تضخم منطقة اليورو يتراجع إلى 1.9% في ديسمبر

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو تباطأ خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بأكثر من التقديرات الأولية. وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة سنوية بلغت 1.9%، مقارنة بـ 2.1% في كل من شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، في حين كانت القراءة الأولية قد أشارت إلى تسجيل التضخم مستوى 2%.

كما تباطأ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة، إلى 2.3% في ديسمبر/كانون الأول، بما يتوافق مع التقديرات السابقة، مقارنة بـ 2.4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسجلت أسعار الطاقة انخفاضاً سنوياً بنسبة 1.9%، بعد تراجعها بنسبة 0.5% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب حين بلغت نسبة التراجع 2%.

وفي قطاع الخدمات، تباطأ التضخم على نحوٍ طفيف ليصل إلى 3.4% مقابل 3.5% في الشهر السابق. في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بعد زيادة قدرها 2.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تباطأ التضخم في السلع الصناعية غير الطاقية إلى 0.4% مقارنة بـ 0.5% في الشهر السابق.

يأتي التراجع الجديد في معدل التضخم بمنطقة اليورو في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات البنك المركزي الأوروبي بشأن مستقبل السياسة النقدية خلال عام 2026، بعد أكثر من عامين من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها التاريخية. ويعكس هذا الانخفاض بالدرجة الأولى تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة، في ظلّ استقرار أسواق الغاز الأوروبية، وتحسن الإمدادات، وانخفاض أسعار النفط مقارنة بذروتها المسجلة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما ساهم في تقليص الأثر التضخمي على تكاليف الإنتاج والنقل.

كما أسهم ضعف النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى داخل منطقة اليورو، وعلى رأسها ألمانيا، في الحدّ من الطلب الاستهلاكي، الأمر الذي انعكس على تباطؤ أسعار السلع الصناعية غير الطاقية. ورغم هذا التحسّن، لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات تفوق مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مدفوعاً باستمرار ارتفاع تكاليف الأجور والخدمات، وهو ما يدفع صناع القرار النقدي إلى التعامل بحذر مع أي تخفيف مبكّر للسياسة النقدية.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، في حال تأكد استقرار التضخم ضمن المستويات المستهدفة، واستمرار تباطؤ الضغوط السعرية خلال الربعَين المقبلَين. ويعزز تراجع التضخم إلى ما دون 2% الآمال بقرب انتهاء موجة الارتفاعات السعرية التي ضربت اقتصاد منطقة اليورو منذ عام 2022، غير أن مسار السياسة النقدية سيظل مرهوناً بتطورات أسعار الطاقة، واتجاهات الأجور، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي، في ظل بيئة عالمية لا تزال تتسم بعدم اليقين.

