تسارع التضخم في تركيا يرفع الإيجارات ورواتب المتقاعدين

- شهدت تركيا ارتفاعًا في التضخم خلال يناير، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.84%، مما أدى إلى وصول التضخم السنوي إلى 30.65%، مع زيادات ملحوظة في المواد الغذائية والنقل والإسكان. - توقع البنك المركزي التركي أن يتراوح التضخم بنهاية العام بين 13% و19%، مع أهداف مستقبلية لتضخم أحادي الرقم، وأكدت الحكومة أن الارتفاع مؤقت بسبب التأثيرات الموسمية. - أشار وزير الخزانة والمالية إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان العامل الحاسم في زيادة التضخم، مع استمرار الجهود لخفضه من خلال سياسات جانب العرض.

عاود تضخم أسعار السلع والمنتجات في تركيا الارتفاع خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE) بنسبة 4.84% خلال الشهر، ليصل التضخم على أساس سنوي إلى 30.65%. وكشف معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات الشهرية تركزت في ثلاث مجموعات إنفاق رئيسية، تصدرتها المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي سجلت زيادة بنسبة 6.59%، تلتها وسائل النقل بزيادة 5.29%، ثم قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.43%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE) زيادة بنسبة 0.89% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول 2025، بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين (Yİ-ÜFE) زيادة بنسبة 0.75%. وكان التضخم السنوي قد بلغ 30.89% في أسعار المستهلكين و27.67% في أسعار المنتجين المحليين. ووفق نسبة التضخم المسجلة في يناير/ كانون الثاني، والتي تُعد معيارية، تم رفع نسبة زيادة الإيجارات للمنازل والمكاتب إلى 33.98% لشهر فبراير/ شباط. كما تبدلت رواتب المتقاعدين، فزادت بنسبة 4.84%، وهو معدل التضخم الشهري لشهر يناير/كانون الثاني.

ومن المتوقع الإعلان عن أرقام التضخم لأشهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران لتحديد معدل الزيادة الكامل. وأشار البنك المركزي التركي إلى أن البيانات الأولية تُظهر ارتفاع التضخم الشهري للمستهلكين في يناير بقيادة أسعار الغذاء، بينما بقيت الزيادة في الاتجاه الرئيسي محدودة، متوقعاً أن يتراوح التضخم بنهاية العام الجاري بين 13% و19%. كما جرى تحديد الهدف الوسيط للتضخم لعامي 2026 و2027 عند 16% و9% على التوالي. وفي السياق، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن التضخم جاء أعلى من المتوقع في يناير/ كانون الثاني، مرجعاً ذلك إلى التأثيرات الموسمية، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل لتحقيق هدف الوصول إلى تضخم من رقم واحد من خلال مجموعة سياسات منسقة.

وأوضح يلماز، في منشور اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع التضخم فوق التوقعات كان مؤقتاً، مشيراً إلى أن التطورات الموسمية قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي قصير المدى على التضخم، إلا أن الاتجاه الرئيسي للبرنامج الاقتصادي يستهدف الوصول إلى معدلات تضخم أحادية الرقم. وأكد استمرار دعم خفض التضخم عبر سياسات جانب العرض التي تستهدف الغذاء والإسكان الاجتماعي والخدمات اللوجستية والطاقة ورأس المال البشري، إلى جانب موازنة الطلب وتطبيع سلوك التسعير وتحسين التوقعات.

وفي ما يتعلق بأسباب ارتفاع التضخم في تركيا بعد تراجعه لثلاثة أشهر متتالية، أشار يلماز إلى أن شهر يناير شهد تحديثات في الأجور والأسعار، إضافة إلى تأثير الظروف الموسمية المعاكسة، ما أدى إلى زيادة شهرية في أسعار المستهلك بلغت 4.84%، في حين انخفض التضخم السنوي إلى 30.65%. كما برزت أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث لعب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة، نتيجة ظروف العرض الموسمية، دوراً مهماً في زيادة أسعار الغذاء.

ومع ذلك، حافظ التضخم الأساسي للسلع على اتجاهه الشهري المعتدل، حيث تراجع إلى 17.45% سنوياً. وأضاف نائب الرئيس التركي أنه رغم أن التطورات الدورية قد تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على التضخم، فإن الهدف الرئيسي للبرنامج الاقتصادي هو خفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد. ولتحقيق ذلك، يتم تنفيذ السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل بكفاءة وتنسيق، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية الداعمة لعملية خفض التضخم.

من جانبه، علّق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على ارتفاع التضخم خلال يناير/ كانون الثاني، مشيراً إلى أن العوامل الحاسمة كانت أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل ملحوظ فوق المتوسط طويل الأجل بسبب الظروف الجوية السيئة والعوامل الموسمية. وأضاف شيمشك، في منشور اليوم، أن التضخم الشهري تجاوز التوقعات، في حين واصل التضخم السنوي في قطاع الخدمات انخفاضه المتواصل لمدة 21 شهراً، كما حافظ التضخم الأساسي في قطاع السلع على مستواه المعتدل عند 17.4%.

وأشار إلى أن التضخم السنوي في الإيجارات انخفض بمقدار 44% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، متوقعاً أن يكون للعوامل الخاصة بشهر يناير/ كانون الثاني تأثير محدود على الاتجاه الأساسي للتضخم. وأكد الوزير التركي مواصلة السياسة الرامية إلى خفض التضخم بحزم، مدعومة بإجراءات جانب العرض، متوقعاً انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم وتراجع جمود سلوك التسعير. ورغم ارتفاع التضخم خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن معدل التضخم السنوي تراجع مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الذي سجل 30.89%، كما انخفض عن مستوى نوفمبر/ تشرين الثاني البالغ 31.07%.