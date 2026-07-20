- استقرار المناخ الاستثماري في تركيا مع افتتاح 57,062 شركة جديدة مقابل إغلاق 13,484 شركة، وتتركز الشركات الجديدة في إسطنبول والمدن الكبرى. - ارتفاع نسبة الشريكات النساء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 16.86% وفي الشركات المساهمة إلى 14.66%، مما يعكس تعزيز دور المرأة في الاقتصاد. - تحديات تواجه الاقتصاد التركي مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة، مما يزيد من طلبات الحماية من الإفلاس، خاصة في قطاعات النسيج والملابس والمقاولات.

أصدر اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا (TOBB)، قبل يومَين، بياناً طمأن فيه إلى سلامة المناخ الاستثماري وجاذبية بيئة العمل في البلاد، مؤكداً أنه مقابل كل شركة أغلقت أبوابها خلال الأشهر الستة الماضية، جرى افتتاح أكثر من أربع شركات جديدة، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل والتحذير حول ارتفاع تكاليف الإنتاج وخسارة الشركات قبل إغلاقها.

ويشير البيان إلى أنّ وتيرة تأسيس الشركات، منذ يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران، ظلت مستقرة، إذ تأسست 28,926 شركة في الربع الأول من العام، في حين توقفت 5,034 شركة عن العمل. أما في النصف الأول من العام ككل، فقد افتُتحت 57,062 شركة، بينما أُغلقت 13,484 شركة. وبذلك، ووفق البيان، فإن مقابل كل شركة أُغلقت في الأشهر الستة الأولى من العام، بدأت أكثر من أربع شركات جديدة نشاطها.

وحول أنواع الشركات ومواقعها، سواء المغلقة منها أو المؤسَّسة حديثاً خلال النصف الأول من هذا العام، أوضح اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة جاءت في المرتبة الأولى بين الشركات المؤسَّسة، إذ ضمت هذه الفترة تأسيس شركتَين جماعيتَين، و5,613 شركة مساهمة، و51,447 شركة ذات مسؤولية محدودة.

وبيّن البيان أن أكثر من ثلث الشركات المؤسَّسة يقع في إسطنبول، حيث جرى تأسيس 20,872 شركة، مقابل إغلاق 6,733 شركة، كما احتضنت المدن الثلاث الأكبر في تركيا، إسطنبول وأنقرة وإزمير، تأسيس 30,191 شركة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بينما توقفت 8,637 شركة عن العمل فيها. في المقابل، جاءت ولاية بايبورت (شمال شرق تركيا) في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الشركات المؤسَّسة هذا العام، بواقع 11 شركة فقط.

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وغلب على الشركات الجديدة المؤسَّسة في تركيا طابع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب ارتفاع نسبة الشركات التي تحمل أسماء نساء أو تضمهن كشريكات. ووصلت نسبة الشريكات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة حديثة التأسيس إلى 12,254 امرأة، أي ما يمثل 16.86% من إجمالي الأسهم، في حين بلغت نسبة الشريكات الإناث في الشركات المساهمة 14.66%، بواقع 1,439 امرأة.

مقارنة بين تأسيس وإغلاق الشركات في تركيا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

من جهته، يقول الاقتصادي التركي أوزجان أويصال لـ"العربي الجديد" إنه لا يمكن الحكم على الواقع الاقتصادي والإنتاجي، ومدى جاذبية المناخ التركي للاستثمار، بالاستناد فقط إلى معدل تأسيس أربع شركات مقابل كل شركة مغلقة، قبل معرفة حجم رؤوس أموال التأسيس وطبيعة عمل الشركات الجديدة، ذلك أن تركيا شهدت خلال العامَين الأخيرَين إفلاس وإغلاق شركات كبرى، بعضها انتقل إلى مصر وبعضها الآخر أعلن الإفلاس والتصفية، كما حصل مع شركة "أونور للطيران"، أقدم شركات الطيران الخاص في تركيا، وشركة "ماستر شوكو" الرائدة في صناعة الأغذية، إضافة إلى شركات أخرى في قطاعات المعادن والنسيج والغذاء.

ويضيف أويصال أنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج، جراء غلاء أسعار الوقود والمواد الأولية وأجور العمال، بات يشكل عبئاً على الشركات التركية في ظل حالة الجمود التي تشهدها الأسواق، ما انعكس زيادة في طلبات الحماية من الإفلاس. ودعا إلى ضرورة دعم الشركات الكبرى وذات الإنتاج التصديري، محذراً من أن القروض المصرفية بأسعار الفائدة المرتفعة (37%) غالباً ما تُوقِع الشركات المقترضة في عجوزات مالية تؤدي إلى التصفية.

ويبدو أن عام 2026، ووفقاً للبيانات الصادرة خلال النصف الأول منه، يشهد زيادة في عدد الشركات المؤسَّسة مقارنة بالمغلقة. في المقابل، تشير البيانات الرسمية التركية إلى أن العام الماضي (2025) شهد ارتفاعاً في عدد الشركات المفلسة أو التي أعلنت التصفية والإغلاق، إذ بلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها نهائياً (تصفية) نحو 33,270 شركة، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بعام 2024.

كما بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها قانونياً، بعد صدور أحكام من المحاكم التركية، نحو 573 حكماً بالإفلاس، بزيادة نسبتها 29% عن عام 2024. وكان قطاع النسيج والملابس الأكثر إعلاناً للتصفية والإفلاس، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات، ثم قطاع الأغذية.