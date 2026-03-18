- السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز: إيران تتحكم في حركة الملاحة عبر المضيق باستخدام تصاريح عبور غير معلنة، مما أدى إلى تكدس السفن وتراجع حركة ناقلات النفط والغاز بنسبة تتجاوز 90%، مع بروز "أسطول الظل" كقناة رئيسية لتدفق النفط. - التكتيكات الانتقائية للعبور: تعتمد إيران على "العبور المظلم" بإيقاف أجهزة التتبع للسفن، مما يسمح بمرور سفن محددة، ويعكس تصريحات المسؤولين بأن المضيق مفتوح فقط للدول غير المعادية. - التداعيات الاقتصادية والسياسية: خففت واشنطن العقوبات على النفط الروسي لاحتواء أسعار النفط، مما يعكس اعتمادها على الشبكات الإيرانية، في ظل تعقيدات الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة حشد تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز، تكشف حركة الملاحة الفعلية في الخليج عن واقع مغاير، فالممر لم يغلق بالكامل، لكن في الوقت نفسه لم يعد العبور حقاً بحرياً، بل امتياز تفاوضي تمنحه طهران انتقائياً، حيث تتحكم إيران فعلياً في حركة المرور عبر تصاريح عبور غير معلنة. وبينما تتكدس نحو 1100 سفينة في مياه الخليج، منها 250 ناقلة نفط، برز "أسطول الظل" كأحد آخر قنوات تدفق النفط العالمي في بيئة عالية المخاطر.

وتشير بيانات "لويدز ليست" البريطانية المتخصصة في الشحن البحري، إلى أن حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز انهارت فعلياً خلال مارس/آذار، إذ تراجعت من متوسط يتراوح بين 50 و70 ناقلة يومياً قبل الحرب إلى أقل من 10، مع تسجيل أيام شبه خالية من العبور، في تراجع يتجاوز 90% من مستويات التشغيل الطبيعية. وتغطي بيانات "لويدز ليست" ناقلات النفط والغاز التي تزيد حمولتها على 10 آلاف طن، وتشمل السفن العابرة في الاتجاهين، سواء كانت محملة أو فارغة.

ووفق بيانات "مارين ترافيك" المتخصصة في تتبع حركة السفن، عبرت ناقلة النفط "كراتشي"، التي ترفع علم باكستان، مضيق هرمز، يوم الأحد الماضي، مع تشغيل نظام التعريف الآلي، لتصبح أول ناقلة غير إيرانية تقوم بالعبور العلني منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي. ويشير هذا العبور، وفق تقديرات محللين في قطاع الشحن البحري، إلى احتمال لجوء إيران إلى السماح بمرور بعض الشحنات غير الإيرانية ضمن ممرات عبور "آمنة" يتم التفاوض عليها بشكل غير معلن، في ظل استمرار القيود الأمنية على الملاحة في المضيق.

تكتيك "العبور المظلم"

كذلك، يشير العبور إلى أن إيران لم تقدم على إغلاق مضيق هرمز بشكل شامل، بل أعادت تشغيله وفق نموذج انتقائي قائم على التحكم في حركة العبور. وتسمح بمرور سفن محددة، لا سيما تلك المرتبطة بدول لم تنخرط مباشرة في الحرب. وهو ما يترجم عملياً تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيها إن المضيق "مفتوح" لكنه "مغلق فقط أمام أعدائنا" في إشارة إلى تبني سياسة تمييزية في إدارة حركة الملاحة بحسب مجلة فورين بوليسي. وبذلك، لم يعد مضيق هرمز يدار كممر ملاحي دولي مفتوح وفق القواعد التقليدية، بل تحول عملياً إلى أداة سيادية تستخدم لإعادة توجيه وتنظيم تدفقات الطاقة العالمية وفق اعتبارات جيوسياسية وأمنية متغيرة.

وقالت كبيرة محللي الأبحاث في منظمة "متحدون ضد إيران النووية": "لقد عبرت عبر المياه الإيرانية بدلاً من المياه الدولية، ما يشير إلى أنها ربما حصلت على موافقة من النظام الإيراني للعبور. هذا نمط يجب مراقبته في الفترة المقبلة". وأضافت شيلي، بحسب "وول ستريت جورنال" إلى أنّ معظم السفن التي عبرت حتى الآن تنتمي أساساً إلى "الأسطول المظلم" الإيراني. مع ذلك، يبدو أن النظام بدأ يسمح بمرور ناقلات أخرى، لكن لا يزال من غير الواضح أي السفن يمكن أن تحصل على إذن العبور.

وأظهرت بيانات صادرة عن "لويدز ليست" تفاوتاً واضحاً في نوعية السفن التي واصلت العبور من مضيق هرمز خلال شهر مارس/آذار الجاري، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة. ووفقاً للبيانات، توقفت حركة السفن النظامية، التي تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية وتلتزم ببث بياناتها التشغيلية، بشكل شبه كامل، مع تجنب شركات الشحن والتأمين المرور عبر المنطقة.

وفي المقابل، سجلت سفن ما يعرف بـ"أسطول الظل" نشاطاً محدوداً لكنه مستمر، وهي سفن تعمل غالباً خارج الأطر التنظيمية الرسمية، ولا تلتزم بالإفصاح الكامل عن بياناتها. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن بعض هذه السفن لجأت إلى ما يعرف بتكتيك "العبور المظلم" من خلال إيقاف أجهزة التتبع، حيث تُرصد تحركاتها لاحقاً عبر تحليل آخر موقع معلن وتوقيت ظهورها مجدداً في أنظمة التتبع. وفشلت الولايات المتحدة في تحويل الأزمة إلى تحالف دولي، فقد دعا الرئيس دونالد ترامب دولاً عدة لإرسال كاسحات ألغام وسفن حربية، إلا أن الرد جاء سلبياً. وقال وزير الدفاع الألماني: "هذه ليست حربنا" بينما أكد المستشار الألماني أنّ "الناتو تحالف دفاعي وليس تدخلياً، كما رفضت بريطانيا الانجرار إلى "حرب أوسع" وأعلنت أستراليا واليابان عدم إرسال قوات، فيما دعت الصين إلى وقف العمليات العسكرية دون تدخل مباشر بحسب "فورين بوليسي".

واشنطن تلجأ إلى أسطول الظل الإيراني

وفي محاولة لاحتواء الأسعار، خففت واشنطن العقوبات على النفط الروسي، ما سمح لشبكات نقل مرتبطة بإيران (أسطول الظل) بالمساهمة في تزويد السوق. والخميس الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية - ضمن قرار تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا- بنداً لم يحظ باهتمام كبير، سمح للسفن والشركات المرتبطة بالنظام الإيراني بنقل وبيع النفط الروسي في السوق المفتوحة. ولأن سعر النفط ارتفع بنحو 40% منذ بدء الحرب، فقد صمم هذا البند للمساعدة في تزويد السوق العالمية بإمدادات تشتد الحاجة إليها.

وقال بيسنت في مقابلة تلفزيونية أول من أمس الاثنين إنّ الولايات المتحدة تسمح للناقلات الإيرانية بالإبحار عبر مضيق هرمز من أجل "تزويد بقية العالم" بالنفط. وبهذا، تجد واشنطن نفسها تعتمد على الشبكات الإيرانية نفسها التي كانت تستهدفها. وكانت هذه الشبكة تعمل ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل"، ناقلة بشكل غير مشروع السلع والطاقة لصالح روسيا وفنزويلا وغيرهما. وقال روبن بروكس، الزميل البارز في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكنغز: "أي شيء يزيل الوصمة عن هذا الأسطول يعد انتصاراً كبيراً لروسيا وإيران". وأضاف بحسب "نيويورك تايمز" أنّ الإعفاء المؤقت يفيد حتماً النظام الأوسع من السفن والوسطاء الذين ينقلون النفط الخام الخاضع للقيود حول العالم.

وبحسب شركتي "ويندوورد" و"فورتيكسا" لتتبع الشحنات، فإن الإعفاء يشمل أكثر من 370 ناقلة تحمل ما يصل إلى 215 مليون برميل من النفط الروسي الموجود الآن في البحر أو في التخزين العائم. ويخضع ما يقرب من نصف تلك الناقلات لعقوبات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي. وتحتاج الولايات المتحدة الآن إلى هذه الشبكة لخفض سعر النفط. إذ إن الجهود الأخيرة التي بذلتها الولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للمساعدة في تعزيز الإمدادات، لم تفعل الكثير لتهدئة الأسواق.

ومن بين السفن المعفاة الناقلة "مايرا" وفقاً لتحليل أجرته " نيويورك تايمز" لنشاط الشحن استناداً إلى بيانات شركة كبلر المتخصصة في بيانات القطاع. وكانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على هذه الناقلة في يوليو/تموز لدورها في ما وصفته وزارة الخزانة بأنه "إمبراطورية شحن واسعة" باعت النفط بشكل غير مشروع لصالح إيران وروسيا. وقبل أقل من أسبوعين، رفعت وزارة العدل دعوى لمصادرة أموال مرتبطة برئيس شبكة الشحن، محمد حسين شمخاني، وهو نجل مستشار سياسي بارز للمرشد الأعلى الإيراني على خامنئي الذي قتل في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكانت شبكة شمخاني محط تركيز حديث للعقوبات الأميركية. ففي يوليو/تموز، صنف مسؤولو الخزانة أكثر من 50 فرداً وكياناً، وحددوا أكثر من 50 سفينة مرتبطة بالشبكة، واصفين ذلك بأنه أكبر إجراء عقوبات ضد إيران منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. ولا يرفع الترخيص العقوبات إلى أجل غير مسمى، لكنه أنشأ ممراً مؤقتاً لمدة 30 يوماً يسمح ببيع النفط الموجود بالفعل على السفن بأي سعر. ولأسابيع، ظلت الناقلة "مايرا" راسية قبالة ميناء أوست- لوغا الروسي، محملة بأكثر من 220 ألف برميل من النفط الخام، بحسب بيانات الشحن من كبلر. وهي واحدة من أربع سفن على الأقل حددتها صحيفة ذا تايمز في بيانات الشحن على أنها كانت في البحر محملة بالنفط الروسي قبل يوم الخميس الماضي. وتحمل هذه السفن الأربع معاً نحو مليوني برميل من النفط بقيمة تقارب 200 مليون دولار، ويبدو أنها تندرج ضمن الإعفاء.

مخاطر كبيرة

ومنذ تخفيف العقوبات، ظلت أسعار النفط مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل مقارنة بأكثر قليلاً من 72 دولاراً قبل بدء الحرب. وارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بأكثر من 3%. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.07 دولارات، أو 3.1 %، إلى 103.28 دولارات للبرميل بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.35 دولارات، أو 3.6%، إلى 96.85 دولاراً، وفق "رويترز". وقال توني سيكامور محلل السوق في "آي.جي" في مذكرة: "لا تزال المخاطر كبيرة: يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية واحدة بإطلاق صاروخ أو زرع لغم على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد".

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "في الوقت الحالي، تركز أسواق النفط على أمد الصراع وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وفي النهاية، الأضرار التي ستخلفها هذه الفوضى على البنية التحتية للنفط في الخليج". وارتفعت أسعار الخامات القياسية التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتصبح أغلى أنواع النفط في العالم، وأرجع المتعاملون ذلك إلى انخفاض الإمدادات المتاحة للتسليم. ووصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها غير مسبوقة في تاريخ سوق النفط العالمي، إذ قطعت تدفق أكثر من 20 مليون برميل من النفط يومياً.