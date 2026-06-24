تركيا تُلزم الصاغة بالإفصاح عن نوع الأحجار الكريمة قبل البيع

- فرضت وزارة التجارة التركية قواعد جديدة تلزم الصاغة بتوضيح مصدر الأحجار الكريمة، سواء كانت طبيعية أو مصنّعة، عبر ملصقات واضحة وشهادات وفواتير، لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك. - التعديلات الجديدة تعزز الثقة في سوق المجوهرات التركي، خاصة مع تطور تقنيات إنتاج الأحجار الصناعية التي تشبه الطبيعية، مما يجعل التمييز بينها صعباً رغم الفارق السعري. - تركيا تُعد من أكبر أسواق المجوهرات عالمياً، حيث بلغت صادراتها 7.9 مليارات دولار في 2025، وتمثل 3.3% من إجمالي الصادرات التركية.

فرضت وزارة التجارة التركية، اليوم الأربعاء، قواعد جديدة على بيع الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنّعة والمُنتجة في المختبرات، مُلزمة الصاغة والباعة باستخدام عبارات تُظهر المصدر الحقيقي للحجر، مثل: "اصطناعي"، و"منتج معملياً"، و"مصنّع صناعياً". وأكدت الوزارة، في اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية، أنه "لا يجوز عرض هذه المنتجات للبيع من دون استخدام واحد على الأقل من المصطلحات التي تدل على مصدر الحجر"، وذلك عبر ملصقات المنتجات والشهادات والفواتير والمواقع الإلكترونية والمواد الإعلانية والترويجية، وبطريقة منفصلة وواضحة تُمكّن المستهلكين من رؤيتها بسهولة، بهدف تسهيل التمييز بين الأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار المُنتجة في المختبرات.

ويقول تاجر الذهب وصاحب محل صياغة في حي الفاتح بمدينة إسطنبول، متين بيوك سيل، لـ"العربي الجديد"، إنّ الصاغة كانوا يوضحون نوع الحجر في الفواتير، لكن ذلك لم يكن يُعلن أو يُكتب قبل إتمام عملية البيع، مشيراً إلى أنّ التعديلات الجديدة جعلت تحديد نوع الحجر وكتابته أمراً إلزامياً. ويعتبر أن هذا الإجراء يصبّ في مصلحة الجميع لأنه "يزيد الشفافية ويحمي المستهلك". ويضيف أن هذه التعديلات ستعزز الثقة بسوق المجوهرات التركي، ولا سيما مع التطور الكبير في التقنيات المستخدمة لإنتاج الأحجار الصناعية، والتي باتت تتشابه بدرجة كبيرة مع الأحجار الطبيعية، ما يجعل التمييز بينها بالعين المجردة أمراً صعباً، رغم الفارق السعري الكبير بين النوعين.

ويُنظر إلى القرار، الذي يُلزم محال الصاغة والمنصات الإلكترونية بتحديد الأحجار وتوضيح نوعها عبر ملصقات تعريفية، على أنه خطوة استباقية لحماية المستهلك التركي والحفاظ على سمعة السوق والصادرات، في ظل ارتفاع الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات التوتر والحروب.

وتُعد تركيا، وفق مصادر متطابقة، من بين أكبر خمس أسواق للمجوهرات في العالم، كما تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج المشغولات الذهبية. وبلغت صادرات قطاع المجوهرات التركي 7.9 مليارات دولار بنهاية عام 2025، فيما يُنجز نحو 80% من المبيعات الدولية للقطاع عبر معرض إسطنبول للمجوهرات (IJS) الذي يُقام سنوياً.

ووفق بيانات وكالة الأناضول، بلغت قيمة صادرات قطاع المجوهرات التركي نحو 7.9 مليارات دولار خلال عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 5.8% مقارنة بعام 2024. وتمثل صادرات المجوهرات نحو 3.3% من إجمالي الصادرات التركية، التي بلغت 273 مليار دولار خلال العام الماضي.