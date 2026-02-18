تركيا وإثيوبيا توقعان اتفاق تعاون في قطاع الطاقة

- تعزيز التعاون في قطاع الطاقة: تركيا وإثيوبيا تسعيان لتبادل الخبرات في الطاقة عبر مذكرة تفاهم تشمل مشاريع في الكهرباء، الطاقة المتجددة، والكهرومائية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وكفاءة الطاقة. - توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري: تم الاتفاق على رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار واستكشاف فرص جديدة في الزراعة، التعليم، الصحة، والتعدين، مع تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين. - الدعم التركي لإثيوبيا في الوصول إلى البحر: طلب رئيس الوزراء الإثيوبي دعم تركيا للوصول إلى البحر، مشددًا على أهمية التعاون الثنائي لتعزيز الاستقرار والتنمية، ودعا الشركات التركية لزيادة استثماراتها.

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن تركيا تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات مع إثيوبيا في قطاع الطاقة لإنتاج مشاريع ملموسة وتعميق التعاون القائم في مجالات مختلفة. وأضاف بيرقدار في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، عقب توقيعه "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة"، مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، في أديس أبابا، الثلاثاء، أننا "نهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات لإنتاج مشاريع ملموسة في نطاق واسع يمتد من إنتاج الكهرباء إلى البنية التحتية للشبكات، ومن استثمارات الطاقة المتجددة إلى أعمال البنية التحتية للطاقة الكهرومائية".

كما وقع بيرقدار مع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة التركية-الإثيوبية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أديس أبابا، الثلاثاء، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع رئيس وزراء البلاد آبي أحمد.

وأكد بيرقدار أن البلدين اتفقا على خريطة طريق شاملة من شأنها تعميق تعاونهما القائم وتفعيل مجالات شراكة جديدة في طيف واسع يشمل الطاقة والتعدين والتعليم والصحة والنقل والزراعة والبيئة والتخطيط العمراني، والثقافة والسياحة. في سياق متصل، ذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في بيان لها، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين تنص على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتعاون في إنتاج وتركيب معدات محطات الطاقة الكهرومائية وتوربينات الكهرباء.

كما تتضمن المذكرة دعم الاستثمارات العامة والخاصة في مشاريع البنية التحتية للطاقة، ولا سيما في مجالات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين. وفي محضر اللجنة الاقتصادية المشتركة، أكد البلدان التزامهما بهدف رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار على أساس المنفعة المتبادلة ومبدأ الربح للطرفين. وبموجب المحضر، سيعمل الجانبان على تعميق التعاون القائم واستكشاف فرص تعاون جديدة، ولا سيما في مجالات الزراعة، والتعليم، والصحة، والطاقة والتعدين، والبيئة والتخطيط الحضري، والنقل، والثقافة والسياحة.

وسيتخذ البلدان خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة التواصل بين القطاعين الخاصين لديهما، وتعزيز التعاون في المجال الجمركي. وزار أردوغان أديس أبابا ليوم واحد بدعوة من رئيس الوزراء أبي أحمد، وهي أول زيارة له إلى إثيوبيا منذ 11 عاماً. وتربط تركيا علاقات وثيقة بإثيوبيا. ففي 2024، ساعدت أنقرة على حل نزاع بين إثيوبيا والصومال بخصوص خطة أديس أبابا بناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ومع تعزيز وجودها في المنطقة، أرسلت تركيا سفينة الحفر في أعماق البحار (تشاجري بي) إلى الصومال يوم الأحد فيما وصفها بيرقدرار بأنها أول مهمة استكشاف بحرية تقوم بها أنقرة خارج منطقتها البحرية. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده طلبت من تركيا المساعدة في مساعيها للوصول إلى البحر خلال لقائه الرئيسَ أردوغان. ودعا أحمد خلال حديثه الشركات التركية إلى زيادة استثماراتها في بلاده. وأوضح أن اللقاء الثنائي مع الرئيس التركي واجتماعات وفدي البلدين كانت مثمرة.

وأشار إلى أن أنقرة تعترف بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في المنطقة. وشدد على أن مسألة سعي بلاده للوصول إلى البحر كانت من أبرز بنود جدول أعمال زيارة أردوغان إلى إثيوبيا، لافتاً إلى أنه طلب دعم تركيا في هذا الشأن. وتعتبر إثيوبيا، التي فقدت ساحلها عقب استقلال إريتريا عام 1993، الوصول إلى ممر بحري آمن ومستمر إحدى أولوياتها الأساسية.

