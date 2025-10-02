"تسكو" البريطانية ترفع توقعات الأرباح بعد تعزيز التجارة

- رفعت تسكو توقعاتها للأرباح السنوية بفضل الطقس الجيد واستراتيجيات الأسعار المنخفضة، مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 4.9% في النصف الأول من العام، مع أرباح تشغيلية معدلة بلغت 1.67 مليار جنيه إسترليني. - استعادت تسكو قوتها في سوق البقالة بعد تعثرها في الربع الأول، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 40% منذ أبريل، مما يعزز ثقة المستثمرين وإمكانية رفع توقعات الأرباح وتوزيعاتها. - تستفيد تسكو من حجمها وأسعارها التنافسية لتعزيز حصتها السوقية، مع نجاح برنامج الولاء "Clubcard" في توفير بيانات قيمة، رغم تحذيرات من أن التركيز على الأسعار المنخفضة قد يحد من الربحية.

رفعت سلسلة متاجر تسكو البريطانية للبيع بالتجزئة توقعاتها للأرباح السنوية، مؤكدة أنّ الطقس الجيد وجهود إبقاء الأسعار منخفضة في سوق شديدة المنافسة ساهما في تعزيز حركة التجارة. وأعلنت أكبر سلسلة سوبرماركت في المملكة المتحدة عن زيادة في مبيعاتها على مدار النصف الأول من العام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس. وارتفعت المبيعات البريطانية بواقع 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة للمجموعة بواقع 1.6% إلى 1.67 مليار جنيه إسترليني (2.25 مليار دولار) في النصف الأول من العام. وقالت تسكو إنها تتوقع الآن أرباحاً أساسية للعام بأكمله تراوح بين 2.9 مليار و3.1 مليارات جنيه إسترليني، ارتفاعاً من النطاق التوجيهي السابق الذي تراوح بين 2.7 مليار وثلاثة مليارات جنيه إسترليني. وساعد الطقس الأكثر دفئاً واستفادة المتسوقين من انخفاض الأسعار على تعويض كلفة استثمارات المجموعة في علاماتها التجارية، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المرتفعة بما في ذلك الضرائب.

تفوق "تسكو" في حروب البقالة

بالنسبة لمستثمري "تسكو"، باتت مخاوف حرب الأسعار التي دفعت أسهمها إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر ذكرى بعيدة، وذلك قبل صدور النتائج التي يتوقع المحللون أن تؤكد حفاظها على موقعها بوصفها أكبر شركة بقالة في بريطانيا. بعد تعثرها في الربع الأول من العام عندما كشفت منافستها "أسدا" عن تخفيضات في الأسعار لإنعاش وضعها المتراجع، عادت أسهم "تسكو" بقوة لترتفع بأكثر من 40% منذ أدنى مستوى لها في إبريل/ نيسان، وتتداول حالياً عند أعلى مستوياتها منذ عام 2013.

ويرى محللون أن هناك مجالاً أمام المجموعة لرفع توقعاتها للعام بأكمله، وربما الإعلان عن أكبر زيادة مؤقتة في توزيعات الأرباح خلال ثلاث سنوات. وقد رفع محللون في مجموعتي غولدمان ساكس وبي إن بي باريبا إكسين أسعارهم المستهدفة للسهم خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يعزز إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب.

تحليلات وتوقعات

في السياق نفسه، قال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في "هارغريفز لانسداون"، إنّ أسهم "تسكو" شهدت أداءً قوياً، وقد تُساهم النتائج في تعزيز هذا الزخم إذا نفذت الإدارة استراتيجيتها بفاعلية. وأضاف: "إن حجم تسكو وأسعارها التنافسية وفئاتها المميزة مثل فاينست، تجعلها في وضع جيد للدفاع عن هوامش الربح وزيادة حصتها السوقية".

وبدأت الشركة العام بتراجع ملحوظ بعد خطوات "أسدا" لاستعادة ثقة المتسوقين، إذ هبطت أسهمها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2024 وسط تحذيرات بشأن ضغوط الأرباح نتيجة التكاليف المرتفعة والمنافسة. لكن السهم تعافى تدريجياً مع استمرار الشركة في اكتساب حصة سوقية بفضل نجاحها في مطابقة الأسعار مع متاجر التنزيلات، إضافة إلى تنامي مبيعات المنتجات الفاخرة والخاصة بالعلامة التجارية. ويمثل برنامج الولاء "Clubcard" ميزة تنافسية مهمة؛ إذ قدّرت "ستاتيستا" أنّ 22 مليون أسرة اشتركت فيه بحلول أوائل 2024، مانحاً الشركة بيانات قيّمة لدعم العروض المُخصصة وتوفير رؤى للشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية.

بالتزامن، كتب ويليام وودز وفريق محللي "بيرنشتاين" أنّ العملاء ما زالوا يدركون قيمة العرض، مشيرين إلى أنّ "أسدا" لا تشكّل تهديداً حقيقياً مع استمرارها في فقدان حصتها السوقية. أما تشارلز ألين، محلل "بلومبيرغ إنتليجنس"، فحذّر من أنّ تركيز "تسكو" على الأسعار المنخفضة قد يحدّ من فرص زيادة الربحية. بدوره، أوضح جيمس أنستيد، المحلل في "باركليز بي إل سي"، أنّ "تسكو تبدو في طريقها لتحقيق أهدافها عند الحد الأعلى لنطاق توجيهاتها، وربما تتجاوزها، رغم أن المشهد التنافسي ما زال عرضة للتحوّل".