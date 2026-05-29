- بدأت أزمة تسلا في السويد بالتهدئة بعد تقليص نطاق الإضراب الذي قادته نقابة آي إف ميتال، حيث قررت النقابة إنهاء الإضراب في ورش الصيانة بمدينتي مالمو وأوبسالا، مع استمرار استعدادها للتفاوض مع تسلا بشأن اتفاق جماعي للعمل. - توسع الإضراب ليشمل نقابات متعددة في قطاعات النقل والطاقة والخدمات، مما أثر على خدمات صيانة المركبات والموانئ والخدمات اللوجستية، ليصبح اختباراً لقدرة تسلا على العمل في بيئة نقابية قوية. - واجهت تسلا تدقيقاً من مؤسسات استثمارية كبرى، حيث رفضت الشركة مقترحاً من المساهمين يطالبها بالالتزام بحرية التنظيم النقابي، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن علاقاتها العمالية.

بعد نزاع عمالي استمر لسنوات وأصبح رمزاً لمواجهة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والنموذج النقابي الأوروبي، بدأت أزمة تسلا (Tesla) في السويد تُظهر أولى إشارات التهدئة، مع تقليص نطاق الإضراب الذي قادته نقابة العمال السويدية آي إف ميتال (IF Metall) ضد الشركة التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك. ونقلت بلومبيرغ عن صحيفة داغينز إندستري (Dagens Industri) السويدية، اليوم الجمعة، أن النقابة قررت إنهاء الإضراب في ورش الصيانة التابعة لشركة تسلا في مدينتي مالمو (Malmo) وأوبسالا (Uppsala)، بعدما تلقى الموظفون إشعارات رسمية منها، من دون أن تكشف الصحيفة عن مصدر المعلومات.

ورغم هذا التراجع الجزئي، أكدت النقابة في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبيرغ أن النزاع "لم ينتهِ"، مشيرة إلى أنها لا تزال مستعدة للجلوس مع تسلا والتفاوض "في أي وقت" بشأن اتفاق جماعي للعمل. ويعود أصل الأزمة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين رفضت تسلا توقيع اتفاقية عمل جماعية مع نقابة آي إف ميتال، في خطوة اعتبرتها النقابات تحدياً مباشراً للنموذج السويدي القائم على الاتفاقات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بدلاً من التشريعات الحكومية المباشرة. ومع مرور الوقت، توسّع الإضراب عبر ما يُعرف بـ"إجراءات التضامن النقابي" التي تسمح بها القوانين السويدية، لتنضم اتحادات عمالية أُخرى في دول الشمال الأوروبي إلى الحملة، ما أثر في خدمات صيانة المركبات والموانئ والخدمات اللوجستية وحتى قطاعات البريد والكهرباء.

ورغم أن الإضراب داخل عمليات الصيانة التابعة لشركة تسلا في السويد بقي محدود النطاق نسبياً، إذ تحدثت النقابة عن مشاركة "عشرات العمال" فقط بدلاً من توقف شامل للقوى العاملة، فإن تأثيره اتسع بفعل انخراط نقابات متعددة في قطاعات النقل والطاقة والخدمات. وتحوّل النزاع إلى اختبار حقيقي لقدرة شركة ماسك على العمل داخل واحدة من أكثر المناطق نقابية في العالم، حيث يشكل "النموذج الاسكندنافي" حجر الأساس في تنظيم سوق العمل. وفي السويد، تُحدد الأجور وظروف العمل عادة عبر الاتفاقات الجماعية وليس عبر القوانين، وهو ما دفع قادة النقابات إلى اعتبار رفض الشركة توقيع اتفاق جماعي تهديداً مباشراً للنظام العمالي السائد في دول الشمال الأوروبي.

وامتدت أصداء الأزمة إلى أوساط المستثمرين أيضاً، إذ واجهت الشركة تدقيقاً من مؤسسات استثمارية كبرى مثل نورديا لإدارة الأصول (Nordea Asset Management) وفولكسام غروب (Folksam Group). وفي عام 2024، دعمت مجموعة من أكبر مديري الأصول في المنطقة مقترحاً من المساهمين يطالب تسلا بالالتزام رسمياً باحترام حرية التنظيم النقابي وحقوق التفاوض الجماعي. لكن المقترح رُفض خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في 2024 بعد توصية مجلس الإدارة بالتصويت ضده، مع تأكيد الشركة في وثائقها الرسمية أنها تحمي بالفعل حقوق موظفيها. ورغم فشل المقترح، عكس التصويت حجم القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن طريقة تعامل تسلا مع علاقاتها العمالية في السويد، في معركة قد تتجاوز حدود دولة واحدة لتصبح اختباراً عالمياً لعلاقة شركات التكنولوجيا العملاقة بالنقابات العمالية.