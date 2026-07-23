تركيا تُبقي الفائدة عند 37% للشهر الرابع على التوالي

- قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 37% للمرة الرابعة، بهدف تجنب المخاطر الاقتصادية وسط التوترات الجيوسياسية والحفاظ على استقرار السوق وسعر الصرف. - شهد التضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً في يونيو، لكن من المتوقع ارتفاعه مؤقتاً في يوليو بسبب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مع استمرار سياسة التضييق النقدي لتحقيق استقرار الأسعار. - يعكس قرار تثبيت الفائدة حرص البنك على تجنب المخاطر في ظل الظروف الإقليمية، مع استعداد للتدخل إذا ظهرت مخاطر جديدة، مدعوماً بعوامل مثل التوترات الإقليمية وعبء فاتورة الطاقة.

فرضت عودة الحرب إلى المنطقة، واستمرار حالة عدم اليقين، على صناع القرار النقدي في تركيا إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً، رغم الحديث عن سياسات تيسير كان يُنتظر أن يعتمدها المصرف المركزي لإخراج الودائع من خزائن المصارف إلى القطاعات الإنتاجية.

وأبقى البنك المركزي التركي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة توالياً عند 37%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات رجّحت تثبيت الفائدة وعدم رفعها بسبب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السائدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجيوسياسية التي أثرت على قرار البنك المركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة؟ كيف يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم في تركيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في قرارها، أن معدل التضخم الأساسي شهد انخفاضاً طفيفاً خلال يونيو/حزيران، فيما تشير المؤشرات الرائدة إلى ارتفاعه مؤقتاً في يوليو/تموز. وأشارت إلى أن أسعار الطاقة بدأت بالارتفاع مجدداً نتيجة تزايد حالة عدم اليقين المصاحبة للتطورات الجيوسياسية، وأن البيانات الحديثة تظهر تنامي ضعف الطلب المحلي بشكل أوضح، مؤكدة أنها ترصد عن كثب تأثير هذه التطورات على توقعات التضخم عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات.

وأضافت اللجنة أن سياسة التضييق النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستدعم مسار خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات، مبينة أن مجلس الإدارة سيحدد الخطوات اللازمة بشأن سعر الفائدة آخذاً بالاعتبار تطورات التضخم واتجاهه العام وتوقعاته، بما يتوافق مع الأهداف المرحلية ويضمن التضييق المطلوب لخفض التضخم. وأكدت أن قرارات السياسة النقدية تُتخذ بحذر، اجتماعاً بعد اجتماع، مع التركيز على توقعات التضخم، وأنه في حال حدوث تدهور كبير ومستمر في هذه التوقعات، سيتم تشديد السياسة النقدية.

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كما أشارت إلى أنه في حال طرأت تطورات غير متوقعة على أسواق الائتمان والودائع، سيُدعم مسار انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، مع استمرار رصد أوضاع السيولة عن كثب واستخدام أدواتها بفعالية، تاركة تحريك سعر الفائدة رهناً بالظروف الإقليمية والمحلية، وذلك حتى الاجتماع المقبل للبنك المركزي التركي المقرر في العاشر من سبتمبر/أيلول.

وفضّل المصرف المركزي، اليوم، عدم المجازفة بتحريك سعر الفائدة رفعاً أو خفضاً، حفاظاً على الاستقرار النسبي في السوق وعلى سعر الصرف المتراجع ببطء، بعدما سجّلت الليرة التركية اليوم 47.2407 ليرة مقابل الدولار، و53.9717 ليرة مقابل اليورو، ولم تتأثر حتى الآن بصدور قرار المصرف المركزي.

في السياق، يرى أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول فراس شعبو، أن المصرف المركزي اعتمد الحل الأكثر أماناً وتناسباً مع الظروف الإقليمية، إذ إن أي رفع أو خفض كان سيُحدث خللاً في السوق الداخلية التي تعاني من جمود نسبي وتضخم لا يزال عند عتبة 32%.

أسعار الفائدة في تركيا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويضيف شعبو لـ"العربي الجديد" أن المصرف المركزي وجّه، من خلال تثبيت الفائدة اليوم، رسالة مفادها أنه سيبقي على موقفه النقدي المتشدد إلى حين تحقق استقرار الأسعار، مع استعداده للتدخل وإعادة التشديد إذا ظهرت مخاطر تستدعي ذلك، وهو ما ذكره صراحة في بيانه اليوم.

ويعتبر شعبو أن التوترات في المنطقة، وعبء فاتورة الطاقة على تركيا، واستمرار تراجع سعر الصرف، عوامل تدعم جميعها تثبيت سعر الفائدة وعدم المجازفة بخفضها ولو بمقدار 100 نقطة أساس، لأن ذلك كان سينعكس على تراجع سعر الليرة وارتفاع التضخم الذي بدأ يتراجع بحذر.