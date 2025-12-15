تصاعد الاحتيال المالي الرقمي في فلسطين... دراسة تكشف الوجه المظلم

- تواجه فلسطين تحديات كبيرة في التحول الرقمي، حيث أظهرت دراسة حديثة زيادة في عمليات الاحتيال المالي الرقمي التي تستهدف المواطنين والمؤسسات، مما يهدد المستهلكين في الفضاء الإلكتروني ويؤثر على الثقة في الخدمات الرقمية. - تتنوع أساليب الاحتيال الرقمي في فلسطين، وتشمل انتحال شخصيات حقيقية وطلب معلومات حساسة، واستخدام روابط خبيثة، مما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة وتراجع الثقة في الخدمات الرقمية. - تدعو الدراسة إلى تعزيز الوعي الرقمي وإطلاق حملات توعوية لحماية المستخدمين من الاحتيال المالي الرقمي، مع التركيز على عدم مشاركة المعلومات البنكية وفحص الروابط والمواقع.

في قلب التحوّل الرقمي الذي يشهده العالم، تبدو فلسطين على مفترق طرق بين فرص التمكين الرقمي ومخاطر الاحتيال المالي الرقمي أو الإلكتروني المتصاعدة. فقد أظهر تحليل جديد صادر عن مركز صدى سوشال أن التوسّع في استخدام الخدمات الرقمية لم يأتِ بلا ثمن، إذ تكشف ورقة بحثية أعدها الباحث محمد خبيصة صادرة الأحد، عن زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المالي الرقمي التي تستهدف المواطنين والمؤسّسات على حدّ سواء.

وما بين البنية التحتية الرقمية المتنامية ونقص الوعي والآليات الأمنية، ترسم الدراسة صورة مقلقة عن واقع يهدّد المستهلكين الفلسطينيين في الفضاء الإلكتروني، في وقت تُعدُّ فيه التكنولوجيا أملاً في تجاوز الحصار والقيود التقليدية. وتشير الورقة إلى توسع كبير في القطاع المصرفي الرقمي في فلسطين، مع تسجيل نحو مليون عملية دفع إلكتروني شهرياً عبر منصات رقمية متعددة. لكن هذا الازدهار يقابله على نحوٍ موازٍ تصاعد في عمليات الاحتيال المالي الرقمي التي تستهدف المستخدمين عبر قنوات مختلفة.

وهذا النمو في الخدمات الرقمية يأتي في ظلّ ثورة تكنولوجية تُسهّل الحياة اليومية وتفتح آفاقاً اقتصادية، لكن دراية المستخدمين المحدودة بأساليب الحماية الرقمية والافتقار إلى برامج توعية فعّالة جعلا الكثيرين عرضة لعمليات النصب والاحتيال.

أساليب الاحتيال المالي الرقمي الأكثر شيوعاً في فلسطين

ووفقاً لتغطيات متعلقة بالدراسة، فإنّ المحتالين يستخدمون أساليب متطوّرة ومتعددة تشمل: انتحال شخصيات حقيقية أو مؤسّسات مالية لإيهام الضحايا بطلب معلومات حساسة، ورسائل إلكترونية أو رسائل عبر التطبيقات تحمل روابط خبيثة تدفع المستخدمين للإفصاح عن بياناتهم، واستغلال الثقة بالعلامات التجارية والمظاهر الرسمية لخداع المستخدمين وسرقة الأموال أو البيانات.

وتنسجم هذه الأساليب مع الاتجاه العالمي للاحتيال الرقمي الذي يستغل ضعف الوعي والمعلومات التقنية لدى شرائح واسعة من المجتمع، ولا سيّما في سياق التحول السريع نحو الخدمات الإلكترونية.

تأثير الاحتيال المالي الرقمي على المواطنين والمؤسّسات

وبحسب الدراسة، تكشف عمليات الاحتيال المالي الرقمي في فلسطين عن أثر عميق ومتعدّد يشمل:

1- خسائر مالية مباشرة للمواطنين نتيجة فقدان أموالهم أو بياناتهم المصرفية.

2- تراجع الثقة في الخدمات الرقمية لدى المستهلكين، ما يعرقل جهود التحول الرقمي الوطني.

3- تهديد الاستقرار المالي الرقمي، خصوصاً إذا ما توسّعت هذه الظاهرة دون إجراءات حازمة للتوعية والحماية.

وتتزامن هذه المخاطر مع واقع أوسع من الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني، ما يعكس تحدياً مركّباً في إدارة الهوية الرقمية والأمن السيبراني.

دعوة للتوعية والحماية

هذا وتؤكد الدراسة الضّرورة الماسة لتعزيز الوعي الرقمي بين المستخدمين الفلسطينيين، وإطلاق حملات توعوية حول مخاطر الاحتيال المالي الرقمي وكيفية الوقاية منه، بما في ذلك: عدم مشاركة المعلومات البنكية أو الشخصية على الإنترنت، وفحص الروابط والمواقع قبل إدخال أيّ بيانات، وتوخي الحذر من الوعود المالية المغرية غير الموثوقة.