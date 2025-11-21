تسوية ميتا.. تداعيات اقتصادية على الحوكمة والخصوصية

- وافق مارك زوكربيرغ وميتا على دفع 190 مليون دولار لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، مع تغييرات في سياسات الشركة لحماية المبلغين عن المخالفات. - تأتي التسوية في ظل بيئة تتزايد فيها تكلفة انتهاكات الخصوصية، خاصة بعد فضيحة "كامبريدغ أناليتيكا"، مما يؤثر على تقييمات الشركات وأسعار أسهمها. - تواجه ميتا تحديات مثل تراجع نمو المستخدمين وضغوط المنافسة، وتسعى لإعادة بناء الثقة مع المساهمين وتعزيز الحوكمة، مما يجعل الخصوصية معياراً لتنافسية الشركات.

وافق مارك زوكربيرغ

وقادة حاليون وسابقون في شركة ميتا بلاتفورمز على دفع 190 مليون دولار للشركة لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضررا بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقا لتسوية جرى الكشف عنها يوم الخميس. كما وافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات. وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن التسوية تأتي استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو/ تموز وأنهى في يومه الثاني محاكمة كانت مقررة لمدة ثمانية أيام. وكان المساهمون يسعون للحصول على ثمانية مليارات دولار من زوكربيرغ وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين، بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم. ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات، وغيرت فيسبوك في عام 2021 اسمها إلى ميتا، وهي أيضا الشركة الأم لإنستغرام وواتساب.

تأتي التسوية البالغة 190 مليون دولار بين قادة ميتا بلاتفورمز والمساهمين في سياق بيئة اقتصادية وتنظيمية تتزايد فيها تكلفة انتهاكات الخصوصية على الشركات التكنولوجية الكبرى، إذ أصبحت البيانات الشخصية المورد الأبرز في الاقتصاد الرقمي الحديث. ومع توسّع شبكات التواصل الاجتماعي لتشمل أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم، باتت أي إخفاقات في حماية البيانات تتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة للشركات، سواء عبر الغرامات التنظيمية أو تراجع ثقة المستخدمين أو الدعاوى القضائية المشتقة التي تستهدف المديرين التنفيذيين شخصياً.

منذ فضيحة "كامبريدغ أناليتيكا" عام 2018، دخلت التكنولوجيا العالمية مرحلة جديدة تُحكم فيها العلاقة بين الشركات والمشرّعين بصرامة أكبر. وقد ارتفعت تكاليف الامتثال التنظيمي، وازدادت الغرامات المفروضة على شركات المنصات الرقمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، أصبحت قضايا الخصوصية تؤثر بشكل مباشر على تقييمات الشركات وأسعار أسهمها، ما يدفع إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة المؤسسية وضبط سلوك المديرين التنفيذيين.

وبالنسبة لميتا، فقد شكّلت السنوات الماضية سلسلة من التحديات المتراكمة: تراجع نمو المستخدمين، ضغوط المنافسة من تيك توك، وتأثيرات تباطؤ الإعلانات الرقمية، إضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن الاستثمارات في قطاع الميتافيرس. وسط هذا المشهد، فإن أي نزاع قضائي يتعلق بالخصوصية يُنظر إليه على أنه عامل قد يزيد من تكلفة رأس المال ويضعف ثقة المستثمرين.

وتكتسب التسوية الحالية أهميتها لأنها ليست مجرد قرار مالي، بل جزءا من محاولة أوسع لإعادة ترميم الثقة بين الإدارة والمساهمين، ولتعزيز إطار الحوكمة في الشركة، إذ وافق مجلس الإدارة على مراجعة سياسات تتعلق بالتداول الداخلي وحماية المبلغين عن المخالفات، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لدى الشركات بأن سمعتها المؤسسية أصبحت أصولاً اقتصادية بالغة الحساسية.

تبرز هذه التسوية بوصفها علامة فارقة في مسار العلاقة بين الشركات التكنولوجية العملاقة ومساهميها، إذ تؤكد أن انتهاكات الخصوصية لم تعد مجرد أزمات أخلاقية أو تقنية، بل قضايا اقتصادية جوهرية يمكن أن تكبّد الشركات مليارات الدولارات وتؤثر على مواقعها في السوق. كما تُظهر أن المستثمرين أصبحوا أكثر استعداداً لمحاسبة المديرين التنفيذيين شخصياً، في ظل اتساع نطاق الدعاوى المشتقة والحوكمة النشطة.

ومن شأن الخطوات الإصلاحية التي اعتمدتها ميتا، خصوصاً تعزيز حماية المبلغين، وتشديد قواعد تداول المدراء، أن تساهم في تقليل المخاطر المستقبلية ورفع مستوى الشفافية. ومع ذلك، تبقى الشركة أمام تحديات معقدة، أهمها استعادة ثقة المستخدمين والهيئات التنظيمية وضمان التوازن بين الابتكار وحماية البيانات. في النهاية، تعكس هذه القضية تحوّلاً أعمق في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الخصوصية عنصراً محورياً في تقييم الشركات، ومعياراً لتنافسيتها، وأحد أهم عوامل استدامتها على المدى الطويل.