تركيا خسرت برحيل "الأمير الوالد"

- فقدت قطر بوفاة الأمير حمد بن خليفة قائداً ركز على إنتاج المعرفة والاستثمار في الإنسان، مما عزز الاقتصاد عبر استغلال الغاز وتطوير منظومة حديثة تشمل الدبلوماسية والإعلام والثقافة والتعليم، وتأسيس صندوق سيادي ضخم. - أسس الأمير الراحل علاقات استراتيجية قوية مع تركيا، تطورت في عهد الأمير تميم والرئيس أردوغان لتشمل الاقتصاد والدفاع، مما أدى إلى تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة في 2014 وتعزيز التعاون عبر 115 اتفاقية. - شهدت العلاقات التركية القطرية نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري والاستثمارات، مع دخول اتفاق الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ، مما يعكس عمق العلاقات وآفاقها المستقبلية.

بوفاة أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، "الأمير الوالد" كما يسمّيه القطريون، الأحد 12 يوليو/تموز الجاري، خسرت قطر، وربما المنطقة، قائداً تمرّد على محدّدات قوة الدولة وعواملها، ليُعيد التعريف والصياغة وفق رؤية القرن الجديد، التي تنطلق من إنتاج المعرفة أكثر من إنتاج السلع والسلاح، ومن الاستثمار في الإنسان والرهان عليه، باعتباره حامل التنمية وما عداه محمولاً، أكثر من انشغالها بالموارد كموارد خام، بل بتعظيمها لتغدو قوة فاعلة، مثل تجربة التعاطي مع الغاز، رافعة الاقتصاد والتنمية القطرية.

وابتدع الراحل عوامل قوة تضمن لدولته الصغيرة، سكاناً ومساحة، مساحات رحيبة لضمان مواجهة المستقبل، بعد أن ملّكها منظومة قوة حديثة بالدبلوماسية والإعلام والثقافة والتعليم، إلى جانب المؤسسية والقضاء والحريات، لتكون "القوة الناعمة" رافداً ورافعة، إلى جانب الاقتصاد والمال، بتكريس ملامح قطر الجديدة، من دون أن يغفل تشبيك المصالح والاستثمارات وتأسيس صندوق سيادي، هو الأكبر في العالم، ليشغّل الفوائض المالية بإعمار وتنمية داخلية تسرّع الرؤية والهدف، وخارجية تضمن السلامة عبر المصالح وتحدد الاستقلالية الاستراتيجية كعنوان أبرز لقطر الجديدة.

وصارت قطر، حتى عام 2013، وقت تنازل الراحل عن الحكم للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في سابقة تُكلّل مشروعه ببناء دولة المؤسسات التي لا تنهار بذهاب الأشخاص، على سكة مشروع وطني واضح الهدف والطريق والملامح، بل وألزم التاريخ أن يدوّن، بالأرقام والمشاريع والمواقف، قطر ما قبل حمد وما بعده.

وخسرت تركيا، كدولة إقليمية كبرى وشريك استراتيجي، مؤسّس ملامح علاقاتها مع قطر، قبل أن تتنامى العلاقات في عهد الأمير تميم بن حمد، بالانطلاق من التأسيس على الاحترام والاستقلال والمصالح، لتبلغ مرحلة "الاستراتيجية" بمعنى الكلمة، من اقتصاد ودفاع ومصير، بعد الموقف القطري من الانقلاب الفاشل في تركيا، في 15 يوليو/ تموز 2016، وتردّ تركيا خلال حصار قطر عام 2017، ليكتمل رسم مشهد ديمومة العلاقات على الصعد السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية التي تأسّست عبر اللجنة الاستراتيجية.

موقف عن مغزى موجة الخصخصة الجديدة في تركيا

وجاء تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، بين قطر وتركيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كأساس وتأسيس لعلاقات مفتوحة الأفق، بواقع محدوديته خلال ثورات الربيع العربي وضبابية العلاقات بالمنطقة، لتؤكد الدورة الأولى للجنة، عبر 16 اتفاقية، بداية حالمة لتحالف، تكللت بعد الدورة 11 العام الماضي بأكثر من 115 اتفاقية تعدّت الاقتصاد والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا، لتدخل طور التحالف الاستراتيجي لمواجهة المخاطر، باتفاقات أمنية وعسكرية سابقة وسباقة.

وربما كانت الديمومة أكثر ما تتسم به العلاقات التركية القطرية التي أرساها الراحل وتطورت في عهد الأمير تميم والرئيس أردوغان، ولطالما لم ترتهن للحظة سياسية أو موقف غائي عابر، بقدر ما حكمت بآلية مؤسسية "اللجنة الاستراتيجية العليا" وتوطدت باستثمارات قطرية شملت المصارف والعقارات والتكنولوجيا والطاقة، وتركية بشركات مقاولات وإنشاءات ومشاريع صناعية مشتركة شملت الضيافة والأغذية واللوجستيات، وحتى الأمنية والعسكرية.

وإن كانت الأرقام، بعد المواقف، هي الأدلة العملية على حسن العلاقات وتطورها، فإنّ تنامي التبادل التجاري والاستثمارات، بين البلدين، منذ عام 2014 وقت تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا ومن ثم دخول اتفاق الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ، في آب العام الماضي، دليل ومبرر لحلم رفع التبادل من 1.15 إلى 5 مليارات دولار بالمرحلة المقبلة.

موقف تركيا ملاذ الاستثمارات في زمن الحرب

وربما أن تعزية الرئيس أردوغان برحيل الأمير الوالد تختزل طبيعة العلاقات وآفاقها: "خلال فترة رئاستي للوزراء كان لي شرف العمل مع الأمير الوالد عن كثب على الساحة الدولية حيث كان له دور بارز في الارتقاء بالعلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين تركيا ودولة قطر".