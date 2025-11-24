- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تسهيلات في صادرات السلاح لتعويض تراجع المبيعات بسبب الحروب والمقاطعات، بهدف زيادة الدول المستوردة وتعزيز دخل الدولة من الضرائب، مع الحفاظ على سرية الصفقات. - سجلت الصادرات العسكرية الإسرائيلية في 2024 رقماً قياسياً بلغ 14.8 مليار دولار، مما جعلها ثامن أكبر مصدر للأسلحة عالميًا، حيث تصدر إلى 110 دول، مع زيادة في عدد الدول المستوردة بعد إعفاءات التسويق. - تأثرت تجارة السلاح الإسرائيلية بسبب حرب غزة، حيث ألغت دول أوروبية صفقات بقيمة مليار يورو و600 مليون دولار، مما أثر على شركات مثل رافائيل وإلبيت سيستمز.

بعد توقف حرب غزة التي عرقلت العديد من مبيعات السلاح الإسرائيلية للخارج والتي تعتمد عليها الموازنة، والقيام بحملات إعلانية ضخمة لاستعادتها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تسهيلات واسعة في صادرات السلاح، ليصبح بالإمكان تصديرها إلى عدد دول أكبر، وزيادة عدد الشركات التي تصدر الأسلحة، وتعزيز دخل خزينة الدولة من الضرائب التي تفرض على صفقات البيع، بينما سيستمر فرض السرية على هذه الصفقات، حسب تقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" (Zman Yisrael) الإخباري أمس الأحد.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن توسيع التسهيلات الإسرائيلية لعدد الدول التي ستُصدر إسرائيل أسلحة لها يشمل تسهيل إصدار وزارة الدفاع التصاريح لصفقات أسلحة، لتعويض تراجع بيع السلاح بعد عامين من الحرب على غزة ولبنان وإيران، وتراجع المبيعات، وأن هدف الخطة استعادة تجارة السلاح لتعود إلى 14.8 مليار دولار سنوياً وفق آخر أرقام عام 2024.

واعترفت الصحيفة الإسرائيلية بأن حملات مقاطعة إسرائيل في ظل الحروب في غزة ولبنان أثرت بمبيعات السلاح، و"نتيجة الحرب كانت مضاعفة بسبب المقاطعة والمعارضة السياسية في دول غربية لإبرام صفقات مع شركات إسرائيلية"، بسبب العدوان على غزة.

وقال مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، في بيان حول تغيير وتوسيع سياسة صادرات الأسلحة بحوافز، إن "الصادرات العسكرية هي أداة مركزية في استراتيجية وزارة الجيش من أجل ضمان بناء وزيادة قوة جيش إسرائيل، ومن أجل تعزيز الصناعة والاقتصاد". وأضاف: "ونحن بحاجة إلى تصدير واسع للسلاح، من أجل إنشاء مصادر أخرى لميزانية الدفاع والحرب، وزيادة الاستثمار في تطوير المفاجآت المقبلة، وتوسيع خطوط الإنتاج في الصناعات العسكرية".

ثامن أكبر دولة مصدّرة لمنتجات السلاح

وسجلت الصادرات العسكرية الإسرائيلية، في عام 2024، رقماً قياسياً وصل إلى 14.8 مليار دولار، ما جعل إسرائيل ثامن أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم، وباعت 3.1% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم في السنوات 2020 - 2024، وفقاً لمعطيات معهد سيبري SIPRI السويدي في تقريره لعام 2024.

ووفقاً لإحصاءات شركات السلاح الإسرائيلية، كانت تل أبيب تُصدر أسلحة إسرائيلية إلى 110 دول، تشكل 56% من دول العالم، بعد الحصول على إعفاء من رخصة تسويق، وجرى اشتراط التصدير بالحصول على رخصة تصدير أمني فقط، لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت، لتلافي تراجع المبيعات خلال الحرب، وضمن عروض التسويق، زيادة عدد الدول المستوردة للسلاح الإسرائيلي ببعض عشرات الدول التي يسمح بتصدير السلاح إليها، لكن عددها الدقيق ليس معروفاً، لأن إسرائيل تُخفي أسماء الدول التي تصدّر لها السلاح.

وبالتزامن مع توسيع قائمة الدولة التي ستبيع لها إسرائيل أسلحة، جرى أيضاً توسيع قائمة أنواع الأسلحة التي ستنقل من تصنيف "سري" إلى تصنيف "غير سري" لبيعها لهذه الدول. وسبق أن عقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عدة مداولات حول إخفاء دولة الاحتلال قائمة الدول التي يسمح بتصدير أسلحة إليها عن نواب الكنيست، بينما آلاف من شركات تصدير الأسلحة تحصل على هذه القائمة، بعد توقيعها على تعهّدات بالحفاظ على السرية بهذا الخصوص.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن أنه لن يغير سياسة السرية هذه، رغم أنه يجري أحياناً الكشف عن صفقات، وذلك من خلال وسائل إعلام في الدول التي استوردت هذه الأسلحة. وتحاول الشركات الحربية الإسرائيلية، بجانب صفقات البيع للجيش الإسرائيلي بموجب المعونة الأميركية، استعادة صفقات أجنبية أيضاً لإنعاش وإعادة فتح أبوابها بعد وقف حرب غزة، بعد ثلاثة قرارات إسبانية بإلغاء وتجميد شراء أسلحة من الشركات العسكرية الإسرائيلية بقرابة مليار يورو، وتجميد دول أوروبية أخرى عقوداً بقيمة 600 مليون دولار بسبب حرب غزة، حسبما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكتوبر الماضي.

وكانت أكثر خسائر إسرائيل بسبب حرب إبادة غزة في "تجارة السلاح"، إذ يعتمد اقتصادها على مبيعات وأرباح الصناعات الحربية، ولا يقل حجم صادرات الأسلحة الإسرائيلية سنوياً عن قرابة 15 مليار دولار. وتؤكد تقارير حكومية إسرائيلية أن صادرات الصناعات الحربية الإسرائيلية عام 2024 بلغت بنحو 14.7– 15 مليار دولار وأنها تتزايد، إلا أنها تقلّصت هذا العام 2025، حين بدأت دول تلغي صفقاتها مع إسرائيل وتعرقل دول أخرى إرسال قطع غيار للسلاح الإسرائيلي، ولم يعوضها شراء الجيش الإسرائيلي بعض إنتاجها.

ولدى أكبر ثلاث شركات دفاعية في إسرائيل حالياً، وهي: رافائيل وإلبيت سيستمز وصناعات الفضاء الإسرائيلية، طلبات متأخرة مجمعة تبلغ حوالي 250 مليار شيكل، محلياً ودولياً، وجرى تجميد بعضها مؤقتاً بعد حرب غزة ما تسبب في مشكلات مالية.