- تصاعد الصراع الإيراني أدى إلى تعطّل تدفق النفط نحو آسيا، مع تكدّس السفن وارتفاع تكاليف النفط والنقل، مما يبرز المخاطر على أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم. - مضيق هرمز يشهد اضطرابات بسبب الهجوم العسكري المحتمل، مما دفع دولاً مثل اليابان وإندونيسيا لاتخاذ تدابير لضمان إمدادات الوقود، بينما تبحث الهند عن بدائل لاستيراد النفط. - أزمة الغاز الطبيعي المُسال تلوح في الأفق، مع تأثير فقدان إمدادات قطر وعُمان والإمارات على المشترين الآسيويين، بينما تمتلك اليابان مخزوناً يكفي لثلاثة أسابيع.

قالت مصادر في قطاع الطاقة ومحللون، اليوم الاثنين، إن تصاعد الصراع الإيراني أدى إلى تعطّل تدفق النفط نحو دول آسيوية عدّة، مع تكدّس السفن في الخليج وارتفاع تكاليف النفط الخام والنقل البحري. وتسلّط هذه الاضطرابات الضوء على المخاطر التي تواجه آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، والتي تستورد نحو 60% من احتياجاتها النفطية من منتجي الشرق الأوسط، في ظل القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الهجوم العسكري الأميركي–الإسرائيلي قد يستمر لأسابيع، ما ينذر باضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، إضافة إلى نسبة مماثلة من شحنات الغاز الطبيعي المسال من منتجي الشرق الأوسط. وتسببت هجمات وقعت أمس الأحد في إلحاق أضرار بثلاث ناقلات نفط ومقتل بحار واحد، فيما دفعت الهجمات الأولية نحو 200 سفينة إلى التوقف بالقرب من المضيق تجنباً للمخاطر، كما ألغت شركات التأمين البحري، اليوم الاثنين، تغطية مخاطر الحرب، وسط توقعات بارتفاع كبير في أسعار شحن ناقلات النفط نتيجة إحجام شركات الشحن عن تشغيل سفنها في المنطقة.

وقال محللون في "سيتي بنك"، في مذكرة، إن إيران لم تغلق مضيق هرمز رسمياً، إلا أن تجنب المخاطر من شركات الشحن أصبح واقعاً ملموساً، مشيرين إلى انخفاض أحجام الشحن مع توقف السفن خارج المضيق. وارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 9% اليوم الاثنين، بعد أن سجلت في وقت سابق قفزة بلغت 13%. من جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحافي، إن بعض ناقلات النفط الخام المتجهة إلى اليابان من الشرق الأوسط تنتظر في الخليج لتجنب المرور عبر مضيق هرمز.

وذكرت شركة التجارة اليابانية "إيتوتشو" أنها رصدت بعض التأثيرعلى شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية القادمة من الخليج، مشيرة إلى احتمال اللجوء لاستيراد إمدادات من خارج الشرق الأوسط، كما أعلنت شركة "إنيوس"، أكبر شركة تكرير في اليابان، أنها ستقيّم تأثير الأزمة على مشتريات النفط المستقبلية مع استمرار مراقبة التطورات. ويحذر محللون من أن أي اضطراب طويل الأمد في المضيق قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع، ويتسبب في نقص الإمدادات لدى الصين والهند، أكبر وثالث مستوردي النفط عالمياً، ما قد يجبر الدول على استخدام مخزوناتها الاستراتيجية وتقليص عمليات التكرير.

وتُلزم وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفطية تعادل ما لا يقل عن 90 يوماً، من صافي واردات النفط. وأكد كيهارا أن اليابان لا تعتزم حالياً السحب من احتياطياتها الاستراتيجية، التي تُعد من الأكبر عالمياً. وفي إندونيسيا، أعلنت شركة الطاقة الحكومية "برتامينا" اتخاذ تدابير للحد من المخاطر، والعمل على تحسين عمليات المصافي لضمان استمرار إمدادات الوقود وغاز البترول المسال، علماً أن إندونيسيا تعد أكبر مستورد للبنزين في جنوب شرق آسيا.

وأفادت مصادر في شركتَين هنديتَين بأن بعض شركات التكرير أبلغت مورديها في الشرق الأوسط بعدم قدرتها على استئجار سفن لتحميل النفط الخام، كما عقدت وزارة النفط الهندية وشركات التكرير اجتماعاً مطلع الأسبوع لبحث خيارات الحد من تأثير الأزمة على أمن الطاقة. وأشارت المصادر إلى أن شركات التكرير تدرس جميع البدائل، بما في ذلك استيراد النفط الروسي، في حال استمرار الأزمة لأكثر من 10 إلى 15 يوماً. وقال أحد المصادر إن الطرق البديلة للحصول على النفط من الشرق الأوسط مكلفة، فضلاً عن محدودية توفر السفن بسبب عزوف بعضها عن الإبحار في المنطقة.

أزمة الغاز الطبيعي المُسال

يرى محللون أن فقدان إمدادات الغاز الطبيعي المُسال من قطر وعُمان والإمارات سيؤثر بشدة على المشترين الآسيويين، ولا سيّما باكستان والهند وبنغلادش. وذكر محللو "ريستاد إنرجي" أن هذه الدول قد تضطر إما للحصول على شحنات من موردين آخرين أو خفض الطلب على الغاز عبر تغيير مصادر الوقود أو تقليص الاستهلاك كلياً. وتعد الصين واليابان أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، فيما تعتمد اليابان كثيراً على الإمدادات القادمة من أستراليا. وأكد كيهارا أن شركات المرافق اليابانية تمتلك مخزوناً من الغاز الطبيعي المُسال يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

(رويترز)