تضارب حول إغلاق المجال الجوي غربي إيران تحسباً لعودة الحرب

نفى المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، مجيد إخوان، إصدار أي إشعار طيران جديد يتعلق بإغلاق المجال الجوي غربي إيران وفي طهران "نوتام"، مؤكداً أن "الهيئة لم تصدر أي إشعار طيران (NOTAM) جديد، وأجواء البلاد تسير وفق الروتين الطبيعي والمعتاد". وفي تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية حول آخر مستجدات حالة الأجواء في البلاد، قال إخوان: "الرحلات الجوية تتم وفقاً للجداول الزمنية المقررة". كما أوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري الأهواز وماهشهر جنوب غربي البلاد استأنفا نشاطهما منذ صباح اليوم.

وتزامناً مع تصاعد نذر استئناف الحرب على إيران، أعلنت سلطة الملاحة الجوية الإيرانية، اليوم السبت، بموجب إشعار الطيران الرسمي "نوتام"، عن إغلاق واسع يشمل المطارات الواقعة في الجزء الغربي البلاد وطهران حتى يوم الاثنين المقبل. وأوضح الإشعار أن هذه الإجراءات دخلت حيّز التنفيذ الفعلي منذ مساء أمس الجمعة.

ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الثامنة والنصف من يوم الاثنين بتوقيت طهران. وبموجب هذه التوجيهات، تقرّر إغلاق جميع المطارات في الجزء الغربي من البلاد إغلاقاً تاماً مع استثناء مطارات كل من تبريز، كرمانشاه، الأهواز، عبادان، شيراز، يزد، رشت، ورامسر، إلّا أن نشاط هذه المطارات المستثناة سيبقى مشروطاً ومقتصراً على ساعات النهار فقط.

أسواق الأسهم الأميركية تتراجع على خلفية تداعيات حرب إيران

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المعنية عن إلغاء تصاريح الطيران كافة الصادرة سابقاً لشركات الطيران في المناطق المذكورة. وألزمت التوجيهات الجديدة جميع الشركات بضرورة التقدم بطلبات للحصول على تصاريح حديثة من منظمة الطيران المدني قبل تسيير أي رحلات ركاب مدنية.