تركيا والسعودية توقعان اتفاقية للطاقة الشمسية بـ2 مليار دولار

- أعلنت تركيا والسعودية عن اتفاقية استثمارية بقيمة ملياري دولار لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط في تركيا، مع التزام تركيا بشراء الكهرباء لمدة 25 عامًا بأسعار تنافسية. - الاتفاقية تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين وتعتبر من أهم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة التركي، حيث ستُمول المحطات بالكامل من التمويل الخارجي وتلبي احتياجات 2.1 مليون أسرة، مع استخدام 50% من المكونات المحلية. - تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع استراتيجيات التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار توقيع اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية مع السعودية بقيمة ملياري دولار. ووقع على الاتفاقية بيرقدار ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مقر وزارة الطاقة السعودية أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الاتفاقية الحكومية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة".

وقال بيرقدار، في تصريحات صحافية عقب التوقيع، وفقا لوكالة الأناضول، إنهم أجروا مباحثات بين وفدي البلدين في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية. وأوضح أنهم حققوا الهدف المتمثل بـ"تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين بفضل الرؤية التي طرحها الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". وأشار بيرقدار إلى أن لدى تركيا أهدافًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وتابع بيرقدار: "أعلن رئيس الجمهورية (أردوغان) ذلك للعالم في مؤتمر كوب 29 في باكو، حيث قال إن تركيا ستصل بحلول عام 2035 إلى قدرة مركبة تبلغ 120 ألف ميغاواط في طاقتي الشمس والرياح، ولتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى إضافة ما بين 8 و9 آلاف، بل وحتى 10 آلاف ميغاواط من القدرات الجديدة سنويًا إلى نظامنا". وفيما يتعلق باتفاقية مشاريع محطات الطاقة المتجددة الموقعة مع السعودية لإنشاء محطات في تركيا، قال: "تبلغ قدرة المشروع نحو 5 آلاف ميغاواط (..) وتشمل المرحلة الأولى التي وقعناها مشاريع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميغاواط، منها 1000 ميغاواط في سيواس، و1000 ميغاواط أخرى في منطقة تاشلي بولاية قارامان، وسنشتري الكهرباء المنتجة، ولا سيما من مشروع تاشلي لمدة تقارب 25 عامًا".

وقال المسؤول التركي ذاته: "نعتبر هذه الاستثمارات من أهم الأمثلة على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة لدينا، وستمول بالكامل من خلال التمويل الخارجي. ومن المقرر توفير الائتمان من قبل مؤسسات مالية دولية". وأضاف أن محطتي الطاقة الشمسية اللتين تبلغ تكلفتهما ملياري دولار ستلبيان احتياجات 2.1 مليون أسرة من الكهرباء. وأشار إلى أنه سيتم شراء الكهرباء من محطة كرمان بسعر 1.995 سنت يورو لكل كيلوواط/ساعة، ومن محطة سيواس بسعر 2.3415 سنت يورو لكل كيلوواط/ساعة، وذلك لمدة 25 عامًا، و"ستجعل هذه الأسعار محطات الطاقة الشمسية متميزة بين محطات الطاقة المتجددة التي بُنيت في تركيا، حيث ستقدم أقل أسعار بيع الكهرباء. علاوة على ذلك، ستساهم هذه المحطات، التي تبلغ نسبة مكوناتها المحلية 50%، إسهامًا كبيرًا في قطاعي معدات وخدمات الكهرباء في بلادنا".

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي إن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، ودعم تنفيذ مشروعاتٍ عالية الجودة وتطويرها ، لتُسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمنها، ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع أولويات البلدين واستراتيجياتهما". وأضاف في بيان صحافي أن شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء ستشتري المولدة من هذه المحطات لمدة ثلاثين عامًا، كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محليًا.

وأكد الجانبان، وفقا للبيان، أن هذا الاتفاق يمثل "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستثمارية بين السعودية وتركيا. كما أنه يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، والتزامهما المشترك بتوسيع التعاون في المشروعات الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مع الإسهام في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتحقيق المنافع المتبادلة لكلا البلدين الشقيقين".

في السياق، أشاد الجانبان في البيان المشترك في ختام زيارة أردوغان إلى الرياض، ونشره مكتب الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الأربعاء، بـ"قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، واتفقا على أهمية تعزيز هذه الروابط، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها "رؤية السعودية 2030" و"رؤية قرن تركيا"، بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة". وأشاد الجانبان، وفقا للبيان المشترك، بمستوى حجم التبادل التجاري، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي. وأشاد الطرفان بـ"النتائج الإيجابية لمنتدى الاستثمار التركي-السعودي" الذي عُقد بالرياض أمس الثلاثاء.

