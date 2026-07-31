- ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل للحكومة الأميركية لأعلى مستوياتها منذ 2007 بسبب بيع المستثمرين لسندات الخزانة لأجل 30 عامًا، بعد تثبيت الفائدة للشهر السابع على التوالي من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، مما أثار مخاوف التضخم. - تزايدت التوترات في الأسواق المالية مع انخفاض الدولار وتراجع الأسهم، حيث يعتقد المستثمرون أن وارش يؤجل رفع الفائدة لمحاباة الرئيس ترامب، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وغياب التوجيهات المستقبلية. - تعقدت الأوضاع الاقتصادية بسبب التوترات مع إيران وارتفاع أسعار النفط، مما زاد من صعوبة تقييم الآثار التضخمية، وارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

بلغت تكاليف الاقتراض طويل الأجل للحكومة الأميركية أعلى مستوياتها منذ عام 2007 أمس الخميس، بعدما تخلص المستثمرون من سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً، في رسالة توضح اهتزاز الثقة بقرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تثبيت سعر الفائدة الأربعاء للشهر السابع على التوالي، وسط توقعات بارتفاع التضخم. وارتفع العائد على السندات الأميركية بنسبة تصل إلى 14 نقطة أساسية إلى ما يقرب من 5.23%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاماً.

وارتفعت مؤشرات توقعات التضخم في السوق، وانخفض الدولار، بل وتراجعت الأسهم أيضاً، حيث راهن المستثمرون على أن وارش الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ شهرين تقريباً، كان يؤجل فقط رفعاً حتمياً لأسعار الفائدة في محاولة لمحاباة ترامب المعارض لرفع الفائدة. وقلل ترامب من شأن التضخم، وانتقد مراراً وتكراراً سلف وارش، جيروم باول، لعدم خفض أسعار الفائدة. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن استمرار استقلالية الاحتياطي الفيدرالي السياسية، وهو أمر أساسي لمصداقيته.

وقدم وارش رسائل متضاربة بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم، بحسب وكالة "رويترز"، حيث واجه المتداولون صعوبة في تقييم الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي، وهو تحدٍ تفاقم بسبب تراجع وارش عن تقديم توجيهات مستقبلية، خاصة أنه لم يشرح سبب عدم السير بآراء ثلاثة من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، الذين عارضوا القرار وصوتوا لصالح رفع سعر الفائدة. وتعهد وارش في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي بأن البنك "لن يتراجع" في معركته ضد التضخم. لكن المستثمرين قالوا، وفق موقع "فايننشال تايمز" البريطاني إن غياب التوجيهات المستقبلية بشأن اتجاه أسعار الفائدة، وعدم وجود تفسير لسبب عدم رفعها من قبل الاحتياطي الفيدرالي إذا كان التضخم مصدر قلق، قد أثار مخاوف السوق.

وقال ستيفن جونز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إيجون لإدارة الأصول للموقع البريطاني: "سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، فقد تخلى وارش عن أي مظهر من مظاهر السيطرة على سوق سندات الخزانة. وهذا تغيير كبير في رغبات رؤساء الاحتياطي الفيدرالي وأساليب عملهم". فيما اعتبر فرانشيسكو بيسول، وهو استراتيجي في بنك آي إن جي للموقع ذاته: "إن نهج وارش المتمثل في عدم تقديم توجيهات بدأ بالفعل يأتي بنتائج عكسية"، مضيفًا أن انحدار منحنى سندات الخزانة بعد المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الأربعاء "بدا وكأنه صفقة ناتجة من فقدان الثقة".

وقال بن إيمونز، المدير الإداري للدخل الثابت في شركة هايلين لإدارة الأصول ومؤسس شركة فيد واتش أدفايزرز لوكالة "بلومبيرغ"، إن هذا الانحدار الحاد يشير إلى أن "استراتيجية وارش السياسية تفتقر إلى المصداقية". وتابع إيمونز: "إن التشدد دون اتخاذ إجراءات عملية هو وسيلة ملائمة لترك الأسواق تُقيّم نفسها بنفسها، ولتمكينها من تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي". لكنه أشار إلى أن "هذا قد يأتي بنتائج عكسية عندما يتسارع التضخم، ويُقيّم السوق أن الاحتياطي الفيدرالي متأخر عن الركب مرة أخرى".

اقتصاد دولي هكذا تتفاعل الأسهم والسندات مع تثبيت أسعار الفائدة الأميركية

وقد زاد تجدد التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران من تعقيد هذا الأسبوع الحاسم بالنسبة للأسواق، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم الآثار التضخمية لارتفاع أسعار النفط. إذ ساهم انخفاض سعر خام برنت الشهر الماضي في كبح جماح التضخم في يونيو، لكن أسعار النفط ارتفعت منذ ذلك الحين لتتجاوز 92 دولاراً للبرميل. وكتب الاستراتيجيون في قسم الاقتصاد في بنك "آر بي سي": "مع دخول الاحتياطي الفيدرالي النصف الثاني من العام... نتوقع أن يواجه حقيقة التضخم بما هو مشكلة مستمرة".

واعتبرت وكالة "بلومبيرغ" أن تحركات المستثمرين كشفت عن قلقهم المتزايد من أن وارش لن يتمكن من كبح جماح التضخم الذي تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي لخمس سنوات متتالية.

ونتيجةً لذلك، ضغط حاملو السندات على عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، مما يعكس تقليصهم السريع لرهاناتهم على الزيادات الفورية، وطالبوا في الوقت نفسه بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل للتعويض عن مخاطر التضخم في السنوات المقبلة. وقد شكّل انخفاض عوائد السندات لأجل عامين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة لأجل 30 عامًا، أحد أكبر الارتفاعات الحادة في منحنى العائد بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ منتصف التسعينيات على الأقل.

قد يمنح تثبيت سعر الفائدة البنك المركزي متسعاً من الوقت حتى اجتماعه المقبل في سبتمبر، ما يسمح له بتحليل تقريرين إضافيين عن التضخم. لكن احتمالات رفع سعر الفائدة في ذلك الاجتماع المقبل ارتفعت إلى 65.2% من 57.3% قبل أسبوع، وفقاً لأداة مرصد "سي أم إي فيدواتش".

وقال إيكهارد شولت، من شركة ماين سكاي لإدارة الأصول، في مذكرة له نشرتها "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن نهج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، المتمثل في تجنب أي شكل من أشكال التوجيهات المستقبلية، يجعل من الصعب للغاية على الأسواق تكوين تحليل متماسك لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: "سيتعين على الأسواق أن تعتاد على هذا الأسلوب من التواصل؛ فالمستوى العالي من عدم اليقين الناتج عنه يُؤثر سلبًا على الأسهم والسندات طويلة الأجل، فضلًا عن الدولار".