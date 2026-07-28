تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال بحلّ أزمة حرب إيران

أظهرت بيانات لشركة كبلر أن عدد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ارتفع إلى 28 سفينة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى خلال أربعة أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة، وذلك وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت البيانات أن حركة المرور لا تزال أقل من الذروة المسجلة في يوم واحد خلال هذا الشهر والبالغة 46 سفينة، والتي سُجلت في 14 يوليو/ تموز.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى زيادة حركة السفن عبر مضيق باب المندب؟ ما هو المقترح العُماني لإدارة مضيق هرمز وكيف يختلف عن النموذج الإيراني؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن مفاوضات واشنطن مع إيران تحرز تقدماً ويمكن أن تؤدي إلى حل، لكنه حذر من أن العمل العسكري قد يستأنف إذا انهارت المحادثات. وأصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد.

وأظهرت البيانات المسجلة حتى الساعة 05.12 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، أنه من بين 12 سفينة دخلت البحر الأحمر أمس، كانت هناك أربع ناقلات نفط. وكانت إحداها ناقلة نفط عملاقة واثنتان من فئة سويزماكس والرابعة من فئة أفراماكس.

ويمكن للناقلة العملاقة أن تحمل نحو مليوني برميل من النفط، في حين تحمل الناقلة من فئة سويزماكس عادة نصف هذا الحجم. أما الناقلة من فئة أفراماكس فيمكنها نقل نحو 700 ألف برميل من النفط. ومن بين 16 سفينة خرجت من البحر الأحمر أمس الاثنين، كانت هناك 10 ناقلات نفط. وأظهرت البيانات أن من بينها أربع ناقلات من فئة سويزماكس وثلاث ناقلات من فئة أفراماكس وناقلتان متوسطتا الحجم وناقلة واحدة عملاقة.

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وغادرت ناقلة النفط العملاقة نيو بيرل التي ترفع علم هونغ كونغ وتحمل مليوني برميل من الخام السعودي البحر الأحمر متجهة إلى ميناء تشوشان في شرق الصين، لتكون رابع ناقلة عملاقة صينية تغادر المنطقة منذ إعلان الحوثيين فرض حصار بحري. وقالت أفراح الزوبة؛ وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية أمس الاثنين، إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني الرامي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيقه في البحر الأحمر عبر تعطيل الشحن في مضيق باب المندب.

وأصبح البحر الأحمر ممراً بديلاً حيوياً لنقل كميات من النفط الخام التي تعذر نقلها عبر مضيق هرمز، إلا أن هجمات جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر باتت تهدد هذا الطريق أيضاً، ما أجبر أكبر مصدر للنفط في العالم على تحويل المزيد من الإمدادات للتصدير عبر مصر.

مضيق هرمز

أظهرت البيانات أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ظلت منخفضة، إذ مرّت ست سفن تحمل سلعاً من الممر المائي أمس الاثنين، بما في ذلك ناقلة من فئة سويزماكس مرتبطة بإيران وناقلة عملاقة دخلت المضيق مع إغلاق جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها. ومن بين تلك السفن، دخلت أربع سفن المضيق وخرجت سفينتان منه. ومرت سبع سفن عبر المضيق يوم الأحد، بما في ذلك ثلاث ناقلات تحمل منتجات نفطية مرتبطة بإيران خرجت من المضيق.

وقال مصدر لوكالة رويترز في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن عُمان قدمت مقترحاً لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. وأضاف المصدر أن إيران لن تمارس، وفقاً للمقترح العُماني الذي يحظى بدعم إقليمي، سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي. ويستند المقترح إلى نموذج مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعاً في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

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وعلقت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ مطلع الأسبوع حملة غارات جوية ضد إيران، مما أثار آمالاً في التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح باستئناف الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الصراع. وناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأوضاع بمضيق هرمز مع نظيريه العُماني والسعودي أمس الاثنين. ووفقاً لبيان لوزارة الخارجية الإيرانية فقد أكد الوزير "على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة، والتخلص من حالة انعدام الأمن بمضيق هرمز والناجمة عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة".

(رويترز، العربي الجديد)