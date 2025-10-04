تصدير مليون برميل من نفط كردستان العراق خلال أسبوع

قال نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، إن وزارة النفط استلمت أكثر من مليون برميل نفط من حقول إقليم كردستان حتى الآن، في إطار الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والشركات الأجنبية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 من سبتمبر/ أيلول الماضي. وبموجب الاتفاقات، تسلم حكومة إقليم كردستان النفط الخام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) على أن يتولى تجار مستقلون المبيعات من ميناء جيهان بالسعر الرسمي الذي حددته سومو. وسيحصل المنتجون على 16 دولاراً للبرميل. وجاء الاتفاق في وقت تزيد فيه الدول المشاركة في تحالف أوبك+ إنتاجها لاستعادة حصتها السوقية.

وأضاف عبد الغني، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي - التركي قبل عدة أيام، بعد التوقف الذي زاد أكثر من سنتين لهذا الخط، ولأول مرة تقوم الحكومة الاتحادية باستلام النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق". وذكر أن "الكميات المستلمة حتى الآن وصلت بحدود أكثر من مليون برميل، ورست أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يومياً".

وأوضح أنه "سيتم إكمال تحميل هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها التي جرى التعاقد عليها"، مؤكداً أن "هذا الأمر يعد إنجازاً كبيراً من الحكومة الاتحادية والإقليم لنجاحهما في استئناف تصدير نفط الإقليم ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة". وكان مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي صرح أمس الجمعة بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ستشرع خلال الأيام المقبلة في بيع الشحنة الثانية من النفط الخام من حقول إقليم كردستان بعد بيع الشحنة الأولى يوم الخميس الماضي، عبر ميناء جيهان التركي.

وشرعت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق، مطلع الأسبوع الماضي، في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 190 ألف برميل يومياً لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لتسويقه في الأسواق العالمية عبر شركة "سومو". ومن المنتظر أن يقفز معدل صادرات النفط العراقية للشهر الحالي إلى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يومياً لأول مرة من جميع منافذ تصدير النفط العراقي بعد استئناف تصدير نفط كردستان.

وقال وزير النفط العراقي، أول من أمس الخميس، إن العراق قام بتفعيل عقد مع شركة بي.بي البريطانية لتطوير حقول نفط كركوك، مستهدفاً إنتاجاً أولياً يبلغ 328 ألف برميل يومياً. ويتضمن العقد، الموقع في وقت سابق من هذا العام، عمل شركة بي.بي مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال المملوكتين للدولة لإعادة تأهيل وتوسيع الإنتاج في قبتي بابا وآفانا في حقل كركوك، بالإضافة إلى حقول جمبور وباي حسن وخباز.

وقال عبد الغني في بيان للوزارة إن "تثبيت معدل الإنتاج الأولي عند 328 ألف برميل باليوم يعد انطلاقة للعقد، وما يزيد عليه سيأتي من عمليات التطوير، ونأمل من خلال هذا العقد زيادة الإنتاج من النفط الخام وبالتالي زيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)