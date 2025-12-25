تضخم السعودية... أرقام تخفي ضغط السكن والخدمات

- شهد الاقتصاد السعودي تباطؤاً في معدلات التضخم إلى 1.9% في نوفمبر، لكن تكاليف السكن والخدمات الأساسية تستمر في الارتفاع، مما يضغط على الأسر متوسطة الدخل. - ارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.3% سنوياً، مما ساهم بنسبة 59.2% من التأثير في المؤشر العام للأسعار، ويعود التباين إلى تركيبة "سلة السلع" المستخدمة في قياس التضخم. - انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

يشهد الاقتصاد السعودي تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم، إذ انخفضت إلى 1.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب إحصاء رسمي، وهو أدنى مستوى خلال 9 أشهر، مقارنة بـ2.2% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي واقعاً مختلفاً عما يشعر به المواطن في حياته اليومية، حيث تستمر الضغوط على تكاليف السكن والخدمات في الارتفاع بمعدلات حادة تفوق كثيراً متوسط التضخم العام.

فالبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء العامة السعودية تكشف عن تفاصيل تفسر هذا التناقض، إذ بلغت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز ومصادر الطاقة الأخرى ارتفاعاً بنسبة 4.3% سنوياً في نوفمبر/ تشرين الثاني، متحركة بشكل أساسي بزيادة الإيجارات.

وساهمت هذه الفئة وحدها بنسبة 59.2% من التأثير الكلي في المؤشر العام للأسعار خلال الربع الأول من 2025، بحسب تقرير التضخم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، المعنية بالسياسة النقدية والمالية، مشيراً إلى أن الإشكالية تكمن في طبيعة "سلة السلع" المستخدمة في قياس التضخم، إذ يعتمد المؤشر العام على نموذج حسابي يخصص أوزاناً محددة لفئات مختلفة من السلع والخدمات، بناءً على دراسات الإنفاق الأسري، حسب مراقبين.

غير أن هذا النموذج يفترض توزيعاً موحداً لأنماط الاستهلاك عبر جميع شرائح المجتمع، وهو افتراض قد لا يعكس الواقع الفعلي لأسر الدخل المتوسط، فالعائلة التي تنفق ثلث دخلها أو أكثر على الإيجار تشعر بالتضخم الحقيقي بطريقة مختلفة كلياً عن متوسط البيانات الإحصائية، حسب تحليل أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

كذلك يشير بحث نشرته دورية Inquiries Journal إلى أن المؤشرات التقليدية للتضخم قد لا تعكس بدقة التغيرات في نمط الاستهلاك الفعلي للأسر، خصوصاً عندما تشهد بعض السلع والخدمات الأساسية ارتفاعات حادة، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بفئة الترجيح في السلة الإحصائية.

ويخلص التقدير إلى أن التباطؤ الظاهري في معدلات التضخم قد يكون مؤشراً إيجابياً من الناحية الاقتصادية الكلية، لكنه لا ينبغي أن تغيب الحقيقة التي يعايشها المواطن السعودي يومياً، وهي أن تكاليف السكن والخدمات الأساسية تبقى مصدر القلق الأول للعائلات، وأن الأرقام الإجمالية قد تخفي بدلاً من أن تكشف عن الضغوط الحقيقية على الدخل الحقيقي.

دلالة خادعة لمؤشر التضخم

في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، أن انخفاض معدل التضخم في السعودية لا يعني بالضرورة أن المواطن يشعر بتخفيف في أعباء تكاليف المعيشة، لأن مؤشر التضخم يعكس متوسطات عامة لحركة الأسعار عبر سلة واسعة من السلع والخدمات، في حين أن تجربة الفرد تعتمد على هيكلة إنفاقه الخاصة، خصوصاً لدى الأسر متوسطة الدخل التي تتركز مشترياتها في بنود محددة مثل الإيجارات والغذاء والنقل والخدمات الأساسية.

ويوضح عايش أن هذا التباين بين المؤشر العام وتجربة المواطن ينشأ من تركيبة سلة الاستهلاك الرسمية التي قد لا تمثل بدقة أولويات الإنفاق اليومي للأسر، لافتاً إلى أن هذا التباين يرتبط بارتفاع الإيجارات بنسبة تفوق معدل التضخم العام.

ونظراً لأن بند السكن يشكل عادة ما بين 30% إلى 40% من ميزانية الأسرة السعودية، فإن أي زيادة فيه تنعكس مباشرة على شعور الأسر بارتفاع تكاليف المعيشة، حتى لو استقرت أو انخفضت أسعار سلع وخدمات أخرى، بحسب عايش.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن بعض المجموعات في سلة التضخم، مثل الأثاث والمفروشات أو المطاعم والإقامة، سجلت تراجعاً في أسعارها، لكنها لا تمثل نسباً كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي الفعلي، ما يجعل تأثيرها محدوداً مقارنة ببنود أكثر حساسية.

وإضافة إلى ذلك، تختلف تجربة التضخم بين المدن والفئات الاجتماعية، إذ تشهد مدن رئيسية مثل الرياض وجدة ضغوطاً إيجارية أعلى من المعدل الوطني، ما يعمق الفجوة بين الرقم الرسمي و"الإحساس الشعبي" بالتكاليف، حسب تعبير عايش.

وهنا يشير الخبير الاقتصادي إلى أهمية التمييز بين تراجع التضخم وانخفاض الأسعار، فالتضخم المنخفض لا يعني أن الأسعار تراجعت، بل أن وتيرة ارتفاعها أصبحت أبطأ مما كانت عليه، موضحاً أن هذا التباطؤ لا يلغي التراكم السابق في الأسعار، إذ قد يكون التضخم التراكمي بالنسبة إلى المواطن العادي أعلى من 10%، رغم أن المعدل الشهري يُعلن عند 0.9%.

استقرار نسبي للسلع في السعودية

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ"العربي الجديد"، أن تباطؤ التضخم في السعودية يشير إلى تراجع ملحوظ في المعدل السنوي، ما يعكس مؤشراً إيجابياً على استقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات على المستوى الكلي، غير أن هذا التحسن الإحصائي لا يتوافق بالضرورة مع تجربة المواطن اليومية، إذ لا يزال يشعر بثقل تكاليف المعيشة.

ويرجع هذا التباين، بحسب درويش، إلى تركيبة إنفاق الأسر، خصوصاً متوسطة ومنخفضة الدخل، التي تتركز بشكل كبير في بنود أساسية لا تظهر بالوزن نفسه في سلة التضخم الرسمية، وأبرز هذه البنود هو الإيجارات، التي تمثل وحدها نحو 53% من مصروفات الأسرة السعودية، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف البناء، والنمو الاقتصادي المتسارع الذي زاد الطلب على العقارات، وبالتالي رفع تكاليف السكن.

وفي المقابل، لم تسجل الرواتب والأجور زيادات توازي هذا الارتفاع في تكاليف السكن، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن السعودي، حسب درويش، لافتاً إلى أن بعض السلع الاستهلاكية الأخرى شهدت استقراراً أو انخفاضاً طفيفاً، لكنها لا تشكل النسبة الأكبر من ميزانية الأسر، ولا تعوض عن العبء المتزايد الناتج من ارتفاع الإيجارات.

ويؤكد درويش أن معدل التضخم، رغم دقته الإحصائية، يعكس متوسطات عامة قد لا تمثل واقع الإنفاق الفعلي للأسر متوسطة الدخل.