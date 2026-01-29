- شهدت تسلا انخفاضًا في أرباحها بنسبة 61% في الربع الأخير من 2025، بسبب تحديات في مبيعات السيارات الكهربائية ودخول إيلون ماسك الساحة السياسية لدعم ترامب، لكن الأسواق لم تتأثر بشكل كبير وارتفع سهم تسلا بنسبة 4.8%. - تتجه تسلا نحو تحول استراتيجي للتركيز على السيارات ذاتية القيادة والروبوتات البشرية، مع خطط لاستثمار 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، وتوقعات بزيادة القيمة السوقية إلى 5 تريليونات دولار. - زادت اشتراكات نظام "القيادة الذاتية الكاملة" بنسبة 38%، وتخطط تسلا لإطلاق سيارات "سايبركاب" في مدن أميركية إضافية، لكن النظام لا يزال يتطلب سائقًا بشريًا وتواجه تصريحات ماسك تدقيقًا من الجهات المعنية بسلامة المرور.

لم تبد الأسواق الأميركية انزعاجاً كبيراً لنبأ انخفاض أرباح شركة تسلا الأميركية بنسبة 61% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2025، فواقع الحال أنّ الشركة باتت مهيأة لمزيد من الأنباء غير السارة في ما يتعلق بأدائها العام الماضي، ولا سيما في مبيعات السيارات الكهربائية، وهو العام الذي شهد اختراق مؤسسها ورئيسها إيلون ماسك حلبة السياسة ليكون رافعة انتخابية لدونالد ترامب.

كما شهد العام المنصرم توسع ماسك في استثماراته التكنولوجية بمجالات الفضاء والإنترنت والذكاء الاصطناعي، رغم عرض مساهمي "تسلا" عليه حزمة تعويضات قد تصل قيمتها تريليون دولار على أمل تحقيق اختراقات تكنولوجية كبرى ومضاعفة القيمة السوقية لتزيد عن 8 تريليونات دولار. الصورة التي تكشفها نتائج الشركة للعام الماضي، تؤكد أن تصنيع السيارات الكهربائية لن يكون في صلب أنشطتها كما جرت العادة على مدى العقد الماضي. فقد بلغت أرباح الشركة 840 مليون دولار في الربع الماضي، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2024، أما إيراداتها فبلغت 24.9 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.1% عن عام 2024، وفق ما أعلنته الشركة، أمس الأربعاء.

ويجمع محللون على أنّ العام الماضي كان عاماً سيئاً للغاية في ما يخص "تسلا"، فقبل نهايته كانت الشركة قد أُزيحت من عرش السيارات الكهربائية عالمياً، بعدما ظلت رمزاً لها من دون منازع، لتأخذ مكانها شركة "بي واي دي" الصينية التي تغزو أسواق العالم وأوروبا بسرعة كبيرة بسيارات أرخص وأكثر تنافسية، كما أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة شهدت تراجعاً ملحوظاً بعدما قررت إدارة ترامب، ضمن سياستها للتنصل من السياسات البيئية، خفض الحوافز المدفوعة للمشترين الجدد.

فهل يؤدي هذا التراجع في أداء الشركة وعوائدها إلى تراجع القيمة السوقية لرئيسها إيلون ماسك أيضاً، الذي يعشق القتال على كل الجبهات؟ لا تبدو الإجابة أمراً سهلاً بالنسبة لمصير أغنى رجل في العالم، الذي قد يصبح أول تريليونير في العالم المعاصر.

"تسلا" أمام تحوّل جوهري

كانت ردة الفعل الأولية في الأسواق على تلك النتائج إيجابية، لأنها كانت تتوقع خسائر أكبر، فقد ارتفع سهم "تسلا" مع إقفال الأربعاء في وول ستريت بنسبة 4.8% لكنه فقد معظم هذا الزخم لاحقاً. ويبدو أن "تسلا" تحت قيادة ماسك قد قررت إغلاق مرحلة السيارات الكهربائية قريباً، لتركز بدلاً من ذلك على السيارات ذاتية القيادة "أوبتيموس" وسيارات الأجرة ذاتية القيادة "سايبركاب"، ولذلك بدأت الشركة تطلق على نفسها وصف "شركة ذكاء اصطناعي مادي". وقال المدير المالي لـ"تسلا" فايبهاف تانيجا، خلال إعلان النتائج أمس، إنّ الشركة ستنفق أكثر من 20 مليار دولار هذا العام لبناء قدرات المصانع والاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

يتسق هذ التحول مع الرؤية التي أعلنها ماسك لنفسه في أواخر 2024 حين قال إنّ مستقبل "تسلا" سيكون قائماً على سيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات البشرية، وإن القيمة السوقية للشركة قد تقفز إلى ما يصل إلى 5 تريليونات دولار بفضل ذلك. وأخيراً، قال إن تقييم الشركة سيصل إلى 25 تريليون دولار مع تحول "تسلا" إلى شركة روبوتات.

وقد اشترط المساهمون في "تسلا" على ماسك، ولكي يحصل على حزمة التعويضات المقترحة بتريليون دولار، أن يرفع القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليونات دولار وأن يبيع ملايين الروبوتات واشتراكات المركبات ذاتية القيادة.

ويشير ما أعلنته الشركة، أمس الأربعاء، إلى أنها تسير نحو هذه الأهداف. فقد كشفت للمرة الأولى عن عدد اشتراكاتها في نظام "القيادة الذاتية الكاملة"، التي ارتفعت بنسبة 38% خلال الربع الماضي لتصل إلى 1.1 مليون اشتراك. وقالت الشركة أيضاً إنها تخطط لإطلاق سيارات "سايبركاب" في سبع مدن أميركية إضافية بحلول الصيف، بعد الإطلاق الأولي في سان فرانسيسكو وأوستن بولاية تكساس. وأعلن ماسك أنّ الشركة ستحصل على الموافقات التنظيمية لبرنامج "القيادة الذاتية الكاملة" في أوروبا والصين خلال الشهر المقبل.

ومع ما توحي به التسمية، لا يزال نظام "القيادة الذاتية الكاملة" يتطلب وجود بشر في مقعد السائق مع الانتباه الكامل، فيما استدعت تصريحات ماسك حول قدرات النظام تدقيقاً من قبل الجهات الأميركية المعنية بسلامة المرور. وقد أعلن ماسك في أثناء وجوده في منتدى دافوس، الشهر الحالي، أن مشكلة السيارات ذاتية القيادة قد تم حلها وأن هذه السيارات ستصبح واقعاً ملموساً في الشوارع الأميركية والأوروبية هذا العام، لكن المحللين ينظرون بتوجس إلى هذه التصريحات، فليس كل ما يقوله ماسك يتحول إلى واقع، في رأيهم، رغم سطوته المالية والاستثمارية.