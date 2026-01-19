"تسلا" و"فولفو" أبرز الرابحين من اتفاق صيني - كندي

بموجب اتفاق أُعلن عنه في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، وافقت أوتاوا على السماح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنويا بتعرفة جمركية تبلغ 6.1% فقط، بعد إلغاء رسم كان يصل إلى 100%، وذلك مقابل تنازل تجاري يتعلق بمحصول الكانولا، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ. ومن المرجح أن تكون شركة تسلا الأميركية والعلامات التجارية التابعة لمجموعة جيلي الصينية في صدارة المستفيدين الأوائل من قرار كندا خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين.

ورغم أن الاتفاق يستهدف بالدرجة الأولى جذب استثمارات صينية طويلة الأجل في قطاع صناعة السيارات الكندية، إلا أن المستفيدين الأوائل سيكونون الشركات التي تمتلك أصلًا اعتمادًا تنظيميًا في أميركا الشمالية. ويشمل ذلك شركة تسلا إلى جانب علامات خاضعة لمجموعة جيلي مثل Volvo Car AB وPolestar Automotive Holding UK Plc، بحسب محللي بلومبيرغ إنتليجنس، ومن بينهم جوانا تشين. وكانت تسلا من أكبر مستوردي السيارات الكهربائية إلى كندا، إذ تجاوزت وارداتها 44 ألف مركبة خلال عام 2023، وهو آخر عام كامل قبل فرض الرسوم العقابية في عام 2024.

وفي المقابل، يُتوقع أن تلحق شركات أخرى سريعًا بالاتفاق، في ظل توجه الحكومة الكندية إلى تقليص الإجراءات التنظيمية. وضمن بنود الصفقة، ستعمل هيئة النقل الكندية (Transport Canada) على منح شهادات الاعتماد للسيارات الكهربائية الصينية الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وفق مسؤول حكومي مطّلع على تفاصيل الاتفاق. وقال متحدث باسم مجموعة جيلي إن تأثير الاتفاق سيختلف بين علاماتها التجارية، لكنه اعتبره خطوة إيجابية إجمالًا، في حين رفضت شركة بولستار التعليق، ولم يصدر رد فوري من شركة تسلا على طلبات الاستيضاح.

زخم صعودي

يأتي الاتفاق في وقت يشهد قطاع السيارات الصيني زخمًا استثنائيا، بعدما فتحت المفوضية الأوروبية أيضًا المجال أمام المصنعين الصينيين لتفادي أكثر الرسوم الجمركية تشددًا. وتعكس هذه التطورات اتساع الفجوة بين كندا والاتحاد الأوروبي من جهة، والسياسات التجارية الأميركية المتشددة التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب من جهة أخرى، وهو ما قد يعيد رسم خريطة صناعة السيارات في أميركا الشمالية، خصوصًا إذا تمكنت الشركات الصينية من ترسيخ وجودها داخل السوق الكندية.

وفي قطاع السيارات الفاخرة، رحّبت علامة لوتس (Lotus) التابعة لمجموعة جيلي بالاتفاق، إذ تُعد سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات Eletre - التي يبدأ سعرها من 313,500 دولار كندي - من بين تلك القليلة المصنّعة في الصين التي دخلت السوق الإقليمية. وأشارت الشركة إلى أن السعر قد ينخفض بنحو 50% مع تطبيق التعرفة الجديدة.

أما شركة بولستار، إحدى أبرز علامات إمبراطورية الملياردير الصيني لي شوفو، فقد كانت من أكثر المتضررين من الرسوم الأميركية والكندية، ما دفعها إلى تحويل تركيزها نحو طرازات تُنتج خارج الصين، مثل Polestar 3 المصنّع في كارولاينا الجنوبية، وPolestar 4 المنتج في كوريا الجنوبية ضمن شراكة مع رينو. في المقابل، لا تزال مبيعات شركة BYD أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، محدودة في كندا، غير أن طرازاتها الموجهة للسوق الشعبية مرشحة لتحقيق اختراق مع انخفاض الرسوم. وبحسب الاتفاق، سيُشترط أن تكون 50% من حصة الاستيراد بسعر لا يتجاوز 35 ألف دولار كندي بحلول عام 2030، في محاولة لتوفير سيارات كهربائية بأسعار معقولة للمستهلكين الكنديين.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السيارات الكهربائية العالمي يشهد تحولات متسارعة، مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسعي عدد من الدول الغربية إلى إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية مع بكين. وفي هذا السياق، برزت كندا لاعباً جديداً في مشهد التجارة الدولية للسيارات الكهربائية، عبر اتفاق يفتح أبواب سوقها أمام المركبات المصنّعة في الصين بشروط تفضيلية غير مسبوقة.

ويمثل الاتفاق الصيني-الكندي تحولًا لافتًا في مسار تجارة السيارات الكهربائية عالميا، ويكشف عن تباين متزايد في السياسات الغربية تجاه الصين. فبينما تواصل الولايات المتحدة تشديد القيود، تراهن كندا على الانفتاح المشروط لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار ودعم التحول الأخضر. وإذا ما نجحت الشركات الصينية في استغلال هذه النافذة، فقد تصبح كندا بوابة جديدة لإعادة رسم موازين صناعة السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية خلال السنوات المقبلة.