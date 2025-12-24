تسريع إجراءات الربط الكهربائي العربي في صالح الأردن

- تتسارع دول عربية مثل الأردن والعراق ومصر وسورية في مشاريع الربط الكهربائي لتعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمارات، مما يحول الأردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويعزز التعاون العربي المشترك نحو سوق كهرباء موحدة. - شهدت القاهرة توقيع عقد تبادل الطاقة لعام 2026 بين مصر والأردن، حيث يُعد الربط بينهما من أنجح المشاريع الإقليمية، مع سعة حالية تصل إلى 550 ميغاواط، وإجمالي طاقة مصدرة بلغ 306 ملايين كيلوواط/ساعة في 2025. - الجهود مستمرة لرفع السعة التبادلية إلى 2000 ميغاواط، بدعم من الصندوق العربي، مع مشاريع ربط تشمل دولاً مثل العراق وسورية وفلسطين، مما يعزز دمج الطاقات المتجددة ويقلل التكاليف الاقتصادية.

تتجه دول عربية، من بينها الأردن والعراق ومصر وسورية، نحو تسريع مشاريع الربط الكهربائي خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحفيز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، واستثمار فائض الكهرباء في ما بينها لتعظيم العوائد الاقتصادية وتخفيض الكلف.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في قطاع الطاقة، هاشم عقل، لـ"العربي الجديد"، أن هذه المشاريع ستحول الأردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة؛ حيث يتاح تصدير الفائض من الطاقة المتجددة، واستيراد الطاقة في أوقات الذروة، مما يقلل التكاليف ويعزز الاستقرار. وأضاف الخبير في قطاع الطاقة أن هذه الخطوة تولّد إيرادات من التصدير، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعيد بناء التعاون العربي المشترك وصولاً إلى سوق موحدة للكهرباء.

وأشار عقل إلى أنه في ظل التحديات الإقليمية، يمثل الربط الكهربائي خطوة نحو التنمية المستدامة، حيث يقلل الانبعاثات ويحسّن الكفاءة. ومع خطط توسيع الربط مع السعودية ودول الخليج، يبدو المستقبل واعداً لسوق عربية متكاملة تضع الأردن في قلبها، مؤكداً أن هذا التطور ليس مجرد مشروع فني، بل هو استثمار في الاستقرار الإقليمي والازدهار المشترك.

وفي خطوة تعكس عمق التعاون، شهدت القاهرة مؤخراً توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بين مصر والأردن، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

بشأن هذا الملف، قال عقل: "يُعد الربط الكهربائي بين الأردن ومصر أحد أقدم وأنجح المشاريع الإقليمية؛ إذ بدأ تشغيله عام 1999 عبر كابل بحري تحت خليج العقبة بجهد 400 كيلوفولت وسعة حالية تصل إلى 550 ميغاواط. وفي عام 2025، بلغ إجمالي الطاقة المصدرة من مصر إلى الأردن نحو 306 ملايين كيلوواط/ساعة، بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليون دولار، مما يعكس استقرار هذا الربط وكفاءته".

رفع السعة التبادلية

كما لفت إلى أن الجهود مستمرة لرفع السعة التبادلية إلى 2000 ميغاواط. وفي أغسطس/ آب الماضي، تمت الموافقة على تمويل دراسة جدوى متكاملة لهذا التوسع بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف دعم دمج الطاقات المتجددة وتقليل التكاليف الاقتصادية.

يشارك الأردن في مشروع "الربط الثماني" الذي يضم (مصر، الأردن، العراق، سورية، لبنان، فلسطين، ليبيا، تركيا). وعن سير العمل مع العراق، بيّن عقل أن المرحلة الأولى اكتملت عام 2024 بتزويد كميات تتراوح بين 40-150 ميغاواط، ومن المتوقع إنهاء المرحلة الثانية في الربعين الأول أو الثالث من عام 2025، لتصل السعة إلى 200-500 ميغاواط، بما يشمل إنشاء محطة تحويل في منطقة الريشة الأردنية.

أما فيما يخصّ الربط مع سورية، الذي يعود لعام 2001، فيجرى العمل حالياً على إعادة تأهيله لزيادة السعة إلى 300 ميغاواط. وفي فلسطين، زادت السعة إلى 160 ميغاواط عبر محطة الرامة، مع دراسات لربط عالي الجهد لتقليل الاعتماد على المصادر الأخرى.