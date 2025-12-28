تشيلي تتحالف مع الصين لاستعادة ريادتها في إنتاج الليثيوم

- أعلنت شركة كوديلكو التشيلية تحالفها مع شركة إس كيو إم المدعومة صينياً لإنشاء شركة "نوفا أندينو ليتيو اس بي ايه" لاستخراج الليثيوم في أتاكاما، مما يعزز استكشاف وإنتاج المعدن حتى عام 2060. - تهدف الشراكة إلى استعادة ريادة تشيلي في إنتاج الليثيوم، بزيادة الإنتاج السنوي إلى 300 ألف طن، ضمن الاستراتيجية الوطنية لليثيوم التي أطلقتها حكومة غابرييل بوريتش. - الليثيوم، الذي يُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، يشهد طلباً متزايداً، حيث بلغ الاستثمار العالمي في بطاريات تخزين الطاقة 40 مليار دولار في 2023.

أعلنت شركة كوديلكو الرائدة في إنتاج النحاس والمملوكة للدولة في تشيلي، تحالفها مع شركة التعدين الخاصة إس كيو إم "SQM" المدعومة برأس مال صيني، السبت لإنشاء شركة عملاقة لاستخراج معدن الليثيوم أو الذهب الأبيض. وتملك تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم، وهو عنصر أساسي في صناعة السيارات الكهربائية، نحو 40% من الاحتياطيات العالمية.

وسيمكن هذا التحالف بين القطاعين العام والخاص من زيادة استكشاف الليثيوم واستخراجه بشكل مشترك في منطقة أتاكاما في شمال تشيلي. وستحمل الشركة الجديدة اسم "نوفا أندينو ليتيو اس بي ايه"، وفقاً لما ذكرته كوديلكو التي وصفت الصفقة بأنها "من الأهم في تاريخ الأعمال التجارية التشيلية". وتملك شركة تيانكي الصينية حصة 22% في شركة "اس كيو ام". وأوضحت كوديلكو في بيان لها وفقاً لوكالة فرانس برس، أن الشركة الجديدة "ستجري عمليات استكشاف واستخراج وإنتاج وتسويق الليثيوم في سهل أتاكاما الملحي حتى عام 2060".

وحظيت هذه الشراكة بموافقة أكثر من 20 هيئة تنظيمية وطنية ودولية، بما في ذلك هيئات في الصين والبرازيل والسعودية والاتحاد الأوروبي. وكانت تشيلي آخر الدول التي وافقت على الصفقة. والشهر الماضي، أعطت الصين الضوء الأخضر للشراكة المزمعة بين كوديلكو و"اس كيو ام". وتهدف هذه الشراكة إلى استعادة ريادة تشيلي في إنتاج الليثيوم بعد أن تجاوزتها أستراليا قبل نحو عقد. وتسعى الشركة الجديدة إلى زيادة الإنتاج بنحو 300 ألف طن سنوياً في منطقة أتاكاما. وفي عام 2022 أنتجت تشيلي 243,100 طن من الليثيوم.

وهذه الشراكة جزء من الاستراتيجية الوطنية لليثيوم التي أعلنتها حكومة غابرييل بوريتش اليسارية عام 2023، بهدف استعادة تشيلي ريادتها العالمية. و تمتلك أميركا اللاتينية 60% من جميع موارد الليثيوم المحددة في العالم، ونحو 75% من احتياطيات العالم المتوقعة. وتشكل كل من بوليفيا والأرجنتين وتشيلي أو ما يطلق عليه اسم "مثلث الليثيوم"، الدول الرئيسية التي يحتاجها العالم لصناعة البطاريات.

ويستخدم الليثيوم الذي يصل سعر الطن منه إلى ما يزيد على 14 ألف دولار، على نطاق واسع في إنتاج البطاريات التي زادت أهميتها في إطار سباق إنتاج السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة التي تتطلب بطاريات ضخمة لتخزين الكهرباء تصنع في الغالب من الليثيوم، وتنتج الصين وحدها نحو 75% من هذه البطاريات. وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة IEA إلى أن حجم الاستثمار العالمي في بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية العملاقة قد بلغ 40 مليار دولار في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى إطلاق موجة من مشاريع تصنيع بطاريات الليثيوم-أيون حول العالم، حيث من المتوقع –حسب تقرير للوكالة– أن توفر هذه المشاريع في حال اكتمالها ما يصل إلى 5.2 تيراواط/ ساعة من الكهرباء.

(فرانس برس، العربي الجديد)