بدأت ملامح نتائج زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة غداً، ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس المقبل، تظهر على القطاع الاقتصادي، بعد خبر التعاون في قطاع الطاقة وزيادة استيراد الغاز من الولايات المتحدة، لتظهر اليوم أخبار عن مضاعفة الخطوط الجوية أسطولها بطلبية شراء طائرات من طرازي "737 ماكس" و"75 دريملاينر".

وتشير مصادر إعلامية إلى أن شركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" اقتربتا من الفوز بطلبات شراء طائرات مقدمة من تركيا الأسبوع الجاري، تشمل ما يصل إلى 250 طائرة تجارية إلى جانب مقاتلات "إف-16"، مع احتمال التوصل إلى تسوية بشأن الخلاف الطويل حول برنامج المقاتلة "إف-35". لكن لم تبت تركيا انتهاء المحادثات وإبرام الصفقة، بحسب ما قال مدير الاتصال في شركة الخطوط الجوية التركية يحيى أوستُن في تصريحات لوكالة الأناضول الأسبوع الماضي، موضحاً أن "الشركة لم تتخذ قراراً نهائياً بخصوص شراء طائرات بوينغ الأميركية". وتكشف مصادر أن شركة "بوينغ" حوّلت طلب التعليق إلى الخطوط الجوية التركية ووضعت إطار اتفاق مع الخطوط الجوية التركية ويُرجح الإعلان عنه خلال زيارة الدولة.

توقعات بإتمام تركيا صفقة بوينغ قريباً

كما أشارت المصادر إلى أن الزيارة إلى البيت الأبيض والمحادثات الثنائية المقررة بين ترامب وأردوغان من بين المناسبات المحتملة للكشف عن الصفقة المستمر التفاوض عليها منذ سنوات ومضاعفة أسطول الخطوط الجوية التركية خلال العقد المقبل، وترسيخ موقع إسطنبول مركز طيران عالمياً ينافس دبي، وتعزيز موقع تركيا ناقلاً جوياً عالمياً، وشراكتها السابقة مع شركة "لوكهيد مارتن".

وكانت تركيا شريكاً أساسياً في برنامج تصنيع مقاتلة "إف-35"، لكنها استُبعدت منه بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتطورة "إس-400"، وهو ما ترتب عنه فرض عقوبات من الكونغرس الأميركي تُعرف بـ"قانون مواجهة خصوم أميركا عبر العقوبات" (CAATSA)، استهدفت قطاع الدفاع التركي. وبحسب بيان شركة الخطوط الجوية التركية الشهر الماضي، يبلغ عدد الطائرات في أسطول الشركة 491 طائرة وبلغ عدد المسافرين الذين استخدموا طائرات شركة الخطوط الجوية التركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 51.2 مليون مسافر.

ويقول الاقتصادي التركي أوزجان أويصال إن الجهود التركية الأميركية، التي قادها السفير توم برّاك، بدأت تظهر على الأرض، متوقعاً إتمام صفقة شراء 250 طائرة بوينغ أميركية قبل نهاية العام الجاري. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن "الفرصة اليوم سانحة لتعزيز العلاقات التركية الأميركية وزيادة حجم التبادل، كما طرح الرئيس أردوغان سابقاً، إلى 100 مليار دولار، لأن لتركيا ميزات خاصة بوضعها أقل دولة تُفرض عليها رسوم جمركية من واشنطن بنحو 10% وفيها من المنتجات، الزراعية خاصة ومن ثم الصناعية، ما يلبي طلب السوق الأميركية ويسد النقص الذي يمكن أن يتشكّل من جراء زيادة دول عديدة الرسوم الجمركية على واشنطن".

وأشار إلى أن بلاده تردّ بالمثل وتزيد تسهيل وصول السلع والمنتجات الأميركية، خاصة التكنولوجية والمركبات، حيث ألغت الرسوم الإضافية على المنتجات ذات المنشأ الأميركي. ووفق قرار الرئيس التركي ونشرته الجريدة الرسمية اليوم، فقد أُلغيت الرسوم الإضافية على استيراد بعض المنتجات ذات المنشأ الأميركي. بينما انتهت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 60% المفروضة على السيارات الأميركية، وهو ما جرى تنفيذه بقرار مجلس الوزراء في عام 2018. وفُرضت رسوم وقتذاك على السيارات الخاصة: 60% وعلى الكحول الإيثيلي والمشروبات الكحولية: 70% وعلى عديد من المنتجات "التجميلية والأرز والمسكرات والورق".

ويتوقع مراقبون أن تنخفض أسعار السيارات الأميركية في السوق التركية، ويطاول انخفاض الأسعار سيارات "تسلا" بعد إلغاء الضريبة المضافة بين 30% و40%، ليتراجع سعر تسلا موديل Y ستاندرد رينغ المباعة حالياً إلى نحو 2.3 مليون ليرة تركية (55.6 ألف دولار تقريباً). وتبقى الخشية، برأي مراقبين، من تبدل قرارات الرئيس ترامب الموصوف بالمزاجي والمتقلب، أو التأثير على علاقات تركيا مع أطراف دولية أخرى تقيم معها شراكات وتحالفات، مثل روسيا والصين.

(الدولار = 41.37 ليرة تركية)