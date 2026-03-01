تصعيد إقليمي يضغط على بورصات الخليج ويوقف بعضها مؤقتاً

- تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج بسبب التوتر الإقليمي الناتج عن العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، مما دفع المستثمرين لتقليص المخاطر. علّقت بورصة الكويت التداول ليوم واحد، وأعلنت الإمارات تعليق التداول في أسواقها ليومين. - في السعودية، انخفض المؤشر 2.2% رغم تقليص الخسائر، مع تراجع أسهم رئيسية مثل مصرف الراجحي وفلاي ناس، بينما ارتفع سهم أرامكو 3.4% وسط توقعات بدعم أسعار النفط. - تواجه بورصات الخليج مخاطر تصحيحية وتقلبات حادة بسبب التوتر الجيوسياسي، مع مخاوف من تأثيرات على طرق الشحن عبر مضيق هرمز وتداعيات أوسع على تدفقات الطاقة والتجارة.

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الأحد، الأول من مارس/ آذار 2026، مع تصاعد التوتر الإقليمي بعد العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران وما تلاه من هجمات على دول الخليج، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على المخاطرة، وعزّز المخاوف من استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي خطوة نادرة، علّقت بورصة الكويت التداول يوماً واحداً، وعزت القرار إلى "الظروف الاستثنائية" التي تواجهها البلاد. بينما أعلنت هيئة سوق المال الإماراتية، اليوم الأحد، تعليق التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي بورصة السعودية، أكبر سوق للأوراق المالية بالمنطقة، قلّص المؤشر خسائره خلال الجلسة لكنه أنهى التداولات منخفضاً 2.2%، بعد أن كانت الخسائر قد وصلت إلى 4.6% في بدايتها. وتراجعت أسهم مصرف الراجحي 3% وشركة الطيران منخفضة التكلفة السعودية "فلاي ناس" 6.9%، وهو أكبر تراجع يومي منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو/حزيران.

وتراجع سهم شركة "جبل عمر للتطوير" التي تدير مجمع جبل عمر للفنادق والعقارات القريب من المسجد الحرام 2.6%، وهبط سهم شركة "بحري السعودية للشحن" 4.2%. لكن سهم شركة أرامكو ارتفع 3.4%، مسجلاً أكبر صعود يومي منذ أكثر من أربعة أشهر وسط توقعات بأن تتلقى أسعار النفط دعماً مع ارتفاع المخاوف على الإمدادات.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الخدمات المالية والاستثمارية "أوبار كابيتال" العمانية طاهر عباس إنه من "المرجح أن تظل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحت الضغط، إذ يتوقع المستثمرون ارتفاعاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية، وربما استمرارها لفترة طويلة في أعقاب التصعيد الأحدث في المنطقة"، وأضاف: "رغم أن ارتفاع أسعار النفط يقدم دعماً مالياً قصير الأجل لحكومات المنطقة، تكمن المخاوف الأساسية في احتمالات تأثر طرق الشحن، خاصة عبر مضيق هرمز، ما ستكون له تداعيات أوسع على تدفقات الطاقة والتجارة".

وقال محلل الأسواق لدى "إكس.تي.بي مينا" هاني أبو عاقلة إن "بورصات الخليج تواجه مخاطر حركات تصحيحية متزايدة وتقلبات حادة مع العزوف عن المخاطرة بسبب التوتر الجيوسياسي، ما سيضغط على الأسعار والتوقعات"، وأضاف أن "المستثمرين سيراقبون التطورات في المنطقة خشية مزيد من التصعيد أو حدوث ضرر واضح للاقتصاد، ما قد يكثف موجة البيع في الأسهم".

وقلص المؤشر الرئيسي في مسقط خسائره ليتراجع 1.4% بعد أن هبط بأكثر من 3% اليوم الأحد بضغط من موجة بيع واسعة النطاق. وانخفض المؤشر في البحرين 1% إلى 2040 نقطة. بينما بورصة قطر مغلقة اليوم في عطلة. وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.5% عند الإغلاق بعد أن هوى 5.5% في بداية التداول.

وأشار أبو عاقلة إلى أن "مسألة تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تظل من المخاطر الرئيسية، إذ تضغط على المعنويات وتعرقل العمليات الاعتيادية في عدد من القطاعات".