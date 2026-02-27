تسارع تضخم فرنسا وإسبانيا يساند تثبيت فائدة المركزي الأوروبي

لم يعد التضخم في أوروبا مجرد مؤشر دوري، بل أصبح عاملاً حاسماً في رسم مسار القارة المالي والاستثماري. فكل تغير طفيف في وتيرة الأسعار ينعكس مباشرة على قرارات الفائدة، وعلى كلفة الاقتراض للأسر والشركات، وعلى اتجاهات أسواق السندات والعملات. وفي هذا السياق، جاءت بيانات فرنسا وإسبانيا الأخيرة لتضيف بعداً جديداً إلى حسابات البنك المركزي الأوروبي، الذي يتمسك منذ يونيو/ حزيران الماضي بتثبيت أسعار الفائدة في انتظار تأكد مسار التضخم نحو هدف 2%.

وقال المركزي الأوروبي، أمس الخميس إنه سجل خسارته الثالثة على التوالي في عام 2025 بسبب التأثير المستمر لسلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة. وخسر البنك المركزي الأوروبي 1.25 مليار يورو.

المشهد الفرنسي: تسارع محدود لكن دلالاته مهمة

في فرنسا، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.1% بعد أن كان 0.4% في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين. ورغم أن المستوى لا يزال دون الهدف الأوروبي، فإن وتيرة التسارع هي ما لفت الانتباه. ويرتبط جزء من هذا الارتفاع بتأثير المقارنة بالعام الماضي، خصوصاً ما يتعلق بأسعار الطاقة المنظمة، حيث كانت تعديلات الكهرباء في فبراير/شباط من السنة الماضية عاملاً مهماً في تشكيل قاعدة المقارنة. كما أن تضخم الخدمات ظل أكثر صلابة من السلع، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الأجور وبعض النفقات التشغيلية، ما يعكس استمرار ضغوط داخلية في الاقتصاد الفرنسي.

ومع ذلك، ليست الصورة الفرنسية مقلقة بالمعنى التقليدي. فالنمو الاقتصادي هناك يظل محدوداً مقارنة ببعض شركاء منطقة اليورو، ما يقلل من احتمالات انفلات الأسعار. كما أن قوة اليورو وتراجع كلفة بعض الواردات، ولا سيما من آسيا، قد يخففان من الضغوط خلال الأشهر المقبلة. التوقعات الرسمية تشير إلى أن التضخم قد يستقر عند مستويات منخفضة نسبياً في الأفق المتوسط، وهو ما يمنح صناع القرار قدراً من الاطمئنان، وإن كان مشروطاً بعدم عودة صدمات الطاقة.

إسبانيا: اقتصاد قوي وتضخم أكثر حساسية

أما في إسبانيا، فالوضع أكثر حيوية. فقد كشفت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الإسباني "إيني" اليوم الجمعة استقرار معدلات التضخم في البلاد خلال فبراير/ شباط الجاري، بعد انخفاضها في يناير/ كانون الثاني لأدنى مستوى لها خلال سبعة شهور. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الجاري بالنسبة نفسها التي جرى تسجيلها في يناير/ كانون الثاني وبلغت 2.3% على أساس سنوي، فيما كان من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.2%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة، إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهراً حيث سجل 2.7% مقارنة بـ2.6% في يناير/ كانون الثاني.

بقاء معدل التضخم فوق 2% يجعله أكثر حساسية في حسابات السياسة النقدية. ويعود ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الإسباني حالياً، إذ يسجل نمواً يفوق عدداً من الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مدعوماً بازدهار السياحة وقوة قطاع الخدمات وتحسن سوق العمل. كما أن تدفقات الهجرة ساهمت في تعزيز الطلب الداخلي، ما يدعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يُبقي الضغوط السعرية قائمة لفترة أطول.

المفارقة أن قوة الاقتصاد الإسباني تمنح الحكومة مرونة مالية أفضل، لكنها في الوقت ذاته قد تجعل التضخم أكثر عناداً مقارنة بدول تعاني تباطؤاً أعمق. ومن هنا تأتي حساسية قراءة البيانات الإسبانية، لأنها تعكس نموذجاً اقتصادياً لا يحتاج إلى دعم نقدي إضافي في المدى القريب، بل ربما يستفيد من استمرار الحذر في خفض الفائدة.

السياسة النقدية بين التباين والانتظار

أما في ما يخص البنك المركزي الأوروبي، فإن التباين بين فرنسا وإسبانيا يعكس حقيقة أوسع داخل منطقة اليورو، فالتضخم لم يعد ظاهرة موحدة كما كان خلال صدمة 2022، بل بات يتأثر بعوامل محلية تخص كل اقتصاد. لذلك، لن يستند أي قرار بتعديل الفائدة إلى رقم دولة واحدة، بل إلى القراءة المجمعة للمنطقة، وإلى تطور التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار على المدى المتوسط.

واليوم لا تبدو أوروبا أمام موجة تضخم جديدة، لكنها أيضاً لم تصل بعد إلى استقرار نهائي يسمح بتيسير نقدي سريع. وتعزز البيانات الأخيرة سيناريو التثبيت، على الأقل إلى أن تتضح الصورة مع صدور أرقام ألمانيا وكل منطقة اليورو. لتبقى المعادلة الأوروبية قائمة على توازن دقيق يتوزع بين حماية النمو من تباطؤ أعمق، ومنع التضخم في الوقت ذاته من استعادة زخمه.