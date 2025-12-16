تركيا والصومال.. شراكة استراتيجية في الاقتصاد الأزرق

- وقّعت تركيا والصومال اتفاقية استراتيجية لتحويل الثروة البحرية إلى محور للنمو الاقتصادي، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق آلاف فرص العمل في قطاع الصيد البحري بالقرن الأفريقي. - تركز الاتفاقية على جذب استثمارات لتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأزرق، تحديث قطاع الصيد، وإنشاء صناعات سمكية حديثة، مع مكافحة الصيد غير القانوني وحماية البيئة البحرية. - تعكس الاتفاقية الثقة الدولية في استقرار الصومال، وتعد خطوة استراتيجية في التعاون الثنائي، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الأزرق كأحد أعمدة التنمية المستدامة.

في خطوة تاريخية لتعزيز التنمية المستدامة

، وقّعت تركيا والصومال اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تحويل الثروة البحرية إلى محور رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق آلاف فرص العمل، في واحدة من أكبر الشراكات الاستثمارية في قطاع الصيد البحري في القرن الأفريقي. وفي التفاصيل، وقّعت الحكومة الفيدرالية الصومالية، ممثلة بوزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق أحمد حسن آدم، اتفاقية تعاون وتنفيذ مع شركة OYAK التركية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة، بهدف تطوير الإنتاج البحري وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد البحرية للصومال.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لتفاهمات سابقة بين الجانبين، وتركز على جذب استثمارات مباشرة لتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأزرق، بما يشمل تحديث قطاع الصيد، وإنشاء صناعات سمكية حديثة، ورفع كفاءة الصيادين الصوماليين، لتمكين منتجاتهم البحرية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهد مراسم التوقيع وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، والمدير العام لوزارة الثروة السمكية عبدي ديرشي، حيث أكد المسؤولون أن الاتفاقية تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة الصيد غير القانوني، وحماية البيئة البحرية، وخلق آلاف فرص العمل، خصوصًا للشباب في المناطق الساحلية.

وأكد وزير الثروة السمكية، أحمد حسن آدم، أن دور تركيا المتنامي في دعم الاستثمارات داخل الصومال يعكس الثقة الدولية في استقرار البلاد النسبي، موضحًا أن هذا الاستقرار ساهم في جذب شركات عالمية كبرى قادرة على دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل. من جانبهم، عبّر مسؤولون أتراك عن تقديرهم للشراكة مع الصومال، مؤكدين أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية جديدة في التعاون الثنائي، وتجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق الاستثمار في قطاع الثروة البحرية.

وتنص الاتفاقية بين تركيا والصومال على خمسة محاور رئيسية، تشمل: الاستثمار المباشر في البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، زيادة إنتاج الأسماك، تحسين جودتها لتلبية معايير الأسواق العالمية، تشييد مصانع ومراكز لتصنيع الأسماك وتصديرها، وتعزيز آليات مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني، إلى جانب خلق فرص عمل للشباب الصومالي.

ويُعتبر قطاع الثروة السمكية في الصومال، الذي يمتلك أطول ساحل في أفريقيا، أحد أكثر القطاعات الواعدة، لكنه ظل لعقود يعاني من ضعف الاستثمار والبنية التحتية، إضافة إلى تحديات الصيد غير المشروع. وتعكس هذه الاتفاقية مع تركيا نقطة تحول مهمة نحو استغلال مستدام للموارد البحرية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع الإيرادات الوطنية، ودعم الاقتصاد الأزرق بكونه أحد أعمدة التنمية المستدامة في البلاد.