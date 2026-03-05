تشغيل محدود لرحلات الخطوط الجوية القطرية

ستبدأ الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، بتشغيل عدد محدود من رحلات إغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وأعلنت مواصلة تعليق رحلاتها مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.

وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه من المخطط أن تشغل الرحلات الجوية من مسقط إلى لندن هيثرو، برلين، كوبنهاغن، مدريد، روما، أمستردام، إضافة إلى رحلة جوية من الرياض إلى فرانكفورت.

وأوضحت أنها ستُباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي القطري بصورة آمنة، بناءً على موافقة الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تحديث إضافي غداً الجمعة.

ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إبلاغهم رسمياً من قِبل الخطوط الجوية القطرية بخصوص هذه الرحلات الجوية، مبينة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع المسافرين المعنيين لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم وترتيبات السفر والإجراءات المطلوبة. كما أكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تواصل متابعة الأوضاع عن كثب، مشددة على أن سلامة مسافريها وموظفيها ستبقى دائما على رأس أولوياتها.