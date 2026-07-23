تصعيد جديد للحرب التجارية... ترامب في الواجهة

- تصعيد التوترات التجارية والاقتصادية: فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية و25% على الواردات البرازيلية، مع خطط لفرض رسوم على الأدوية البديلة، مما يزيد التوترات مع الشركاء التجاريين. - تأثيرات اقتصادية عالمية: قرارات ترامب التجارية تزيد من الفوضى الاقتصادية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، وارتفاع مخاطر التضخم والركود، وتعقيد سلاسل التوريد، وتفاقم التوترات السياسية. - حرب تجارية جديدة ضد 60 دولة: ترامب يخطط لحرب تجارية ضد 60 دولة، مما قد يؤدي إلى مواجهات ساخنة وعزلة الولايات المتحدة، ويضع المواطن الأميركي تحت ضغوط اقتصادية شديدة.

أربعة مؤشرات تشي بأن العالم مقبل على تصعيد جديد للتوترات التجارية والحروب الاقتصادية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصرّ على فتح جبهة جديدة في حربه التجارية التي يشنها على معظم دول العالم منذ بداية العام الماضي، وأن حربه العسكرية الحالية على إيران لن تمنعه أو تشغله عن خوض المعركة التجارية، وأنه يصر على إحداث فوضى تجارية واسعة النطاق وربكة في الاقتصاد الدولي تزيد تأزمه، وخاصة أن العالم يواجه حالياً عودة شبح التضخم مع تفاقم الأزمات في أسواق الطاقة والسلع والشحن والتأمين والطيران والمعادن والتكنولوجيا، وأن ترامب يحاول بكل الطرق الالتفاف على حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر في نهاية شباط/ فبراير الماضي، ويقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على دول العالم بحجة أنه أساء تفسير القانون وتجاوز صلاحياته بفرض رسوم تحت ذريعة حالة الطوارئ دون تفويض مناسب من الكونغرس.

المؤشر الأول هو فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الواردة من كندا، بحجة أن الدولة الجارة تميّز بشكل غير عادل ضد السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأميركية، وهنا يصعد التوترات التجارية ضد كندا أحد أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري للسلع والخدمات بين البلدين نحو 900 مليار دولار سنوياً.

العالم يواجه حالياً عودة شبح التضخم مع تفاقم الأزمات في أسواق الطاقة والسلع والشحن والتأمين والطيران والمعادن والتكنولوجيا

المؤشر الثاني هو توجه ترامب نحو فرض رسوم جمركية على الأدوية البديلة المستوردة، في محاولة للتضييق على واردات العقاقير، ودفع شركات الأدوية العالمية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة.

المؤشر الثالث هو بدء الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية عقابية على شريحة واسعة من الواردات البرازيلية بنسبة 25% اعتباراً من هذا الأسبوع، بدعوى أن البرازيل تنتهج ممارسات تجارية "غير عادلة" تضر بالمصالح الاقتصادية الأميركية.

موقف عن أزمة المنطقة وحروب الاستنزاف الاقتصادي

أما المؤشر الرابع، وهو الأخطر، فيتمثل في قرب شن ترامب حرباً تجارية جديدة ضد 60 دولة، وفق تأكيدات الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الذي قال يوم الثلاثاء الماضي إنه سيتم قريباً إعلان فرض رسوم جديدة تستهدف تلك الدول، والأخطر هنا أن الحزمة الجديدة من الرسوم ستدخِل الولايات المتحدة في مواجهات تجارية ساخنة وردات فعل انتقامية، خاصة مع اليابان والهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وغيرها من الشركاء التجاريين، وخاصة أن تلك الدول لن تقف مكتوفة اليدين ضد حرب ترامب الجمركية، بل سترد الصاع صاعين كما حدث في العام الماضي.

المؤشر الرابع وهو الأخطر يتمثل في قرب شن ترامب حرباً تجارية جديدة ضد 60 دولة وفرض رسوم جديدة تستهدفها

ترامب يربك التجارة الدولية ويغيّر خريطته مجدداً ويؤزم أسواق السلع ويخلق حالة تقلبات وغموض ولا يقين في الأسواق، وقراراته ستفتح الباب على مصراعيه أمام موجة جديدة من الفوضى الاقتصادية، خاصة مع تنامي مخاطر ارتفاع التضخم والركود، وتعقد سلاسل التوريد والتبادل التجاري بين الدول، وتفاقم توتر العلاقات السياسية بين الدول، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة كلف الإنتاج، وكأنه لا يكفيه ما يمر به العالم حالياً من أزمات اقتصادية حادة ومعقدة ناتجة عن ارتدادات الحرب على إيران وزيادة المخاطر الجيوسياسية سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو بسبب تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس.

رسوم ترامب ستزيد عزلة ترامب وإدارته مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين كما جرى في العام 2025 خاصة مع تهديده باحتلال دول وجزر، منها كندا والدنمارك، وخطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وقد تعيد حرب الرسوم المواجهة التجارية مع الصين، والضغط مجدداً على الدولار وأدوات الدين الأميركية، وتضع المواطن الأميركي تحت ضغوط شديدة، وخاصة أنه يئن بالفعل تحت وطأة غلاء أسعار مشتقات الوقود والأغذية وإيجارات السكن وغيرها من الأزمات التي وعد ترامب بالقضاء عليها وفق برنامجه الانتخابي فإذا به يعمقها عبر التسبب في زيادة أسعار داخل الأسواق وتراجع الصادرات.