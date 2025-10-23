تصدير العقار المصري... فوضى تشريعية ومغالاة في الأسعار

تصاعد الجدل مجددًا حول تصدير العقار في مصر خلال الفترة الأخيرة مع بدء الحكومة تفعيل هذا البرنامج الذي أُطلق منذ سنوات طويلة، قبل أن تعاود الحكومة تنشيطه في إطار مساعيها لزيادة الحصيلة الدولارية وبناء الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي بلغ 47.393 مليار دولار بحسب إحصاءات رسمية.

ويأتي سعي الحكومة لتفعيل مشروع تصدير العقارات كذلك للوفاء بالتزامات البلاد بالعملة الأجنبية، وسد الفجوة التمويلية التي تصل إلى قرابة 10 مليارات دولار سنويًا.

يُشار هنا إلى أن الحكومة المصرية طرحت في عام 2023 مجموعة من المحفزات لتنشيط تصدير العقارات وتشجيع الأجانب على شراء العقارات مقابل الحصول على الجنسية أو الإقامة، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات صحافية إلى وجود إقبال متزايد من المواطنين في الخارج على شراء وتملك العقارات في مصر، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في السوق العقارية المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن تصدير العقار أصبح اليوم أولوية أولى للدولة المصرية، لما يمثله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني وزيادة في موارد الدولة من العملة الصعبة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني اهتمام الحكومة المصرية ببرنامج تصدير العقار، وإزالة جميع العقبات أمام مشروع بيت الوطن، مشيرًا في تصريحات صحافية إلى طرح وحدات إضافية وقطع أراضٍ لتلبية احتياجات جميع المتقدمين، سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب الراغبين في الحصول على أراضٍ وعقارات مقابل سداد ثمنها بالدولار.

وكشف الوزير عن إطلاق الوزارة منصة جديدة لتصدير العقار المصري للأجانب، نظرًا لأن المنتج العقاري المصري بات محل اهتمام كبير في الداخل والخارج. وأضاف أن المنصة سيتم من خلالها طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية للمواطنين، بإجمالي 25 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

ورغم هذه الجهود الحكومية، وفي وقت يعاني فيه القطاع العقاري من ركود وتباطؤ في المبيعات، لم تنجح الحكومة المصرية في تحقيق اختراق كبير في مجال تصدير العقارات أو تحقيق عائدات دولارية تلبّي حاجة البلاد الشديدة للعملات الصعبة للوفاء بالتزاماتها وديونها الخارجية.

ويطرح هذا الإخفاق تساؤلات حول أسبابه، وطرق تنشيط البرنامج، والعقبات التي تحول دون مساهمته في تحقيق أهداف الحكومة، فضلًا عن دور القطاع الخاص والمطورين العقاريين المصريين في ذلك.

ويلعب سعر العملة دورًا بارزًا في مسألة ترويج العقارات لدى المصريين في الخارج أو المستثمرين الراغبين في شراء العقار بمصر، حيث ينتظر هؤلاء أعلى سعر ممكن للدولار أمام الجنيه لكي تحقق أموالهم بالدولار مبالغ أعلى بالجنيه، فتتزايد مكاسبهم، غير أن تراجع سعر الدولار بالعالم ومن ثم بمصر يُرجئ خطط هؤلاء أملًا في تحسن الدولار، ومن ثم يصعّب من خطط تصدير العقارات، بحسب محللين.

إخفاق في تنفيذ المشروع

قال أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري ماجد عبد العظيم إن إخفاق الحكومة في تفعيل برنامج تصدير العقار يعود في المقام الأول إلى وجود نوع من الفوضى في الإطار القانوني، وفي مقدمتها التباطؤ في تسجيل ملكية العقارات، خصوصًا بالنسبة للأجانب الذين يحرصون على الحصول على صكوك الملكية في أسرع وقت ممكن، كما يحدث في العديد من دول العالم.

وأضاف أن الحكومة المصرية لا ينبغي أن تنظر إلى قضية تصدير العقار من زاوية تحقيق عائدات دولارية فقط، بل الأهم هو تنشيط السوق العقارية التي تعاني من ركود وتراجع كبير في المبيعات، وهو ما ظهر بوضوح خلال مؤتمر "سيتي سكيب" الذي استضافته القاهرة مؤخرًا.

وأوضح عبد العظيم أن المؤتمر فشل في تحقيق أرباح من تصدير العقارات مقارنة بما يجري في مؤتمرات مماثلة في السعودية وقطر والإمارات، التي حققت مبيعات قياسية، بينما أخفق كبار المطورين العقاريين المصريين في تحقيق مستهدف المبيعات، في ظل الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الوحدات العقارية في مصر.

وعاد عبد العظيم ليؤكد أن السوق العقارية المصرية تعاني من فوضى قانونية، وتحتاج إلى تشريعات وقوانين تضبط عمليات البيع والشراء، وتمنع ما يمكن وصفه بـ"النصب على العملاء"، سواء كانوا مصريين أو أجانب. فمثلًا، هناك مطور عقاري جمع أموالًا من عملاء منذ عام 2015 ولم يقم بتسليمهم الوحدات المتفق عليها حتى اليوم، وهو ما يضرب فكرة تصدير العقارات في مصر في مقتل دون حسيب أو رقيب.

ولفت إلى أن هذه الفوضى تفرض على مصر تفعيل ما يُعرف بـ"حساب الضمان (Escrow Account)"، بما يضمن التزامًا متزامنًا بين تسليم الأقساط وتنفيذ المشروع وتسليمه، وأن يكون هناك عقد ثلاثي بين المطور العقاري والمشتري والبنك الضامن للعملية.

وأشار إلى أن دولًا مثل تركيا وقبرص والإمارات تمنح الإقامة أو حتى الجنسية لمن يشترون عقارات بأرقام معينة، مضيفًا في حديثه لـ"العربي الجديد" أن هذه الدول سبقت مصر كثيرًا في هذا المجال.

وأبدى دهشته من أن مطورين عقاريين عربًا نجحوا في تحقيق طفرة في تصدير العقارات في مصر وحققوا أرقامًا قياسية في المبيعات، بينما نظراؤهم المصريون يشتكون من منافسة الحكومة لهم وعدم قدرتهم على مجاراتها بسبب غياب الدعم وارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، وهو ما ظهر بوضوح خلال اجتماع شهير جمع عددًا من المطورين العقاريين المصريين برئيس الوزراء.

وحذر عبد العظيم من استمرار الضغوط الرسمية على المطورين العقاريين المصريين وغياب البنية التشريعية الضابطة للسوق، معتبرًا أن ذلك يضرب فكرة التصدير العقاري في مقتل.

من جانبه، أعاد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة رشاد عبده تعثر برنامج تصدير العقارات إلى إخفاق حكومي في المقام الأول، نظرًا لافتقاد الفريق الوزاري المشرف على تنفيذ هذا التوجه للكفاءة المهنية لإدارة ملف بهذه الأهمية، حيث لو لم تستبعد الحكومة الكفاءات واستعانت بأهل الثقة، لما حصل هذا التعثر.

وأشار إلى أن عدم مواكبة الوحدات المبيعة لتطلعات العملاء الأجانب، وعدم ملاءمة المنتج النهائي، والمبالغة في الأسعار، ساهمت جميعها في تعثر المشروع. كما أن التقلبات في سعر الصرف، ورغبة المستثمرين الأجانب في انتظار انخفاض قيمة الجنيه المصري، قلّلت من رغبتهم في شراء العقارات في مصر في هذا التوقيت.

وأضاف أن الحكومة لم تقدم حزمة خدمات متكاملة للمستثمرين العقاريين، ولم توفر حوافز تتعلق بالحصول على الإقامة أو الجنسية، ما جعل مصر تتأخر عن جذب المستثمرين مقارنة بدول عربية وإقليمية أخرى.

ولفت إلى أن المشكلات الكبيرة التي تواجه المطورين العقاريين المصريين عرقلت قدرتهم على تسويق وحداتهم، وأفقدتهم القدرة على منافسة المطورين العرب، مشيراً في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى نجاح عشرات من المطورين الخليجيين في تحقيق إنجازات كبيرة في تسويق عقاراتهم، بينما أخفقت الحكومة والقطاع الخاص المصري في تحقيق نجاحات مماثلة بسبب المشكلات التسويقية واللوجستية والقانونية.

في المقابل، رأى مستشار اقتصاديات العقارات أحمد خزيم أن أسباب تعثر تصدير العقارات تعود إلى أزمة العرض والطلب؛ فهناك آلاف الوحدات المعروضة بأسعار فلكية لا تتناسب مع المحفزات المقدمة للمصريين في الخارج أو للعرب، ما دفعهم للعزوف عن الشراء.

وأشار إلى أن تذبذب سعر الجنيه المصري أمام الدولار دفع قطاعًا من المستثمرين العرب إلى التريث في التجاوب مع مشروع تصدير العقارات وتأجيل الشراء لحين انخفاض قيمة الجنيه مجددًا أمام الدولار، بما يتيح لهم الشراء بأسعار أقل.

وأضاف أن تراجع سعر الفائدة دفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو قطاع البورصة لتحقيق أرباح أكبر، ما ساهم في تكريس حالة من الركود في سوق العقارات.

وألقى خزيم بالمسؤولية أيضًا على قطاع من المطورين العقاريين الذين يقيّمون سعر صرف الجنيه المصري عند 100 جنيه للدولار الواحد، ما أدى إلى ارتفاع فلكي في أسعار الوحدات وتراجع الإقبال عليها.

وطالب خزيم الحكومة المصرية بتقديم سلسلة من المحفزات والتسهيلات لكل من المطورين العقاريين والمصريين في الخارج والعملاء العرب، لإيجاد فرص تنافسية لهذا القطاع مع دول الجوار، وإقرار تشريعات وإجراءات واضحة تتعلق بمنح الجنسية والإقامة لمن يمتلك عقارًا، مشددًا في حديثه لـ"العربي الجديد" على أهمية أن يكون تصدير العقارات ضمن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وليس مجرد طرح مؤقت لحل أزمة الحصيلة الدولارية.

خبرات وردود

من جانبه، أوضح رجل الأعمال المصري المقيم في فرنسا عبد الله هريدي أنه واجه صعوبات كبيرة عندما لبّى نداء الحكومة في مشروع بيت الوطن. وقال إن الحكومة طرحت نحو ثلاثة آلاف قطعة أرض تقدم إليها 15 ألف مصري في الخارج، وألزمتهم برسوم إدارية ومبالغ لتأكيد الجدية بالدولار، فخسر أكثر من 12 ألف مصري ملايين الدولارات دخلت خزائن الحكومة دون أي مردود حقيقي عليهم.

وأضاف أن هناك مغالاة شديدة في أسعار الوحدات العقارية في مصر، وافتقادها للمعايير الدولية، خصوصًا في التشطيبات النهائية، مشيرًا في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى وجود تعقيدات قانونية تتعلق بتسجيل الوحدات وإثبات الملكية، وهي جميعها عوامل حالت دون إقبال المصريين في الخارج على الشراء، ودَفعتهم لتفضيل الاستثمار في بلدان عربية وإقليمية تقدم حوافز أكبر.

في المقابل، قال وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية المهندس طارق شكري إن برنامج تصدير العقار حقق عائدات بلغت 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ500 مليون دولار في عام 2024.

وأكد في تصريحات إعلامية أن هذا الارتفاع يعكس الثقة في حجم السوق العقاري المصري ووجود منتجات عقارية قادرة على المنافسة الدولية.

ونبّه إلى وجود فجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع في السوق العقاري، وهو ما يتطلب تفعيل التمويل العقاري بفائدة مخفضة ومدعومة من البنك المركزي: فائدة 8% للوحدات حتى مئة متر، و10% للوحدات بين مئة و150 مترًا، و12% للوحدات التي تتجاوز 150 مترًا.

واختتم قائلًا إن هذا الدعم من شأنه تنشيط السوق العقارية وزيادة الطلب على العقارات بمختلف الشرائح السكنية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل، لارتباط أكثر من مئة صناعة بالعقار.