تضخمت ميزانية إسرائيل 40 مليار شيكل: من حصل على الغنائم؟

- تخفيضات في ميزانية الدفاع والأمن: شهدت ميزانية إسرائيل لعام 2026 تخفيضات في الإنفاق الدفاعي من 135 مليار شيكل إلى 112 مليار شيكل، وميزانية النفقات الأمنية من 26 مليار شيكل إلى 22 مليار شيكل، بينما ارتفعت ميزانية وزارة الأمن القومي بمقدار 4.1 مليارات شيكل. - زيادات في القطاعات الاجتماعية: ارتفعت ميزانيات النقل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، حيث زادت ميزانية النقل بمقدار 7.4 مليارات شيكل والتعليم بمقدار 7.1 مليارات شيكل، مع تخصيص جزء كبير للرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة. - زيادات في مجالات أخرى: شهدت وزارة الخارجية زيادة بنسبة 63%، وارتفعت ميزانيات التعليم العالي والجنود المسرحين والانتخابات، مع تخصيص مبالغ لوزارات مثل الاستيطان والنظام الرقمي الوطني.

عُرض مشروع ميزانية إسرائيل لعام 2026 على الكنيست أمس، وبحسبه، ستتمكن الحكومة من إنفاق نحو 660 مليار شيكل (210 مليارات دولار)، دون سداد الجزء الأكبر من ديونها. ظاهريًا، يُعد هذا زيادة معتدلة نسبيًا قدرها 10 مليارات شيكل (3.2 مليارات دولار) مقارنةً بميزانية 2025. إلا أن عام 2025 كان عام حرب، وفق موقع كالكاليست، ولذلك كان الإنفاق الدفاعي فيه أعلى بكثير من المبلغ المقترح لعام 2026.

وتُظهر مسودة الميزانية التي وُضعت على طاولة الكنيست تعاظم القوة السياسية لوزير الأمن القومي، إذ قفزت ميزانية وزارته بمقدار 4.1 مليارات شيكل مقارنة بعام 2025. كما ارتفعت ميزانية مكتب رئيس الوزراء بنحو 2.3 مليار شيكل.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تبلغ ميزانية الدفاع في عام 2026 نحو 112 مليار شيكل ( 35.6 مليار دولار)، مقارنةً بـ 135 مليار شيكل ( 43 مليار دولار) في عام 2025. أما ميزانية النفقات الأمنية المختلفة، والتي تُعتبر بند تمويل الأجهزة السرية، فستبلغ حوالي 22 مليار شيكل في عام 2026، مقارنةً بحوالي 26 مليار شيكل في عام 2025. كما تم تخفيض ميزانية برامج إعادة الإعمار من 6.2 مليارات شيكل (2 مليار دولار) في عام 2025 إلى 3.3 مليارات شيكل (1.05 مليار دولار) في عام 2026.

عند جمع كل هذه التخفيضات في الميزانية، بالإضافة إلى الزيادة، يوجد ما يقارب 40 مليار شيكل (12.7 مليار دولار) إضافات في الميزانية مقارنةً بميزانية 2025، وهي إضافات غير مدرجة في ميزانية الدفاع أو إعادة الإعمار. بعبارة أخرى، إذا تم استبعاد نفقات الحرب لعام 2025، فإن الميزانية ستزيد بنسبة 6.5%، وهي زيادة مرتفعة نسبيًا، وفق الموقع ذاته. فمن المستفيد؟

سُجِّلَ ارتفاعٌ قدره 7.4 مليارات شيكل (2.35 مليار دولار) في قطاع تطوير النقل. البند التالي الذي شهد أكبر زيادة هو التعليم، حيث ارتفع بمقدار 7.1 مليارات شيكل، من المتوقع أن تبلغ نفقات الفوائد لعام 2026 مبلغ 64.6 مليار شيكل (20.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.7 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) مقارنةً بعام 2025 (علماً أن مصروفات الفوائد في ميزانية 2024 الأصلية بلغت 44.6 مليار شيكل (14.2 مليار دولار).

زادت ميزانية وزارة الصحة بمقدار 4.2 مليارات شيكل، بينما ارتفعت ميزانية وزارة الرعاية الاجتماعية بمقدار 1.8 مليار شيكل، أكثر من نصفها مخصص لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وشهدت ميزانية المعاشات والتعويضات زيادةً بلغت حوالي 1.9 مليار شيكل (600 مليون دولار).

ارتفعت ميزانية وزارة الأمن القومي بمقدار 4.1 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار). وقد ارتفعت ميزانية مكتب رئيس الوزراء بنحو 2.3 مليار شيكل (730 مليون دولار)، منها 700 مليون شيكل (220 مليون دولار) لما يُعرف بالوزارات غير الضرورية.

كما أُضيف 300 مليون شيكل (96 مليون دولار) لوزارة الاستيطان، و200 مليون شيكل (64 مليون دولار) للنظام الرقمي الوطني، و140 مليون شيكل (45 مليون دولار) لوزارة شؤون المغتربين، و70 مليون شيكل (22 مليون دولار) لشؤون القدس.

شهدت ميزانية وزارة الخارجية زيادة غير مسبوقة بلغت 1.3 مليار شيكل (410 ملايين دولار)، أي نحو 63%. كما ارتفع بند النفقات المتنوعة بنحو 1.2 مليار شيكل (380 مليون دولار). وشملت زيادات أخرى: 720 مليون شيكل (230 مليون دولار) للتعليم العالي، و442 مليون شيكل (140 مليون دولار) للجنود المسرحين، و487 مليون شيكل (155 مليون دولار) للانتخابات وتمويل الأحزاب.