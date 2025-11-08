تسوية أوضاع المهاجرين في فرنسا قد تدر 3 مليارات يورو سنوياً

- تشير دراسة لجمعية "فرنسا أرض لجوء" إلى أن تسوية أوضاع 250 ألف عامل بلا أوراق قانونية يمكن أن تدر على فرنسا حوالي ثلاثة مليارات يورو سنوياً من خلال مساهمات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية. - توضح الدراسة أن مراجعة سياسات الهجرة يمكن أن توفر 41 مليون يورو سنوياً من أوامر "الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية"، و219 مليون يورو من تقليل مراكز الاحتجاز، و15 مليون يورو من بناء أماكن إيواء لطالبي اللجوء. - في مجال التوظيف، يمكن لرفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء أن يوفر 139 مليون يورو سنوياً، بينما لم تُدرس الآثار الاقتصادية طويلة المدى لسياسة هجرة أكثر سخاء.

كشفت رئيسة جمعية "فرنسا أرض لجوء"، أمس الجمعة، عن دراسة تُؤكد أنّ إنهاء سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية في فرنسا، سيُحقق مداخيل كبيرة في ميزانية الدولة. وأكدت هذه الجمعية غير الحكومية، التي تُساعد طالبي اللجوء وتدعو إلى سياسة أوسع لاستقبال اللاجئين في فرنسا، أنّ تسوية أوضاع 250 ألف عامل بلا أوراق قانونية، من شأنها أن تدر على فرنسا ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنوياً، بفضل مساهمات الضمان الاجتماعي الإضافية وضريبة الدخل التي تجمعها الإدارة.

وقالت رئيسة جمعية "فرنسا أرض اللجوء" ووزيرة التعليم الوطني الاشتراكية السابقة، والتي أثار تعيينها في ديوان المحاسبة هذا الصيف جدلاً، نجاة فالو بلقاسم "سياستنا الحالية في مجال الهجرة تُمثل إهداراً مزدوجاً، إهداراً بشرياً لا يليق بجمهوريتنا، وإهداراً مالياً يُكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات"، وأشارت إلى أنه حان الوقت للتحلي بالشجاعة السياسية لجعل المبادئ الأخوية تنسجم مع الكفاءة الاقتصادية، منوهة بالدراسة التي قدمتها والتي قالت إنها تُظهر أن "الوصول إلى الكفاءة الاقتصادية ممكناً وأنه في مصلحة فرنسا".

وعكس خطاب اليمين واليمين المتطرف الفرنسي اللذين يصوّران سياسات الهجرة على أنها تكلفة يجب تخفيضها في مناقشات الميزانية البرلمانية، أكدت الجمعية أنّ "الهجرة مصدر قوة". وبررت طرحها بمساهمة الهجرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، مضيفة نمواً بنسبة 1.02% سنوياً بين عامي 2006 و2018، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تسوية أوضاع 250 ألف عامل بلا أوراق

وبحسب الدراسة، تعتقد الجمعية أنّ مراجعة منطقية لأوامر "الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية" (OQTF) بحق المهاجرين بلا أوراق قانونية تُظهر تخصيص موارد كبيرة، إلا أن معدل التنفيذ منخفض للغاية، "لأن العديد منها يُصدر دون مراعاة لظروف الأفراد". وأشارت إلى أن "خفض عدد أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية الصادرة وإعادة تخصيص الموارد لمعالجة طلبات تصاريح الإقامة" من شأنه أن يُوفر 41 مليون يورو سنوياً.

كما سيتم توفير 219 مليون يورو أخرى من خلال التخفيض الجذري لعدد الأماكن في مراكز الاحتجاز الإداري، "المكتظة أصلاً"، من خلال تطبيق نظام احتجاز "مستهدف ومقيد"، وفق الدراسة. وسيتم توفير 15 مليون يورو إضافية من خلال بناء أماكن مخصصة لإيواء طالبي اللجوء الذين ينتظرون الحماية، بدلاً من اللجوء إلى السكن الطارئ. وخُصص مبلغ 156.2 مليون يورو في مشروع ميزانية عام 2026 لزيادة عدد أماكن الاحتجاز الإداري، مما يرفع سعة هذه المراكز من 1959 مكاناً حالياً إلى 2299 مكاناً في عام 2026. وهنا دعت الجمعية إلى التخلي عن هدف 3000 مكان بحلول عام 2027، مؤكدة أن سياسة "الاحتجاز المُستهدف والمُقيّد" الأكثر فعالية من شأنها أن تُوفّر 219 مليون يورو سنوياً.

توظيف المهاجرين في فرنسا

أما في ما يتعلق بالتوظيف، فقالت الدراسة "بما أنه يُحظر على طالبي اللجوء العمل لمدة ستة أشهر. فإنه يمكن توفير 139 مليون يورو برفع هذا الحظر، إذ تُولّد هذه الفترة من العمل المُصرح به مساهمات إضافية في الضمان الاجتماعي، وتُخفض دفع الإعانات ومساعدات السكن"، مشيرة إلى أنّ تسوية أوضاع 250 ألف عامل بلا أوراق قانونية يمكنها أن تُحقق ميزتين؛ فمن ناحية، يهدف هذا إلى وضع حد للإنفاق في ظل عمل هؤلاء العمال بالفعل في الاقتصاد غير الرسمي، إذ إنّ الاقتصاد الفرنسي سيحتاج وفقاً لجمعية أرباب العمل الفرنسية إلى 3.9 ملايين عامل أجنبي بحلول عام 2050، ومن ناحية أخرى، من شأن هذا التحويل إلى الاقتصاد الرسمي أن يُولد 2.9 مليار يورو سنوياً من ضريبة الدخل الإضافية ومساهمات الضمان الاجتماعي.

ومع ذلك، لا تأخذ الدراسة في الاعتبار، في أي من جوانبها، الأثر الاقتصادي طويل المدى لسياسة هجرة أكثر سخاء، ولا الزيادة المحتملة في عدد اللاجئين المتقدمين بطلبات اللجوء في فرنسا، في حين قُدِر عدد المهاجرين بلا أوراق قانونية في فرنسا أخيراً بحوالي 700 ألف، وفقاً لتوضيحات وزير الداخلية لوران نونيز.

تناقضات

من جانبه، قدّر مرصد الهجرة والديمغرافيا الفرنسي (OID) ضمن دراسة نشرتها صحيفة لوفيغارو في 23 يونيو/حزيران الماضي أنّ "الهجرة تكلف فرنسا 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً". هذا التحليل، الذي يتناقض مباشرة مع تحليل جمعية "فرنسا أرض اللجوء"، يستند إلى دراسة لمساهمة المهاجرين الحاليين في الاقتصاد الفرنسي. وأشار مدير المرصد نيكولا بوفرو مونتي، إلى أنّ معدل توظيف المهاجرين أقل بسبع نقاط مئوية من معدل توظيف المولودين في فرنسا أو لوالدين فرنسيين، وأن مساهمة المهاجرين في الاقتصاد لا تكفي لتعويض تكاليف الهجرة في مجالات أخرى، لا سيما الإعانات الاجتماعية. ويجادل بأن تشجيع هجرة العمالة الإضافية من خلال تسوية أوضاع العمال غير المسجلين، لن يُفيد المالية العامة.