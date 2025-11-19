تضخم وجمارك يضغطان على الشركات الصغيرة الأميركية

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة موجة متصاعدة من الضغوط الاقتصادية، تتقدمها معدلات التضخم المرتفعة والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، ما يدفع غالبية هذه الشركات إلى اتخاذ خطوات غير شعبية، أبرزها رفع الأسعار وتقليص الإنفاق في محاولة للحفاظ على توازن عملياتها. ويكشف تقرير حديث لبنك أوف أميركا، نقله موقع فوربس، عن صورة معقدة للمشهد الاقتصادي الذي تعمل ضمنه هذه الشركات، حيث تتداخل تحديات التكاليف مع مخاوف مستقبلية مرتبطة بالسياسات التجارية.

وفقاً للتقرير، فإن ما يقرب من ثلثي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتزمون رفع الأسعار خلال العام المقبل، في وقت يقول فيه 88% من هؤلاء إن التضخم بات يؤثر بشكل مباشر على عملياتهم اليومية، بدءاً من تكلفة المواد الخام وصولاً إلى أجور الموظفين والخدمات التشغيلية. هذه الضغوط دفعت 64% منهم إلى التفكير في زيادة أسعار المنتجات والخدمات، بينما يخطط 39% لتقليص نفقاتهم خلال الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استمرارية أعمالهم.

الدراسة، التي شملت أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة تراوح إيراداتها السنوية بين 100 ألف و50 مليون دولار، تكشف أيضاً أن سلاسل التوريد لا تزال تمثل إحدى أبرز العوائق أمام نمو هذه الشركات، إذ أفاد 75% من المشاركين بأنهم يواجهون اختناقات ونقصاً في المواد. ومن بين المتأثرين بهذه الأزمات، قال 52% إنهم اضطروا إلى رفع الأسعار، بينما واجه 32% صعوبة في الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية لاستمرار نشاطهم.

ورغم هذه التحديات الضاغطة، يتبنى العديد من أصحاب الشركات نظرة مستقبلية متفائلة نسبياً، إذ يتوقع 74% منهم تحقيق نمو في الإيرادات خلال العام المقبل، فيما يخطط نحو 60% لتوسيع أعمالهم، في إشارة إلى مرونة قطاع الشركات الصغيرة وقدرته على التكيّف مع الظروف المتغيرة. على الجانب الآخر، ترتفع كلفة الرسوم الجمركية عاملاً إضافياً يُثقل كاهل الشركات. فبحسب تقديرات غرفة التجارة الأميركية، قد تصل فاتورة الرسوم السنوية التي ستتحملها الشركات الصغيرة إلى نحو 202 مليار دولار، وذلك بعد تطبيق الرسوم الجديدة المعلنة في 31 يوليو/تموز على السلع المستوردة.

التضخم بدوره يواصل إثارة القلق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% على أساس سنوي حتى سبتمبر/أيلول 2025، وهو الارتفاع الخامس على التوالي من دون تراجع. ويُصنَّف التضخم اليوم أحدَ أبرز المخاوف لدى أصحاب الشركات بعد الرسوم الجمركية، في ظل العلاقة المباشرة بين ارتفاع كلفة الاستيراد وتزايد أسعار السلع للمستهلك النهائي. ومع سعي الشركات للحفاظ على هوامش الربح في سياق اقتصادي ضاغط، تصبح الزيادات السعرية خياراً شبه حتمي.

وتشير نتائج التقرير إلى أن سياسات الحماية التجارية التي تتبناها إدارة ترامب تُعد المصدر الأكثر تأثيراً في ضغط البيئة الاقتصادية الحالية، إذ يعتقد 53% من أصحاب الشركات أن استقرار قواعد الرسوم الجمركية من شأنه تحسين الظروف الاقتصادية الوطنية. ويأتي ذلك في مرحلة تشهد فيها الإدارة تراجعاً عن أكثر من 200 تعرفة جمركية متعلقة بالأغذية، منها الموز والقهوة ولحم البقر، غير أن هذا التراجع لا يلغي الآثار المالية الأكبر للنظام الجمركي الشامل. فبحسب تقديرات محللي ستاندرد آند بورز، قد تتجاوز كلفة هذه الرسوم 1.2 تريليون دولار خلال هذا العام وحده، يتحمّل المستهلكون جزءاً كبيراً منها عبر ارتفاع الأسعار.

تكشف نتائج التقرير صورة معقدة لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأميركية، حيث يتقاطع التضخم مع الأعباء الجمركية ليفرضا تحديات غير مسبوقة على هذا القطاع الحيوي. ورغم موجة الضغوط المتواصلة، يبدي أصحاب الشركات قدراً لافتاً من التفاؤل بشأن نمو الإيرادات وتوسّع الأعمال، ما يعكس مرونة قطاع لطالما شكّل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، سيظل مستقبل هذه الشركات مرهوناً بمدى قدرة السلطات على تحقيق استقرار في السياسات التجارية وضبط التضخم، بما يفتح المجال لنمو مستدام في السنوات المقبلة.

التضخم وتأثيره على الأسواق العالمية

لا يشكّل التضخم تحدياً داخلياً للولايات المتحدة فحسب، بل يُعد ظاهرة عالمية آخذة في إعادة تشكيل الاقتصاد الدولي منذ جائحة "كوفيد-19" وما تبعها من اضطرابات في سلاسل التوريد. فقد شهدت معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة موجات تضخم مرتفعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ونقص العمالة، وتقلّبات سلاسل الإمداد، إلى جانب السياسات النقدية التوسعية التي اعتمدتها البنوك المركزية لمواجهة تداعيات الجائحة.

في أوروبا، بلغ التضخم ذروته عند مستويات غير مسبوقة منذ الثمانينيات، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق أكبر دورة رفع للفائدة في تاريخه الحديث. وفي الاقتصادات الناشئة، مثل تركيا والأرجنتين ومصر، ترافق التضخم مع تدهور في العملات المحلية، ما ضاعف الضغوط على الشركات والمستهلكين معاً. أما في الأسواق الآسيوية، فعلى الرغم من محافظة بعض الدول—مثل الصين واليابان—على معدلات تضخم أكثر اعتدالاً، أثّر تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكلفة المدخلات على الإنتاج والصادرات.

هذا الارتفاع المتزامن في الأسعار العالمية انعكس مباشرة على حركة التجارة الدولية، إذ أدّى إلى زيادة كلفة الشحن والنقل، وتنامي فاتورة الواردات عند الدول التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة. كما دفع العديد من الشركات حول العالم إلى إعادة هيكلة عملياتها، من خلال تنويع مصادر التوريد أو إعادة توطين خطوط الإنتاج لتقليل التعرض للصدمات الخارجية.

ومع أن التضخم بدأ بالتراجع في بعض الاقتصادات خلال الأشهر الأخيرة، ما تزال الضغوط الأساسية—مثل ارتفاع الأجور وتحوّل سلاسل الإمداد نحو نماذج أكثر كلفة— تفرض مزيداً من التعقيد على المشهد الاقتصادي العالمي. وفي ظل هذا الواقع، تُجمع المؤسسات المالية الدولية على أن التضخم سيبقى عاملاً حاسماً في توجيه السياسات النقدية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة، مؤثراً بشكل مباشر في هوامش ربح الشركات، وتكاليف التشغيل، وحركة الاستهلاك في مختلف الأسواق.