تسلا تراهن على برلين لزيادة الإنتاج في 2026

- تواجه تسلا تحديات في سوق السيارات الكهربائية بأوروبا، خاصة في ألمانيا، مع تراجع تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 48% في 2025 بسبب المنافسة وتراجع الدعم الحكومي والتوترات الجيوسياسية. - تبدي تسلا تفاؤلاً لعام 2026، مع خطط لزيادة الإنتاج في مصنع جرونهايده بألمانيا، الذي يوظف 11 ألف شخص وينتج 250 ألف سيارة سنوياً، مما يعكس استقراراً تشغيلياً. - تسعى تسلا لتعزيز قدراتها في أوروبا عبر استثمارات وتوسيع التصدير لأسواق جديدة مثل كندا، للاستفادة من عدم وجود رسوم جمركية أميركية.

في وقت يمرّ فيه قطاع صناعة السيارات العالمي بمرحلة دقيقة تتسم بتراجع الهوامش الربحية، واحتدام المنافسة في سوق المركبات الكهربائية، تحاول شركة تسلا الأميركية إعادة تموضعها الصناعي في أوروبا، مستندةً إلى مصنعها في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين. ويأتي ذلك بعد عام 2025 الذي اتسم بتقلبات حادة في أداء الشركة، سواء من حيث المبيعات أو الضغوط السعرية أو التحولات الجيوسياسية والتجارية التي أعادت رسم خريطة الأسواق العالمية.

ففي ألمانيا، التي تُعد من أهم أسواق السيارات في أوروبا، شهدت تسلا تراجعاً كبيراً في تسجيل السيارات الجديدة خلال عام 2025، رغم عودة الطلب على السيارات الكهربائية إلى الارتفاع نسبياً بعد فترة ركود. هذا التناقض يعكس حجم التحديات التي واجهتها الشركة خلال العام المنصرم، في ظل المنافسة المتصاعدة من الشركات الأوروبية والصينية، وتراجع الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في بعض الدول، إلى جانب الضغوط الناتجة من الحروب التجارية والرسوم الجمركية.

ورغم هذا المشهد المعقّد، أعلنت تسلا نظرة تفاؤلية تجاه عام 2026، مؤكدة سعيها لزيادة الإنتاج مجدداً في مصنعها الأوروبي الوحيد. وقال أندريه تيريج، مدير مصنع تسلا في جرونهايده، في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، إن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من رفع الإنتاج في كل ربع سنة وفق الخطط الموضوعة. وأضاف: "بهذا، ننظر بإيجابية إلى العام الجديد ونتوقع تحقيق زيادة أخرى في الإنتاج".

وبحسب بيانات الشركة، يعمل في المصنع الواقع بولاية براندنبورغ نحو 11 ألف موظف، ينتجون قرابة خمسة آلاف سيارة كهربائية أسبوعياً، أي ما يعادل نحو 250 ألف سيارة سنوياً. وأكد تيريج أن المصنع لم يتأثر بأي توقف في الإنتاج أو خفض في الوظائف، على عكس العديد من المواقع الصناعية الأخرى في ألمانيا، مشيراً إلى أن تسلا تمكنت من تأمين فرص العمل والحفاظ على الاستقرار التشغيلي.

وأوضح أن الموقع شهد خلال عام 2025 توسعاً إضافياً بفضل استثمارات كبيرة، لم تقتصر على إطلاق الطرازات، بل شملت أيضاً تشييد مبنى جديد مخصص لمركبات الاختبار في مرحلة ما قبل الإنتاج المتسلسل، في خطوة تعكس رهان الشركة على تطوير قدراتها التصنيعية طويلة الأمد في أوروبا.

ووصف تيريج الوضع الحالي للمصنع بأنه مستقر، مؤكداً أن الإدارة تتابع تطورات السوق باستمرار، وستقوم بتكييف الإنتاج والأسواق وفق المستجدات. ولفت إلى انضمام كندا بكونها سوقاً جديدة للسيارات المنتجة في جرونهايده، موضحاً أن العملاء الكنديين يمكنهم شراء هذه السيارات بأسعار أقل، لعدم خضوعها للرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وهو ما يمنح المصنع الألماني ميزة تنافسية إضافية.

يُنظر إلى عام 2025 من الناحية الاقتصادية على أنه عام صعب لتسلا على مستوى الأسواق الكبرى، ولا سيما في أوروبا. ففي ألمانيا، بلغ عدد سيارات تسلا الجديدة التي رُخِّصَت لأول مرة بين مطلع يناير/كانون الثاني ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 17 ألفاً و358 سيارة فقط، وفق بيانات المكتب الاتحادي للمركبات، ما يمثل تراجعاً بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض حجم الضغوط التي تعرضت لها الشركة، سواء نتيجة المنافسة السعرية أو تغير سلوك المستهلكين أو تباطؤ الزخم الذي رافق الطفرة الأولى للسيارات الكهربائية.

ورغم ذلك، ترى تسلا أن تعزيز الإنتاج في جرونهايده، وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق جديدة، يشكلان جزءاً من استراتيجية أوسع لاستعادة الزخم خلال المرحلة المقبلة، في وقت تسعى فيه إلى موازنة الكلفة، والحفاظ على حصتها السوقية، والاستفادة من أي تحسن محتمل في الطلب الأوروبي والعالمي خلال عام 2026.