا غنى عنها لتسهيل الحركة اليومية. ويقدّم التطبيق معلومات دقيقة وأنية عن الحافلات، القطارات، والمترو في أكثر من 4000 مدينة حول العالم، ويُعتبر من أكثر التطبيقات دقة في تحديث مواعيد الرحلات، ولذا يعد من أكثر التطبيقات التي لا بدّ للسائح من اعتمادها من أجل السير في المدن والقرى السياحية.

المميّز في Moovit أنه لا يكتفي بعرض خطوط الرحلات فحسب، بل يُنبه أيضاً المستخدم عند الاقتراب من المحطة التي يجب النزول عندها، ما يجعله مناسباً جداً للمسافرين الذين لا يجيدون لغة البلد، كما يتيح ميزة مقارنة خيارات النقل المختلفة (الحافلات، المترو، سيارات الأجرة) مع الزمن والتكلفة، ما يساعد في اتخاذ قرار سريع واقتصادي.

دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات السفر

في عصر بات الذكاء الاصطناعي لغة رسمية وأساسية بالنسبة للكثير من الناس، ويستخدم على نطاق واسع خلال رحلات السفر والسياحة، على اعتبار أنه يعتبر بمثابة مساعد لأي طارئ، ظهر تطبيق Wonderplan وهو ليس مجرد تطبيق عادي، أو أداة سفر ذكية مجانية وحسب، بل أيضاً أداة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخطيط الرحلات بطريقة مخصصة وسهلة الاستخدام، ومرافقة السائح في كل خطوة يقوم بها، مع تبيان وشرح الوجهات المقصودة، وطرق معيشة سكانها، وأوقات الزيارات في المتاحف والأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضاً أداة تساعد السائح في كيفية ترتيب قضاء اليوم في الوجهة السياحية المقصودة، من خلال مساعدته في اختيار أنواع الملابس المريحة للزيارة، الأدوات الأساسية التي يحتاجها السائح. بمعنى أدق، يعتبر دليل سياحي مجانياً، كما يتيح للمستخدم إدخال وجهته ومدة السفر وميزانيته واهتماماته، ليقوم التطبيق تلقائياً بإنشاء خطة تفصيلية تتضمن المعالم السياحية والأنشطة المقترحة والمطاعم وخيارات التنقل.