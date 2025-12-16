- توصلت "هيونداي" و"كيا" إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار لإصلاح ملايين السيارات في الولايات المتحدة، بعد أن تبين أنها غير مجهزة بشكل كافٍ لمكافحة السرقة، مما جعلها عرضة للسرقة بشكل متزايد. - ستقوم الشركتان بتزويد جميع المركبات المستقبلية بتقنية "مانع تشغيل المحرك"، وتقديم تعويضات تصل إلى 4.5 ملايين دولار للمتضررين، بعد زيادة سرقات السيارات بنسبة 836% في "مينيابوليس" بين 2021 و2022. - تشمل التسوية تركيب غلاف من الزنك لمنع كسر أسطوانة التشغيل، مع إتاحة الإصلاحات من أوائل 2026 وحتى أوائل 2027.

أقرت السلطات القضائية الأميركية اليوم الثلاثاء تسوية مع شركتي "هيونداي" و"كيا" لصناعة السيارات تلزمهما بتنفيذ إصلاحات مجانية في ملايين السيارات بتكلفة قد تتجاوز 500 مليون دولار، لأن هذه السيارات لم تكن مجهزة بما يكفي لمكافحة السرقة.

وقال كيث إليسون، المدعي العام لولاية مينيسوتا، الذي قاد حملة قضائية شملت عشرات الولايات الأميركية، بأن هذه السيارات لم تكن مجهزة بالتقنيات المناسبة لتجنب سرقتها، ما جعلها عرضة للسرقة بشكل متزايد عن غيرها.

وبموجب التسوية على مستوى الولايات المتحدة، ستقدّم الشركتان إصلاحاً مجانياً لجميع المركبات المؤهلة، بتكلفة قد تتجاوز 500 مليون دولار، بحسب ما قاله المدعي العام لمينيسوتا "كيث إليسون". كذلك يتعين على "هيونداي" و"كيا" تزويد جميع المركبات المستقبلية التي تُباع في الولايات المتحدة بتقنية أساسية تُعرف باسم "مانع تشغيل المحرك"، إضافة إلى دفع تعويضات تصل إلى 4.5 ملايين دولار للأشخاص الذين تضررت مركباتهم بسبب اللصوص.

وقد جرى التوصل إلى التسوية بمشاركة 35 ولاية، من بينها "كاليفورنيا" و"نيوجيرسي" و"نيويورك" و"بنسلفانيا". وتشمل المركبات المؤهلة للإصلاح طرازات تعود إلى عام 2011، وصولاً إلى عام 2022. وبِيع نحو 9 ملايين مركبة مؤهلة على مستوى البلاد.

سرقات سهلة

وتزايد معدل السرقة لمركبات "هيونداي" و"كيا" جزئياً بعد انتشار مقاطع فيديو على "تيك توك" ومنصات تواصل اجتماعي أخرى بدءاً من عام 2021، أظهرت كيف يمكن سرقة سيارة باستخدام مفك براغٍ وكابل USB فقط. وأفادت مدينة "مينيابوليس" بزيادة نسبتها 836% في سرقات مركبات "هيونداي" و"كيا" بين عامي 2021 و2022. وكان "إليسون" قد أعلن فتح تحقيق مع الشركتين في مطلع عام 2023.

وقال إليسون إن الشركتين ركّبتا أنظمة مانع تشغيل المحرك في السيارات المبيعة في المكسيك وكندا، لكن ليس على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ما أدى إلى سرقات سيارات وجرائم وحوادث اصطدام تسببت في إصابة أشخاص وحتى مقتلهم، بمن فيهم مراهقون.

وقال إليسون خلال مؤتمر صحافي: "هذه الأزمة التي نتحدث عنها اليوم بدأت في غرفة اجتماعات، وانتقلت عبر الإنترنت، وانتهت بنتائج مأساوية عندما سرق شخص ما تلك السيارات".

وشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون، وامرأة قُتلت والدتها عندما اصطدمت سيارة "كيا" مسروقة بسيارة والديها، إضافة إلى رجل سُرقت سيارته تسع مرات، كانت آخرها ليلة الاثنين، من بينها سبع مرات بعد إصلاح برمجي سابق.

وبموجب التسوية، ستقوم "هيونداي" و"كيا" بتركيب غلاف من الزنك لمنع اللصوص المحتملين من كسر أسطوانة تشغيل السيارة وتشغيلها. وسيكون أمام العملاء المؤهلين عام واحد من تاريخ إخطارهم من قبل الشركتين للحصول على الإصلاح لدى وكيل معتمد. ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات متاحة من أوائل عام 2026 وحتى أوائل عام 2027.

وقالت "كيا" في بيان إن الاتفاق يمثل أحدث خطوة اتخذتها لمساعدة عملائها ومنع السرقات. وأضافت الشركة: "تتطلع كيا إلى مواصلة العمل مع أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين على المستويات الفدرالية والولائية والمحلية لمكافحة سرقة السيارات الإجرامية، والدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تشجيعها، ونحن ما زلنا ملتزمين بالكامل بالحفاظ على أمن المركبات".

(أسوشييتد برس)