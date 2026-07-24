تصدير النفط عبر الالتفاف على أفريقيا.. كم سيكلف السعودية؟

- تواجه السعودية تحديات في تصدير النفط بسبب تعطل مضيق هرمز وباب المندب، مما يدفعها لاستخدام قناة السويس كمسار بديل، رغم أن هذا الخيار لم يُستخدم كمنفذ رئيسي منذ عقود. - يتطلب المسار عبر قناة السويس وقتًا أطول وتكاليف أعلى، حيث تزيد مدة الرحلة إلى آسيا إلى 48 يومًا وتكلفة الوقود إلى 2.87 مليون دولار، بالإضافة إلى رسوم عبور القناة. - التوترات الإقليمية، بما في ذلك الضربات الأميركية والتهديدات الإيرانية، تسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية، متجاوزة 100 دولار للبرميل.

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن السعودية ستضطر إلى اللجوء لتصدير النفط عبر قناة السويس مع تعطل اثنين من طرق تصدير نفطها الرئيسية، وهما مضيق هرمز وباب المندب. وفي حين لفتت الوكالة إلى أن السعودية استخدمت مسار قناة السويس في السابق لتصدير بعض شحناتها النفطية، نبهت إلى أن المملكة لم تختبره بما هو منفذ تصدير رئيسي منذ عقود.

وعلى عكس ما كان عليه الحال في السبعينيات والثمانينيات، حين كان المشترون الرئيسيون للنفط السعودي في أوروبا والولايات المتحدة، فإن غالبية مشتريها اليوم موجودون في آسيا. وللوصول إلى آسيا، سيتعين على الناقلات المحملة بالنفط السعودي الإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها، ما يزيد مدة الرحلة نحو شهر، وفقاً لـ"رويترز".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات اللوجستية والتشغيلية التي قد تواجه السعودية عند استخدام قناة السويس كمسار تصدير رئيسي؟ كيف يمكن للسعودية تعويض الزيادة في تكاليف الشحن والوقت اللازم لتصدير النفط عبر الالتفاف حول أفريقيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا تستغرق رحلة الناقلة من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر إلى تايوان، عبر باب المندب، سوى 19 يوماً، بينما يتطلب المسار عبر قناة السويس والبحر المتوسط وجبل طارق، ثم حول طريق رأس الرجاء الصالح، 48 يوما، وفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة "كبلر" ومجموعة بورصات لندن. واستنادا إلى حسابات "رويترز" باستخدام بيانات مجموعة بورصات لندن، فإن هذه الرحلة الأطول ستزيد تكاليف الوقود وحدها من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار، فيما تظهر بيانات المجموعة أن عبور قناة السويس يكلف رسوما إضافية تبلغ مليون دولار.

اقتصاد عربي استهداف السفن السعودية... هجمات الحوثيين تشعل البحر الأحمر

وكانت السعودية قد حوّلت مسار معظم صادراتها النفطية من الخليج إلى البحر الأحمر، عندما عطلت الحرب في المنطقة الشحنات عبر مضيق هرمز منذ فبراير/شباط الماضي. غير أن هجوم الحوثيين على ناقلتي نفط في البحر الأحمر هذا الأسبوع جعل هذا المسار البديل غير آمن أيضا، ما يدفع المملكة إلى شحن نفطها عبر قناة السويس.

ووفقا لشركة "إنرجي أسبكتس"، ستضطر الناقلات الكبيرة إلى الإبحار عبر قناة السويس وهي نصف فارغة بسبب القيود المفروضة، ثم إعادة تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.

ولتحقيق ذلك، يمكن للسعودية تفريغ جزء من حمولة الناقلات في خط أنابيب "سوميد"، وهو خط لنقل النفط يمتد بطول 320 كيلومترا، ويتجاوز قناة السويس ليربط محطة العين السخنة على البحر الأحمر بمدينة سيدي كرير على البحر المتوسط. ويمكن لهذا الخط نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، من إجمالي صادرات المملكة البالغة سبعة ملايين برميل يوميا.

مقارنة مدة رحلات ناقلات النفط السعودي أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وتتواصل في الموازاة الضربات الأميركية على أهداف داخل إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، فيما ردت طهران باستهداف مواقع أميركية في الأردن والكويت، وهددت بضرب البنية التحتية النفطية والغازية في دول الخليج في حال استمرار التصعيد. وأدى هذا التهديد المزدوج لمضيقي هرمز وباب المندب إلى قفزة حادة في أسعار النفط العالمية، إذ تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)